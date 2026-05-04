세종 조치원 화재 아파트, 정전 불편 장기화

6일부터 공용 전기 우선 공급키로

거동 불편 노인 가구에 생필품 지원

지난 1일 지하 전기실에서 화재가 발생한 세종시 한 아파트 단지 전기 공급이 이틀째 중단되면서 주민 불편이 이어지고 있다. 2일 오후 사고수습대책 본부 모습. 연합뉴스

지난 1일 세종시 조치원읍 한 아파트에서 화재로 인한 정전이 발생해 주민들이 3일째 불편을 겪고 있다. 이 아파트에는 1430여 가구 5000여명이 살고 있다. 세종시는 6일부터 아파트 공용 전기를 우선 공급한다는 계획이다. 각 가구 전기 공급까지는 시간이 더 걸릴 거라는 관측이 나온다.



‘아파트 지하 기계실에 화재가 발생했다’는 신고는 지난 1일 오후 8시2분쯤 소방 당국에 접수됐다. 당국은 인원 75명과 장비 28대를 동원해 진화 작업을 진행했다. 같은 날 오후 9시38분쯤 불이 모두 꺼졌지만 주민 불편은 커졌다. 전기실 화재 여파로 승강기 및 각 세대에 전력이 끊겼기 때문이다.



시는 공용 부문에 전력을 먼저 공급할 수 있도록 한국전력과 함께 복전 공사를 진행 중이다. 단지로 들어온 전력망이 작은 부하 회로로 나뉘도록 하는 배전반 복구 작업이 이뤄지고 있다. 지하 주차장에는 임시 조명 설치를 완료했으며 비 올 때를 대비해 배수펌프 복구도 마쳤다.



김하균 세종시장 권한대행을 중심으로 7개반 20명으로 구성된 재난피해자지원센터가 가동됐다. 시는 생수·얼음·양초·모포 등의 생필품도 나눠줬다. 거동이 불편한 노인 가구에는 생수를 직접 배달했다.



임시주거시설은 4가구 13명이 이용하고 있다. 민간숙박시설은 329가구 1005명이 신청을 한 상태다. 재해구호협회는 주민 2000여명이 먹을 수 있는 간식을 지원했다. 세종시소상공인연합회도 전날 간식 1000인분을 지원한 데 이어 이날도 간식 2000인분을 추가로 지원했다. 김 권한대행은 3일 “가용한 모든 자원을 동원해 신속히 복구하겠다”고 말했다.







GoodNews paper ⓒ 지난 1일 세종시 조치원읍 한 아파트에서 화재로 인한 정전이 발생해 주민들이 3일째 불편을 겪고 있다. 이 아파트에는 1430여 가구 5000여명이 살고 있다. 세종시는 6일부터 아파트 공용 전기를 우선 공급한다는 계획이다. 각 가구 전기 공급까지는 시간이 더 걸릴 거라는 관측이 나온다.‘아파트 지하 기계실에 화재가 발생했다’는 신고는 지난 1일 오후 8시2분쯤 소방 당국에 접수됐다. 당국은 인원 75명과 장비 28대를 동원해 진화 작업을 진행했다. 같은 날 오후 9시38분쯤 불이 모두 꺼졌지만 주민 불편은 커졌다. 전기실 화재 여파로 승강기 및 각 세대에 전력이 끊겼기 때문이다.시는 공용 부문에 전력을 먼저 공급할 수 있도록 한국전력과 함께 복전 공사를 진행 중이다. 단지로 들어온 전력망이 작은 부하 회로로 나뉘도록 하는 배전반 복구 작업이 이뤄지고 있다. 지하 주차장에는 임시 조명 설치를 완료했으며 비 올 때를 대비해 배수펌프 복구도 마쳤다.김하균 세종시장 권한대행을 중심으로 7개반 20명으로 구성된 재난피해자지원센터가 가동됐다. 시는 생수·얼음·양초·모포 등의 생필품도 나눠줬다. 거동이 불편한 노인 가구에는 생수를 직접 배달했다.임시주거시설은 4가구 13명이 이용하고 있다. 민간숙박시설은 329가구 1005명이 신청을 한 상태다. 재해구호협회는 주민 2000여명이 먹을 수 있는 간식을 지원했다. 세종시소상공인연합회도 전날 간식 1000인분을 지원한 데 이어 이날도 간식 2000인분을 추가로 지원했다. 김 권한대행은 3일 “가용한 모든 자원을 동원해 신속히 복구하겠다”고 말했다.세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지