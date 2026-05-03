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[포토] 5월 5일은 우리들 세상

입력:2026-05-03 23:24
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어린이날을 이틀 앞둔 3일 서울 종로구 동대문 완구거리 한 매장에서 어린이들이 장난감 여러개를 유심히 살펴보고 있다. 연합뉴스

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