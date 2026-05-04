강남3구·용산, 양도세 중과 피하려면 9월 9일까지 양도해야
나머지 규제지역은 11월 9일까지
다주택자 양도소득세 중과 시행이 엿새 앞으로 다가왔다. 조정대상지역에서 주택을 매도하는 다주택자는 세금이 크게 늘어난다. 다만 정부는 지역에 따라 길게는 11월 9일까지 중과를 유예하는 보완조치를 마련했다.
3일 재정경제부 등 관계부처에 따르면 다주택자 대상 양도세 중과가 오는 10일 재개된다. 조정지역 내 다주택자가 집을 팔면 1가구 2주택자는 기본 세율에 20% 포인트, 3주택자 이상은 30% 포인트를 더해 양도세 중과 적용을 받게 된다. 지방소득세 10%까지 적용하면 실효세율은 최대 82.5%까지 높아진다. 그동안은 중과 없이 기본세율(6~45%)만 적용됐다.
조정대상지역인 서울 전역과 경기 12개 지역은 4~6개월의 유예 기간을 둔다. 서울 강남·서초·송파·용산구는 토지거래허가를 받고 매매계약을 체결한 후 주택을 계약일부터 4개월 내(9월 9일까지) 양도하면 양도세가 중과되지 않는다. 지난해 10월 16일 신규 지정된 조정대상지역은 계약일로부터 6개월 내(11월 9일까지) 양도해야 중과가 면제된다.
다주택자 양도세 중과 제도는 정권에 따라 수차례 방향이 바뀌었다. 첫 도입은 2004년 노무현정부 때다. 부동산 투기 억제 목적으로 도입됐다. 이명박정부는 2009년 글로벌 금융위기 여파로 중과 적용을 유예했고, 2012년에는 제도 자체를 폐지했다. 문재인정부가 2018년 집값 급등에 대응해 중과를 재도입했으나, 윤석열정부는 2022년 거래 활성화를 명분으로 다시 중과를 유예한 뒤 이를 매년 연장했다.
이재명정부는 중과 유예를 “비정상적 불공정 혜택”으로 규정하고 예정대로 유예 조치를 끝내기로 했다. 세 부담 강화로 다주택자의 매도를 유도해 매물 공급을 늘리겠다는 전략이다. 다만 정책 효과는 아직 눈에 띄지 않는다는 평가다.
관건은 정부가 7월 발표할 세법 개정안에 있다. 추가 과세 강화 방안이 포함된다면 매물이 더 풀릴 수 있다. 정부는 보유세·양도세 등 부동산 세제 전반에 걸친 연구용역을 거쳐 개편안을 마련 중이다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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