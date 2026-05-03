시사 전체기사 [포토] 5월 5일은 우리들 세상 입력:2026-05-03 23:24 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 어린이날을 이틀 앞둔 3일 서울 종로구 동대문 완구거리 한 매장에서 어린이들이 장난감 여러개를 유심히 살펴보고 있다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 초등생에 “오빠라 해봐” 설화…정청래 “아이에게 송구” 사과 2 트럼프 ‘분노의 칼날’ 韓 향하나… 靑 “주한미군 영향 없지만 주시” 3 박용진, 삼성전자 노사 향해 “끼리끼리 먹자판 잔치, 집안싸움” 4 “청년 떠나는 ‘꼴찌도시’ 벗어날 것… 결국 ‘여당 시장’이 적격” 5 이광재 ‘추노’한다는 안철수 “분당 주민 마음 후벼파” 해당분야별 기사 더보기 1 “반도체만 챙긴다” 삼성노조 집안싸움… 집단 탈퇴 러시 2 “사상 최대 규모”…삼성가 5년간 12조 상속세 완납 3 3월 주택연금 가입자 1.7배 급증…월 133만원 상향 효과? 4 ‘엄카 대신 내 카드’ 청소년 신용카드 시대 열렸다 5 차세대 중형위성 2호 스페이스X 발사체서 정상 분리…궤도 투입 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] ‘알몸각서’ 등 피해자 342명 성착취 총책 징역 11년 선고 2 또 임신부 ‘뺑뺑이’… 280㎞ 헬기 이송했지만 태아 사망 3 尹 접견한 전광훈 “윤석열 배짱 없고 변호인은 멍청” 4 “아이 살려달라” 순찰차 두드린 아버지…경찰이 길 열었다[아살세] 5 국민연금 月 200만원↑ 수급자 9만명… 275만명은 40만원↓ 해당분야별 기사 더보기 1 美 국민 66% “이란전 대처 반대”… 최악 여론에 갈라지는 ‘MAGA’ 2 러·사우디 등 OPEC+ 7개국, 6월부터 감산 완화키로 3 ‘뼈 때린 농담’ 남기고 떠난 찰스 3세…트럼프 “스카치 관세 폐지” 귀국 선물 4 UAE OPEC 탈퇴에도 유가↑… “중동 사태로 증산해도 국내 물가 안정에 제약” 5 이란 종전안 제안에 트럼프 “수용 상상하기 어려워” …쳇바퀴 도는 종전 협상 해당분야별 기사 더보기 1 황인범 결국 시즌 아웃…한달 앞 다가온 월드컵 비상 2 김하성 재활 순항…‘LG 복귀설’ 고우석 선택은 3 5월 가족 관객들 극장으로…‘슈퍼 마리오 갤럭시’ 깜짝 흥행 4 창 vs 창…같은 듯 다른 소노-KCC, 최초 역사 두드린다 5 24시간 늑장 2벌타로 연장 무산된 허인회…“이해할 수 없는 판정 매우 억울하다” 해당분야별 기사 더보기 1 “엄마는 연쇄 성폭행범 아들을 끝까지 사랑할 수 있을까요?” 2 최휘영, 한예종 광주 이전 논란에 “옮긴다는 생각 해본 적 없어” 3 ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 4 기름값 오를수록 빛난다, 연비왕 ‘톱5’ 5 3D 프린팅 ‘맞춤형 재건’… 아이들 뼈암 치료에 희망 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 초등생에 “오빠라 해봐” 시장 상인에 “컨설팅을”…민주당 잇단 설화 김부겸 “정치, 대구 청년에 부끄럽게 생각해야” [인터뷰] “놀이공원 안 부럽다” 고물가 시름 더는 ‘무료 테마파크’ 박용진, 삼성전자 노사 향해 “끼리끼리 먹자판 잔치, 집안싸움” 대학생 람보르기니 운전자, 집유 기간 음주 뺑소니… 징역 8개월 국민연금 月 200만원↑ 수급자 9만명… 275만명은 40만원↓ 김하성 재활 순항…‘LG 복귀설’ 고우석 선택은 직장인 절반 이상 “AI 때문에 채용 줄었다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요