박왕열 마약 공급책 ‘청담’ 구속
필로폰 등 100억대 규모 유통 혐의
태국과 생산 공장 여부 공조 수사
‘마약왕’으로 불린 박왕열에게 필로폰 등 100억원대 마약을 공급한 혐의로 태국에서 국내 압송된 최모(51)씨가 3일 구속됐다. 경찰은 최씨와 박왕열 간 거래 규모와 범죄 수익 등을 밝힌다는 방침이다.
수원지법 박소영 판사는 이날 마약류관리법 위반 등 혐의를 받는 최씨에 대해 “도주 및 증거 인멸의 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 최씨는 2019년부터 필로폰 22㎏ 등 100억원 상당의 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통한 혐의를 받는다.
최씨는 경찰 조사에서 “(박왕열은) 모르는 사람”이라며 연관성을 부인한 것으로 파악됐다. 그는 텔레그램에서 ‘청담’ ‘청담사장’ 등의 별칭을 썼으며 가족과 청담동에 거액의 부동산을 소유하고 고가 승용차를 타고 다닌 것으로 알려졌다.
한국 경찰은 지난 3월 25일 필리핀에서 강제 송환된 박왕열을 수사하는 과정에서 최씨가 그의 마약 공급책이라는 단서를 포착했다. 최씨가 태국에 산다는 사실을 확인한 뒤 태국 경찰과의 공조 수사를 진행, 지난달 10일 현지에서 최씨를 붙잡았다.
경찰은 지난 1일 오전 최씨가 태국 공항에서 기내에 탑승한 뒤 체포영장을 집행했다. 최씨를 압송하면서 태국 현지에서 확보한 휴대전화 13대를 압수해 분석 작업에 들어갔다. 경찰은 태국 현지에 마약 생산 공장이 있는지 등도 태국 당국과의 공조 수사를 통해 조사할 예정이다.
앞서 최씨는 별건의 마약 밀반입 사건과 관련해 경기남부경찰청의 지명 수배 및 기소 중지 처분을 받은 상태였다. 이 때문에 경기남부청 마약·국제범죄수사대가 최씨에 대한 집중 수사 관서로 지정됐다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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