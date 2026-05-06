주식도 부동산처럼… ‘RR’ 같은 우량주 사서 묻어두자

[임성호의 정도투자]

우량주 발굴해 장기 보유하는 게

수익 달성하는 가장 확실한 왕도

부동산 투자 성공 메커니즘과 비슷

최저점서 잡겠다는 욕심 버리고

프리미엄 자산 과감히 확보해야



자본 시장에 첫발을 내디딘 투자자들이 가장 흔하게 던지는 질문은 늘 비슷하다. “여윳돈이 조금 마련되었는데, 지금 당장 어떤 종목을 사야 합니까?” 유망해 보이는 종목에 대한 힌트를 얻고 나면 지체 없이 다음 질문이 이어진다. “그렇다면 오늘 사야 합니까, 며칠 기다렸다가 가격이 떨어지면 사야 합니까?” 이 질문들의 기저에는 남들이 모르는 유망 종목을 골라내어 주가가 급등하기 직전의 최적 타이밍에 매수함으로써 단기간에 높은 수익을 거머쥐겠다는 계산이 자리 잡고 있다.



그러나 금융 시장의 냉혹한 현실을 돌아보면 이러한 단기적인 매매 타이밍과 족집게 추천에 매몰된 투자자일수록 장기적으로 만족할 만한 성과를 달성하는 경우가 드물다. 내일 당장의 주가 지수가 어떻게 흘러갈지 완벽하게 예측할 수 있는 사람은 이 세상에 존재하지 않기 때문이다.



꾸준히 부를 축적해 나가는 성공적인 투자자들은 결코 맞출 수 없는 질문에 에너지를 낭비하지 않는다. 최첨단 장비를 갖춘 기상청조차 당장 다음 주에 소나기가 내릴지 맞히기는 어렵다. 하지만 12월이 되면 한파가 찾아오고, 해가 바뀌어 3~4월이 되면 벚꽃이 만개한다는 계절의 순환은 누구나 알 수 있다.



주식 시장의 생리 역시 이와 비슷한 이치로 작동한다. 당장 오늘과 내일의 주가 흐름을 정확히 예측할 수 없다. 그러나 시야를 넓혀 3년, 5년 이상의 긴 호흡으로 조망해보면 나의 소중한 돈을 묻어두고 승부를 걸어볼 만한 자산을 발견할 수 있다. 증시는 ‘앞으로 3년 이상 묵묵히 묻어둘 만한 핵심 자산이 과연 무엇인가’를 고민하는 투자자들의 계좌 수익률이 높아지는 곳이다.



실패하는 투자자, 성공하는 투자자



대다수 투자자가 매매 타이밍의 늪에서 허우적거리는 가장 큰 이유는 빨리 부자가 되고 싶다는 ‘조급함’ 때문이다. 시대를 선도하는 우량주를 끈기 있게 보유하면 수익을 낼 수 있다는 것을 잘 알고 있다. 그런데도 당장 큰 수익을 내려고 하니, 스스로의 심리전에서 무너지고 만다. 좋은 종목을 잘 찾지 못해서 투자를 망치는 것이 아니다.







수익이 난 우량주는 두려움에 짧게 끊어내고, 손실이 난 주식은 방치하니 계좌 수익률이 엉망이 되는 것은 당연한 수순이다. 작년, 국내 증시가 1년 만에 80% 이상 폭등하며 역사적인 강세장을 연출했음에도 불구하고, 대형 증권사 고객 계좌의 과반수가 손실을 기록했다는 충격적인 통계가 이를 여실히 증명한다.



거센 파도를 이겨내고 꾸준히 탁월한 성과를 거두는 극소수의 현명한 투자자들은 내일이나 다음 주의 주가 향방을 맞추려는 헛된 시도를 하지 않는다. 대신 이들은 전체 자산의 중심을 굳건히 잡아줄 핵심 우량주를 선별하여 집중적으로 매수한다. 포트폴리오의 뼈대가 되는 핵심 자산은 초우량 기업들로 채워 넣고, 마치 주식을 샀다는 사실 자체를 잊어버린 사람처럼 묵묵히 들고 간다. 이들의 계좌는 3년, 5년 때로는 10년의 인고의 시간이 흐른 뒤 기업의 이익 성장과 복리의 마법이 결합돼 수 배를 훌쩍 넘어서는 경이로운 성과를 발휘한다.



이들의 종목 선정 기준은 그저 ‘싼 주식’이 아니다. 어떠한 거시 경제의 외풍에도 불구하고 구조적 성장을 누릴 수 있는 압도적인 경쟁력을 갖춘 우량 기업에 집중한다. 길게 보고 자본을 배치하는 것이기에, 단돈 1~2%를 더 싸게 매수하겠다고 타이밍을 재지 않는다. 뿐만 아니라, 단기 수익에 만족하지 않고 오히려 길게 들고 가면서 의미 있는 수익을 내려고 노력한다.



부동산 투자가 성공한 이유



우량주를 발굴해 장기 보유하는 전략은 우리에게 유독 친숙한 부동산 투자의 성공 메커니즘과 놀라울 정도로 맞닿아 있다. 부동산 매입 과정을 복기해 보자. 아파트 시장에 이른바 ‘로얄동 로얄층’이라는 프리미엄이 왜 존재하겠는가? 수천만 원을 더 지불하더라도 기왕이면 입지와 환경이 가장 우수한 ‘최고의 핵심 자산’을 확보하겠다는 것이다. 가장 우량한 곳에 집중했으니 자연스레 성과가 좋아지는 것이다.



부동산은 특성상 한 번 매수하면 오래 들고 가야 하는 묵직한 자산이다. 그렇기에 당장 가격이 싼 외곽의 급매물을 쫓기보다는, 시간이 지날수록 희소성과 가치가 빛을 발할 프리미엄 자산에 과감하게 자본을 투입하는 것이다. 또한 하락기에도 ‘조금 더 빠지면 사야지’ 하고 관망하는 사람들은 영원히 좋은 매물을 잡지 못한다. 본질 가치를 확신하고 결단한 사람만이 얼른 달려가 가계약을 맺고 훌륭한 자산의 주인이 될 수 있다.



주식 투자 역시 본질적으로 부동산 투자와 다르지 않다. 조금 비싼 것 같아도, 시대를 선도하는 압도적인 비즈니스 모델을 갖춘 위대한 기업을 사서 오래 들고 가는 것이 궁극적인 정답이다. 폭락장을 기다려 정확히 최저점 바닥에서 잡겠다는 욕심은 버리자. 일시적인 변동성으로 주가가 조금 물리더라도, 기업의 구조적 성장 잠재력을 굳게 믿고 흔들림 없이 들고 가겠다는 담대한 배짱이 필수적이다.



우리가 주식 시장에서 돈을 벌지 못하는 이유는 결코 정보가 부족하거나 분석 능력이 떨어져서가 아니다. 투자의 장기적인 성패를 가르는 가장 결정적인 차이는 결국 우량 자산에 집중하는 자세와 그것을 행동으로 옮기는 실천력에 있다. 핵심 우량주를 조금이라도 당장 사보자. 시대를 막론하고 수많은 대가들에 의해 검증된 이 단순하고 묵직한 원칙이야말로, 불확실성이 지배하는 투자 세계에서 의미 있는 수익을 달성할 수 있는 가장 확실한 왕도(王道)다.







GoodNews paper ⓒ 자본 시장에 첫발을 내디딘 투자자들이 가장 흔하게 던지는 질문은 늘 비슷하다. “여윳돈이 조금 마련되었는데, 지금 당장 어떤 종목을 사야 합니까?” 유망해 보이는 종목에 대한 힌트를 얻고 나면 지체 없이 다음 질문이 이어진다. “그렇다면 오늘 사야 합니까, 며칠 기다렸다가 가격이 떨어지면 사야 합니까?” 이 질문들의 기저에는 남들이 모르는 유망 종목을 골라내어 주가가 급등하기 직전의 최적 타이밍에 매수함으로써 단기간에 높은 수익을 거머쥐겠다는 계산이 자리 잡고 있다.그러나 금융 시장의 냉혹한 현실을 돌아보면 이러한 단기적인 매매 타이밍과 족집게 추천에 매몰된 투자자일수록 장기적으로 만족할 만한 성과를 달성하는 경우가 드물다. 내일 당장의 주가 지수가 어떻게 흘러갈지 완벽하게 예측할 수 있는 사람은 이 세상에 존재하지 않기 때문이다.꾸준히 부를 축적해 나가는 성공적인 투자자들은 결코 맞출 수 없는 질문에 에너지를 낭비하지 않는다. 최첨단 장비를 갖춘 기상청조차 당장 다음 주에 소나기가 내릴지 맞히기는 어렵다. 하지만 12월이 되면 한파가 찾아오고, 해가 바뀌어 3~4월이 되면 벚꽃이 만개한다는 계절의 순환은 누구나 알 수 있다.주식 시장의 생리 역시 이와 비슷한 이치로 작동한다. 당장 오늘과 내일의 주가 흐름을 정확히 예측할 수 없다. 그러나 시야를 넓혀 3년, 5년 이상의 긴 호흡으로 조망해보면 나의 소중한 돈을 묻어두고 승부를 걸어볼 만한 자산을 발견할 수 있다. 증시는 ‘앞으로 3년 이상 묵묵히 묻어둘 만한 핵심 자산이 과연 무엇인가’를 고민하는 투자자들의 계좌 수익률이 높아지는 곳이다.대다수 투자자가 매매 타이밍의 늪에서 허우적거리는 가장 큰 이유는 빨리 부자가 되고 싶다는 ‘조급함’ 때문이다. 시대를 선도하는 우량주를 끈기 있게 보유하면 수익을 낼 수 있다는 것을 잘 알고 있다. 그런데도 당장 큰 수익을 내려고 하니, 스스로의 심리전에서 무너지고 만다. 좋은 종목을 잘 찾지 못해서 투자를 망치는 것이 아니다.대한민국에서 삼성전자나 SK하이닉스 같은 초대형 우량주를 단 한 번이라도 매수해 보지 않은 사람은 없을 것이다. 하지만 이 훌륭한 우량주를 통해 수백 퍼센트의 폭발적인 장기 수익을 온전히 누려본 투자자는 많지 않다. 훌륭한 자산을 잘 담아 놓고도, 주가가 20~30%만 오르면 ‘이익 실현’이라는 명분 아래 성급하게 매도 버튼을 누르며 안도하기 때문이다. 반면, 손실이 발생한 종목에 대해서는 ‘누가 이기나 두고 보자’며 ‘비자발적 장기 투자’의 깊은 늪에 빠져들곤 한다.수익이 난 우량주는 두려움에 짧게 끊어내고, 손실이 난 주식은 방치하니 계좌 수익률이 엉망이 되는 것은 당연한 수순이다. 작년, 국내 증시가 1년 만에 80% 이상 폭등하며 역사적인 강세장을 연출했음에도 불구하고, 대형 증권사 고객 계좌의 과반수가 손실을 기록했다는 충격적인 통계가 이를 여실히 증명한다.거센 파도를 이겨내고 꾸준히 탁월한 성과를 거두는 극소수의 현명한 투자자들은 내일이나 다음 주의 주가 향방을 맞추려는 헛된 시도를 하지 않는다. 대신 이들은 전체 자산의 중심을 굳건히 잡아줄 핵심 우량주를 선별하여 집중적으로 매수한다. 포트폴리오의 뼈대가 되는 핵심 자산은 초우량 기업들로 채워 넣고, 마치 주식을 샀다는 사실 자체를 잊어버린 사람처럼 묵묵히 들고 간다. 이들의 계좌는 3년, 5년 때로는 10년의 인고의 시간이 흐른 뒤 기업의 이익 성장과 복리의 마법이 결합돼 수 배를 훌쩍 넘어서는 경이로운 성과를 발휘한다.이들의 종목 선정 기준은 그저 ‘싼 주식’이 아니다. 어떠한 거시 경제의 외풍에도 불구하고 구조적 성장을 누릴 수 있는 압도적인 경쟁력을 갖춘 우량 기업에 집중한다. 길게 보고 자본을 배치하는 것이기에, 단돈 1~2%를 더 싸게 매수하겠다고 타이밍을 재지 않는다. 뿐만 아니라, 단기 수익에 만족하지 않고 오히려 길게 들고 가면서 의미 있는 수익을 내려고 노력한다.우량주를 발굴해 장기 보유하는 전략은 우리에게 유독 친숙한 부동산 투자의 성공 메커니즘과 놀라울 정도로 맞닿아 있다. 부동산 매입 과정을 복기해 보자. 아파트 시장에 이른바 ‘로얄동 로얄층’이라는 프리미엄이 왜 존재하겠는가? 수천만 원을 더 지불하더라도 기왕이면 입지와 환경이 가장 우수한 ‘최고의 핵심 자산’을 확보하겠다는 것이다. 가장 우량한 곳에 집중했으니 자연스레 성과가 좋아지는 것이다.부동산은 특성상 한 번 매수하면 오래 들고 가야 하는 묵직한 자산이다. 그렇기에 당장 가격이 싼 외곽의 급매물을 쫓기보다는, 시간이 지날수록 희소성과 가치가 빛을 발할 프리미엄 자산에 과감하게 자본을 투입하는 것이다. 또한 하락기에도 ‘조금 더 빠지면 사야지’ 하고 관망하는 사람들은 영원히 좋은 매물을 잡지 못한다. 본질 가치를 확신하고 결단한 사람만이 얼른 달려가 가계약을 맺고 훌륭한 자산의 주인이 될 수 있다.주식 투자 역시 본질적으로 부동산 투자와 다르지 않다. 조금 비싼 것 같아도, 시대를 선도하는 압도적인 비즈니스 모델을 갖춘 위대한 기업을 사서 오래 들고 가는 것이 궁극적인 정답이다. 폭락장을 기다려 정확히 최저점 바닥에서 잡겠다는 욕심은 버리자. 일시적인 변동성으로 주가가 조금 물리더라도, 기업의 구조적 성장 잠재력을 굳게 믿고 흔들림 없이 들고 가겠다는 담대한 배짱이 필수적이다.우리가 주식 시장에서 돈을 벌지 못하는 이유는 결코 정보가 부족하거나 분석 능력이 떨어져서가 아니다. 투자의 장기적인 성패를 가르는 가장 결정적인 차이는 결국 우량 자산에 집중하는 자세와 그것을 행동으로 옮기는 실천력에 있다. 핵심 우량주를 조금이라도 당장 사보자. 시대를 막론하고 수많은 대가들에 의해 검증된 이 단순하고 묵직한 원칙이야말로, 불확실성이 지배하는 투자 세계에서 의미 있는 수익을 달성할 수 있는 가장 확실한 왕도(王道)다.아크마스자산운용 대표GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지