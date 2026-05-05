5조 잭팟? 고유가 착시 효과!… 역대급 실적에도 못 웃는 정유사들

싸게 산 원유로 비싸게 판 효과… 유가 하락 땐 손해

최고가격제 손실 보전 원가 산정 방식 놓고도 분분

판매 아닌 재고 시점 손실 처리도 보전액 산정 변수

게티이미지뱅크

국내 정유4사가 중동 전쟁에 따른 국제 유가 상승, 그로 인한 수출 마진 확대 등 영향으로 올해 1분기 합산 5조원대 영업이익을 달성할 것이라는 관측이 나온다. 다만 수익성이 개선됐다기보다는 유가가 오르기 전 싸게 산 원유로 만든 석유제품을 이후 고유가가 반영된 가격에 팔아 일시적으로 많이 번 것처럼 보이는 일종의 ‘착시 효과’다. 전쟁이 끝나 유가가 떨어지면 전쟁 기간 비싸게 사들인 원유가 원가에 반영되고 판매가는 낮아지면서 손실이 발생하는 반대 상황을 맞게 된다. 1분기 호실적에도 정유사들이 웃지 못하는 이유다.



정유사가 거둘 것으로 예상되는 5조원대 영업이익은 석유 최고가격제 시행 후속 조치에도 영향을 미칠 전망이다. 정부는 최고가격제 시행으로 인한 정유사 손실을 보전하기 위해 4조2000억원의 추가경정예산을 확보했는데, 수조원대 이익을 본 기업에 세금을 투입할 필요가 있느냐는 논란이 불거질 수 있기 때문이다. 정유 업계는 지난 3월 13일 석유 최고가격제 시행 이후 지금까지 약 두 달간 누적 손실액이 3조원을 넘어선 것으로 추정하고 있다.



손실 보전의 시작은 ‘원가’ 산정



국내 정유사는 원유를 수입, 정제해 각종 석유제품을 생산한다. 원유를 상압증류시설에 넣어 끓는점에 따라 분리한 뒤 중질유를 분해하는 고도화 공정을 거쳐 일상생활에서 쓰는 휘발유·경유·등유 등 제품을 생산하는 구조다. 이렇게 생산한 석유제품의 절반 이상은 해외로 수출하고 나머지는 국내 거래처에 공급한다. 1997년 유가 자유화 이후 국내 석유제품 가격은 국제제품(수출) 가격과 유통마진, 세금의 합으로 수요와 공급에 의해 결정돼 왔다. 정부가 미국·이란 전쟁 발발 후 약 2주 만에 정유사가 주유소에 공급하는 휘발유와 경유 가격에 상한선을 정한 건 그만큼 이례적인 일이었다.





최고가격제 대상인 휘발유와 경유의 ‘원가’를 어떻게 산정하는지가 손실 보전의 첫 단계다. 정유사가 원가에 기반해 자체 계산한 손실액을 회계법인 검수를 거쳐 정부에 제출하면 정부는 석유 분야 전문가들로 구성된 최고가격 정산위원회 검증을 바탕으로 보전 규모를 최종 결정한다는 계획이다. 손실 정산은 분기 단위로 진행되며 1차 정산은 최고가격제 시행 이후 6월 말까지 발생한 손실을 기준으로 이뤄질 예정이다.



문제는 석유제품이 원유를 정제하는 과정에서 연속적으로 생산되는 연산품의 특성을 갖고 있다는 점이다. 또 투입되는 원유의 종류와 품질, 정제 공정과 고도화 설비, 촉매 등 운전 조건에 따라 제품 종류별로 수율이 달라진다. 어느 것을 원가 기준으로 삼느냐에 따라 손실 규모가 달라지며 그 방식은 정유사마다 다른 것으로 알려져 있다. 업계 관계자는 4일 “휘발유 원가, 경유 원가를 각각 산정하는 건 한계가 있을 수밖에 없다”며 “결국 개별 제품의 원가가 아닌 석유제품 총원가로 산정될 가능성이 높아 보인다”고 말했다.



유가 하락 땐 다시 손실 부메랑



SK에너지 에쓰오일 GS칼텍스 HD현대오일뱅크 등 정유4사는 이달 중순 올해 1분기 실적을 발표할 전망이다. 증권사의 실적 전망치에 따르면 SK에너지를 자회사로 둔 SK이노베이션은 올해 1분기 2조3000억원대 영업이익을 올릴 것으로 추정된다. 사업별로는 정유 부문이 영업이익의 대부분을 차지할 전망이다. 에쓰오일과 GS칼텍스는 각각 1조원대, HD현대오일뱅크는 2000억원 안팎의 영업이익을 낼 것으로 관측된다. 업계에선 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 올랐고 석유제품 가격은 그보다 더 치솟으면서 정제 마진이 급등한 영향이 크다고 보고 있다. 제품 가격에서 원유 가격과 수송비, 운영비 등을 제외한 정제 마진은 정유사의 수익 구조를 보여주는 대표적인 지표다.



게티이미지뱅크

정유사는 평균 3~4개월치 원유를 재고로 보유하며 이 재고의 평균 가격, 또는 먼저 들여온 가격을 원가로 반영한다. 최근처럼 유가 상승기에는 과거 싸게 들여온 원유 가격이 원가로 반영되는 반면, 제품 판매는 현재의 고유가 기준으로 책정되다보니 일시적으로 마진이 늘어나는 효과가 발생하게 된다. 유가가 오르면 정유사 실적이 좋다는 건 업계 불문율이다.



정유사들은 1분기에 거둔 수익을 원유를 구매하는 데 재투입하고 있는 것으로 전해졌다. 전쟁 종식 등의 영향으로 유가가 하락세로 돌아설 경우 비싸게 산 원유가 원가에 반영되고 판매가는 떨어지면서 ‘손해보고 파는’ 상황을 맞을 수 있지만 공장 가동을 멈출 수는 없기 때문이다.



고가에 사들인 원유는 파는 시점이 아닌, 재고로 갖고 있는 시점에 손실 처리가 된다는 점도 보전액 산정의 변수가 될 전망이다. 올해 2분기 이후 유가가 떨어지기 시작하면 이렇게 잡힌 손실에 대해서도 정부가 일부 보전해줘야 하는 것 아니냐는 주장이 업계에서 제기될 수 있다. 다만 회계상 손실 처리한 원유를 나중에 팔아 이익이 났다면 환입된다.



이와 반대로 싸게 사온 원유 물량이 있고 유가가 오를 때 ‘재고자산 평가이익’이 늘었다고 하는데, 이는 회계상에는 없는 용어라는 게 전문가들의 지적이다. 아직 팔지도 않은 제품 가격이 올랐다고 해서 이익으로 잡지는 않는다는 것이다. 박동흠 회계사는 “과거에 싸게 산 원유가 앞으로 비싸게 팔릴테니 마진 폭이 커지겠구나 이해할 수는 있겠으나 재고자산 평가이익이라는 용어는 쓰지 않는다”며 “실제로 파는 시점에 이익이 실현되면 회계 처리하면 되는 것”이라고 설명했다.



권지혜 박상은 기자 jhk@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국내 정유4사가 중동 전쟁에 따른 국제 유가 상승, 그로 인한 수출 마진 확대 등 영향으로 올해 1분기 합산 5조원대 영업이익을 달성할 것이라는 관측이 나온다. 다만 수익성이 개선됐다기보다는 유가가 오르기 전 싸게 산 원유로 만든 석유제품을 이후 고유가가 반영된 가격에 팔아 일시적으로 많이 번 것처럼 보이는 일종의 ‘착시 효과’다. 전쟁이 끝나 유가가 떨어지면 전쟁 기간 비싸게 사들인 원유가 원가에 반영되고 판매가는 낮아지면서 손실이 발생하는 반대 상황을 맞게 된다. 1분기 호실적에도 정유사들이 웃지 못하는 이유다.정유사가 거둘 것으로 예상되는 5조원대 영업이익은 석유 최고가격제 시행 후속 조치에도 영향을 미칠 전망이다. 정부는 최고가격제 시행으로 인한 정유사 손실을 보전하기 위해 4조2000억원의 추가경정예산을 확보했는데, 수조원대 이익을 본 기업에 세금을 투입할 필요가 있느냐는 논란이 불거질 수 있기 때문이다. 정유 업계는 지난 3월 13일 석유 최고가격제 시행 이후 지금까지 약 두 달간 누적 손실액이 3조원을 넘어선 것으로 추정하고 있다.국내 정유사는 원유를 수입, 정제해 각종 석유제품을 생산한다. 원유를 상압증류시설에 넣어 끓는점에 따라 분리한 뒤 중질유를 분해하는 고도화 공정을 거쳐 일상생활에서 쓰는 휘발유·경유·등유 등 제품을 생산하는 구조다. 이렇게 생산한 석유제품의 절반 이상은 해외로 수출하고 나머지는 국내 거래처에 공급한다. 1997년 유가 자유화 이후 국내 석유제품 가격은 국제제품(수출) 가격과 유통마진, 세금의 합으로 수요와 공급에 의해 결정돼 왔다. 정부가 미국·이란 전쟁 발발 후 약 2주 만에 정유사가 주유소에 공급하는 휘발유와 경유 가격에 상한선을 정한 건 그만큼 이례적인 일이었다.최고가격제 대상인 휘발유와 경유의 ‘원가’를 어떻게 산정하는지가 손실 보전의 첫 단계다. 정유사가 원가에 기반해 자체 계산한 손실액을 회계법인 검수를 거쳐 정부에 제출하면 정부는 석유 분야 전문가들로 구성된 최고가격 정산위원회 검증을 바탕으로 보전 규모를 최종 결정한다는 계획이다. 손실 정산은 분기 단위로 진행되며 1차 정산은 최고가격제 시행 이후 6월 말까지 발생한 손실을 기준으로 이뤄질 예정이다.문제는 석유제품이 원유를 정제하는 과정에서 연속적으로 생산되는 연산품의 특성을 갖고 있다는 점이다. 또 투입되는 원유의 종류와 품질, 정제 공정과 고도화 설비, 촉매 등 운전 조건에 따라 제품 종류별로 수율이 달라진다. 어느 것을 원가 기준으로 삼느냐에 따라 손실 규모가 달라지며 그 방식은 정유사마다 다른 것으로 알려져 있다. 업계 관계자는 4일 “휘발유 원가, 경유 원가를 각각 산정하는 건 한계가 있을 수밖에 없다”며 “결국 개별 제품의 원가가 아닌 석유제품 총원가로 산정될 가능성이 높아 보인다”고 말했다.SK에너지 에쓰오일 GS칼텍스 HD현대오일뱅크 등 정유4사는 이달 중순 올해 1분기 실적을 발표할 전망이다. 증권사의 실적 전망치에 따르면 SK에너지를 자회사로 둔 SK이노베이션은 올해 1분기 2조3000억원대 영업이익을 올릴 것으로 추정된다. 사업별로는 정유 부문이 영업이익의 대부분을 차지할 전망이다. 에쓰오일과 GS칼텍스는 각각 1조원대, HD현대오일뱅크는 2000억원 안팎의 영업이익을 낼 것으로 관측된다. 업계에선 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 올랐고 석유제품 가격은 그보다 더 치솟으면서 정제 마진이 급등한 영향이 크다고 보고 있다. 제품 가격에서 원유 가격과 수송비, 운영비 등을 제외한 정제 마진은 정유사의 수익 구조를 보여주는 대표적인 지표다.정유사는 평균 3~4개월치 원유를 재고로 보유하며 이 재고의 평균 가격, 또는 먼저 들여온 가격을 원가로 반영한다. 최근처럼 유가 상승기에는 과거 싸게 들여온 원유 가격이 원가로 반영되는 반면, 제품 판매는 현재의 고유가 기준으로 책정되다보니 일시적으로 마진이 늘어나는 효과가 발생하게 된다. 유가가 오르면 정유사 실적이 좋다는 건 업계 불문율이다.정유사들은 1분기에 거둔 수익을 원유를 구매하는 데 재투입하고 있는 것으로 전해졌다. 전쟁 종식 등의 영향으로 유가가 하락세로 돌아설 경우 비싸게 산 원유가 원가에 반영되고 판매가는 떨어지면서 ‘손해보고 파는’ 상황을 맞을 수 있지만 공장 가동을 멈출 수는 없기 때문이다.고가에 사들인 원유는 파는 시점이 아닌, 재고로 갖고 있는 시점에 손실 처리가 된다는 점도 보전액 산정의 변수가 될 전망이다. 올해 2분기 이후 유가가 떨어지기 시작하면 이렇게 잡힌 손실에 대해서도 정부가 일부 보전해줘야 하는 것 아니냐는 주장이 업계에서 제기될 수 있다. 다만 회계상 손실 처리한 원유를 나중에 팔아 이익이 났다면 환입된다.이와 반대로 싸게 사온 원유 물량이 있고 유가가 오를 때 ‘재고자산 평가이익’이 늘었다고 하는데, 이는 회계상에는 없는 용어라는 게 전문가들의 지적이다. 아직 팔지도 않은 제품 가격이 올랐다고 해서 이익으로 잡지는 않는다는 것이다. 박동흠 회계사는 “과거에 싸게 산 원유가 앞으로 비싸게 팔릴테니 마진 폭이 커지겠구나 이해할 수는 있겠으나 재고자산 평가이익이라는 용어는 쓰지 않는다”며 “실제로 파는 시점에 이익이 실현되면 회계 처리하면 되는 것”이라고 설명했다.권지혜 박상은 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지