조코비치·나달 넘었다… 신네르, 사상 첫 마스터스 5연패

결승 57분 만에 완파… 23연승 행진

알카라스, 손목 부상으로 대회 불참

4일 ATP투어 마드리드오픈 남자단식 결승에서 알렉산더 츠베레프를 꺾고 우승 트로피를 들어 올리는 얀니크 신네르. AFP연합뉴스

남자 테니스 세계랭킹 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 사상 처음으로 마스터스 1000 대회 5연패를 달성했다.



신네르는 4일(한국시간) 스페인 마드리드에서 열린 남자프로테니스(ATP)투어 마드리드오픈 남자단식 결승에서 알렉산더 츠베레프(3위·독일)를 2대 0(6-1 6-2)으로 완파하고 우승 트로피를 들어 올렸다. 신네르는 이날 경기를 단 57분 만에 끝내며 23연승 행진을 이어갔다.



신네르는 지난해 11월 파리 마스터스를 시작으로 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 이번 마드리드 대회까지 연달아 정상에 올랐다. 4대 메이저 대회 다음으로 권위 있는 마스터스 1000 대회에서 5연패를 거둔 건 신네르가 처음이다. 앞서 노바크 조코비치(4위·세르비아)와 라파엘 나달(은퇴·스페인)이 4회 연속 우승을 기록한 바 있다.



신네르는 경기 후 “언젠가는 성적이 떨어질 수 있지만 그건 정상적인 일”이라며 “난 계속해서 나 자신을 믿어 왔고 매일 모든 훈련에서 규율을 지키려 노력하고 있다”고 밝혔다. 츠베레프는 “신네르와 다른 선수들 사이엔 큰 격차가 있다”며 실력 차를 인정했다.



신네르는 올 시즌 여러 대기록을 눈앞에 두고 있다. 7일부터 열리는 로마오픈에서 우승한다면 마스터스 1000 대회 9개의 트로피를 모두 수집하는 ‘커리어 골든 마스터스’를 이루게 된다. 이는 조코비치만이 갖고 있는 기록이다. 다음 달 프랑스오픈에선 역대 10번째 ‘커리어 그랜드슬램’에도 도전한다. 지난해 결승에서 신네르에게 패배를 안겼던 카를로스 알카라스(2위·스페인)는 손목 부상으로 이번 대회에 불참한다.







GoodNews paper ⓒ 남자 테니스 세계랭킹 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 사상 처음으로 마스터스 1000 대회 5연패를 달성했다.신네르는 4일(한국시간) 스페인 마드리드에서 열린 남자프로테니스(ATP)투어 마드리드오픈 남자단식 결승에서 알렉산더 츠베레프(3위·독일)를 2대 0(6-1 6-2)으로 완파하고 우승 트로피를 들어 올렸다. 신네르는 이날 경기를 단 57분 만에 끝내며 23연승 행진을 이어갔다.신네르는 지난해 11월 파리 마스터스를 시작으로 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 이번 마드리드 대회까지 연달아 정상에 올랐다. 4대 메이저 대회 다음으로 권위 있는 마스터스 1000 대회에서 5연패를 거둔 건 신네르가 처음이다. 앞서 노바크 조코비치(4위·세르비아)와 라파엘 나달(은퇴·스페인)이 4회 연속 우승을 기록한 바 있다.신네르는 경기 후 “언젠가는 성적이 떨어질 수 있지만 그건 정상적인 일”이라며 “난 계속해서 나 자신을 믿어 왔고 매일 모든 훈련에서 규율을 지키려 노력하고 있다”고 밝혔다. 츠베레프는 “신네르와 다른 선수들 사이엔 큰 격차가 있다”며 실력 차를 인정했다.신네르는 올 시즌 여러 대기록을 눈앞에 두고 있다. 7일부터 열리는 로마오픈에서 우승한다면 마스터스 1000 대회 9개의 트로피를 모두 수집하는 ‘커리어 골든 마스터스’를 이루게 된다. 이는 조코비치만이 갖고 있는 기록이다. 다음 달 프랑스오픈에선 역대 10번째 ‘커리어 그랜드슬램’에도 도전한다. 지난해 결승에서 신네르에게 패배를 안겼던 카를로스 알카라스(2위·스페인)는 손목 부상으로 이번 대회에 불참한다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지