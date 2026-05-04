‘작년 대상’ 유현조, DB 위민스 초대 챔프 됐다
시즌 첫 승 성공 ‘통산 3승’ 거둬
송민혁 데뷔 3년 만에 생애 첫 승
한국여자프로골프(KLPGA)투어 지난해 대상 수상자 유현조(사진)가 시즌 첫 승에 성공했다.
유현조는 3일 충북 음성군 레인보우힐스CC(파72)에서 열린 KLPGA투어 신설 대회 DB 위민스 챔피언십(총상금 12억원) 마지막 날 4라운드에서 버디 2개와 보기 2개를 묶어 이븐파 72타를 쳤다. 최종 합계 7언더파 281타를 기록한 유현조는 고지원, 김민솔, 이다연의 추격을 1타 차로 따돌리고 시즌 첫 우승, 통산 3승을 거뒀다.
지난해 19차례나 ‘톱10’에 들면서 대상을 차지했던 유현조는 올 시즌엔 초반 4개 대회에서 한 번도 톱10에 들지 못했다. 하지만 지난주 덕신EPC 챔피언십 공동 3위에 오르며 샷감을 추스르더니 이날 트로피를 들어 올렸다. 유현조는 “올 시즌 첫 우승이 빨리 나와 기쁘다”며 “지난해엔 우승 횟수가 한 번에 불과해 아쉬웠는데 올해는 다승왕을 노릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.
한편 2024년 한국프로골프(KPGA)투어 신인왕 송민혁이 투어 데뷔 3년 만에 감격의 생애 첫 승을 거뒀다.
송민혁은 이날 경기도 성남시 남서울CC(파71)에서 열린 아시안투어 GS칼텍스 매경오픈(총상금 13억원) 마지막 날 4라운드에서 보기 2개에 버디 3개를 묶어 1언더파 70타를 쳤다. 최종 합계 11언더파 273타를 기록한 송민혁은 투어 16년 차 베테랑 조민규와 동타로 연장 승부를 펼쳤다.
18번 홀에서 치러진 연장 1차전에서 파를 잡은 송민혁은 보기에 그친 조민규를 제치고 우승 상금 3억원을 획득했다. 아시안투어 2년, KPGA투어 5년 시드를 보너스로 챙겼다.
투어 데뷔 16년 만에 첫 승 기회를 잡았던 조민규는 17번과 18번 홀에서 각각 보기와 더블보기를 범해 우승 기회를 날려 버렸다.
4라운드에서 무려 7타를 줄여 합계 11언더파로 먼저 경기를 끝내고 연장을 준비하던 허인회는 전날 3라운드 7번 홀 프로비저널볼 플레이 상황에 대해 뒤늦게 2벌타가 부과되면서 플레이오프에 나서지 못하고 공동 3위로 대회를 마쳤다.
음성=정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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