증권가, 엔씨 목표가 일제히 상향
신작 흥행·신사업 본격화 기대감
‘통곡의 벽’ 24만원 선 뚫고 상승세
신작 흥행과 신사업 본격화에 힘입어 엔씨의 실적 반등 기대감이 커지면서 증권가도 일제히 목표 주가를 상향하고 있다. 지난해 11월 출시한 ‘아이온2(사진)’와 올해 2월 선보인 ‘리니지 클래식’이 흥행 가도를 달리고 있는 데다 모바일 캐주얼 게임 사업을 이끌 컨트롤 타워를 설립하며 신성장 동력 확보에 나선 결과다.
엔씨의 실적 개선 기대감을 이끄는 핵심 요인은 신작 게임의 연이은 성공이다. 아이온2는 빠른 템포의 업데이트와 적극적인 소통 방송을 바탕으로 기존 팬뿐 아니라 2030세대 이용자들로부터 호평을 얻으며 승승장구 중이다. 출시 후 지난 2월 9일까지 아이온2가 거둔 매출은 1623억원에 이른다. 현재도 견조한 이용자 지표를 유지하며 1분기 기준 1300억원 이상의 매출을 올릴 것으로 전망된다. 하반기에는 글로벌 출시까지 앞두고 있어 해당 IP의 장기 성장 기대감이 높다.
2월 출시한 ‘리니지 클래식’은 정통 다중접속역할수행게임(MMORPG)에 대한 향수를 자극함과 동시에 안정적인 운영을 선보이며 시장에 안착했다. 리니지 클래식은 출시 3주 만에 누적 매출 500억원을 기록하며 리니지 지식재산권(IP)의 매출 확장에 크게 기여했다. 신규 에피소드인 ‘화룡의 둥지’를 업데이트한 직후인 지난달 23일에는 PC방 점유율 25.19%를 달성하며 400주 이상 1위를 지켜온 ‘리그 오브 레전드’의 견고한 성벽을 위협하기도 했다.
이러한 두 신작의 성과에 대해 김지현 신영증권 연구원은 “국내 PC MMORPG 장르 신작이 부재한 상황에서 2030 세대는 아이온2, 4050 이상 세대는 리니지 클래식으로 결집 중”이라며 “엔씨가 모든 세대의 MMORPG 수요를 흡수하고 있다”고 평가했다. 증권가에서는 리니지 리마스터를 포함한 PC 리니지의 1분기 매출 총량이 전 분기 대비 148% 상승한 622억원 수준에 이를 것으로 내다보고 있다. 이는 월정액 기반으로 운영되는 리니지 클래식의 일부 매출이 회계상 다음 분기로 이연되는 것까지 고려한 수치다.
엔씨가 새로운 성장 동력으로 내세운 모바일 캐주얼 사업도 올해부터 본격적으로 실적에 반영될 예정이다. 엔씨는 지난달 14일 공시를 통해 모바일 캐주얼 사업을 총괄할 신규 자회사 베로플레이(Veroplay) 설립 소식을 알렸다. 지난 3월 키프로스에 세워진 베로플레이는 엔씨 모바일 캐주얼 사업의 글로벌 운영 허브 역할을 맡게 된다. 유럽 지역에 위치한 산하 캐주얼 스튜디오들을 통합 관리하며 글로벌 사업을 본격화한다. 이에 따라 앞서 인수했던 독일 게임사 저스트플레이의 인수 주체 역시 베로플레이로 변경됐다. 스튜디오 인수 및 운영에 필요한 자금은 엔씨의 유상 증자를 통해 조달을 마쳤다.
신작 흥행과 신사업 기대감은 ‘통곡의 벽’으로 불리던 24만원 선을 뚫어내는 등 주가 상승으로 반영되고 있다. 지난 3월 말 22만4000원 수준에 머물렀던 엔씨 주가는 4월 한 달 동안 지속적인 상승 곡선을 그리며 5월 초 기준 27만원선에 머물고 있다.
이다니엘 기자
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