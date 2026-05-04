독자 개발한 첫 지구 관측 위성 ‘차중 2호’ 발사 성공

4년 만에 ‘팰컨 9’에 실려 우주로

497㎞ 궤도 돌며 정밀 영상 촬영

KAI가 개발… 항우연서 기술 이전

민간 주도 뉴스페이스 시대 이정표

국내 산업체 주도로 독자 개발한 첫 번째 지구관측 위성 ‘차세대 중형위성 2호’(차중 2호)가 3일 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X 발사체 팰컨9에 실려 발사되고 있다. 차중 2호는 발사체에서 분리되고, 약 15분 뒤 노르웨이 스발바르 지상국과 첫 교신에 성공해 목표 궤도에 안착했다. 스페이스X 영상 캡처, 연합뉴스

국내 산업체 주도로 독자 개발한 첫 번째 지구관측 위성 ‘차세대 중형위성 2호’(차중 2호)가 약 4년간의 지연 끝에 3일 성공적으로 발사됐다. 한국의 위성 기술 자립과 민간 주도의 ‘뉴스페이스 시대’ 본궤도 진입을 알리는 상징적인 성과로 평가된다.



차중 2호는 이날 한국시간으로 오후 4시(현지시각 3일 오전 0시) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X 발사체 ‘팰컨9’에 실려 우주로 향했다. 차중 2호는 발사 약 60분 후 고도 498㎞에서 발사체와 분리됐으며, 이어 약 15분 뒤 노르웨이 스발바르 지상국과 최초 교신에 성공해 목표 궤도에 안착한 것을 확인했다.



위성은 앞으로 4년 간 고도 497.8㎞ 궤도를 돌며 정밀 지상관측 영상을 촬영할 예정이다. 4개월간 초기 운영 과정을 거친 뒤 올해 하반기부터 차중 1호와 함께 본격적인 임무 수행을 시작한다.



촬영된 영상은 지도 제작, 도시계획 수립과 같은 국토 자원 관리에 활용된다. 태풍·폭설·홍수·산불 피해 등 재해재난 관측 및 대응에도 사용된다. 독자적인 위성 영상자료 확보를 통해 국가 공간정보 서비스 역량을 강화하는 데도 기여할 것으로 기대된다.



관측 성능도 뛰어나다. 고해상도 전자공학 카메라 탑재체를 싣고 있는 차중 2호는 흑백 0.5m급, 컬러 2m급 해상도를 갖췄다. 고도 약 500㎞에서 지표면을 촬영할 때 흑백 기준으로 가로·세로 50㎝ 크기의 사각형 한 칸까지 식별할 수 있다는 뜻이다. 위성 무게는 534㎏이다.







우주항공청은 차세대 중형위성 표준플랫폼의 해외 수출 사업도 추진할 계획이다. 산업체 주도의 저비용·다용도 중형 위성개발 기술을 바탕으로 사우디아라비아 페루 인도네시아 등 해외 위성 수출 시장에 본격 진입한다는 방침이다.



차중 2호는 발사까지 우여곡절이 많았다. 당초 2022년 하반기 러시아 로켓에 실려 발사될 예정이었지만, 러시아·우크라이나 전쟁이 발발하며 계약을 해지했다. 이후 스페이스X와 손을 잡고 지난해 차중 2호·4호를 동반 발사하기로 했지만, 스페이스X 측 사정으로 다시 일정이 미뤄졌다. 이로 인해 차중 2호는 지난해 11월 한국형 발사체 누리호에 실려 발사된 차세대 중형위성 3호보다도 늦게 우주로 향하게 됐다. 오태석 우주항공청장은 “차중 2호의 성공적인 발사는 민간 주도의 뉴스페이스 시대를 여는 중요한 이정표”라며 “우리나라 위성 산업의 기술 내재화와 경쟁력을 크게 강화했다”고 말했다.



양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국내 산업체 주도로 독자 개발한 첫 번째 지구관측 위성 ‘차세대 중형위성 2호’(차중 2호)가 약 4년간의 지연 끝에 3일 성공적으로 발사됐다. 한국의 위성 기술 자립과 민간 주도의 ‘뉴스페이스 시대’ 본궤도 진입을 알리는 상징적인 성과로 평가된다.차중 2호는 이날 한국시간으로 오후 4시(현지시각 3일 오전 0시) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X 발사체 ‘팰컨9’에 실려 우주로 향했다. 차중 2호는 발사 약 60분 후 고도 498㎞에서 발사체와 분리됐으며, 이어 약 15분 뒤 노르웨이 스발바르 지상국과 최초 교신에 성공해 목표 궤도에 안착한 것을 확인했다.위성은 앞으로 4년 간 고도 497.8㎞ 궤도를 돌며 정밀 지상관측 영상을 촬영할 예정이다. 4개월간 초기 운영 과정을 거친 뒤 올해 하반기부터 차중 1호와 함께 본격적인 임무 수행을 시작한다.촬영된 영상은 지도 제작, 도시계획 수립과 같은 국토 자원 관리에 활용된다. 태풍·폭설·홍수·산불 피해 등 재해재난 관측 및 대응에도 사용된다. 독자적인 위성 영상자료 확보를 통해 국가 공간정보 서비스 역량을 강화하는 데도 기여할 것으로 기대된다.관측 성능도 뛰어나다. 고해상도 전자공학 카메라 탑재체를 싣고 있는 차중 2호는 흑백 0.5m급, 컬러 2m급 해상도를 갖췄다. 고도 약 500㎞에서 지표면을 촬영할 때 흑백 기준으로 가로·세로 50㎝ 크기의 사각형 한 칸까지 식별할 수 있다는 뜻이다. 위성 무게는 534㎏이다.차중 2호는 국내 산업체가 독자 개발한 첫 위성이라는 점에서 의미가 크다. 한국항공우주산업(KAI)이 개발을 책임졌다. KAI는 2015년부터 한국항공우주연구원과 함께 차중 1호 개발사업 공동설계팀으로 참여해 기술이전을 받았다. 우주항공청은 “본체와 일부 핵심 탑재체를 국내 기술로 개발해 한국의 독자적인 우주 개발 역량을 검증했다”며 “향후 후속 위성 개발과 글로벌 우주 산업 경쟁력 강화의 기반이 될 것”이라고 말했다.우주항공청은 차세대 중형위성 표준플랫폼의 해외 수출 사업도 추진할 계획이다. 산업체 주도의 저비용·다용도 중형 위성개발 기술을 바탕으로 사우디아라비아 페루 인도네시아 등 해외 위성 수출 시장에 본격 진입한다는 방침이다.차중 2호는 발사까지 우여곡절이 많았다. 당초 2022년 하반기 러시아 로켓에 실려 발사될 예정이었지만, 러시아·우크라이나 전쟁이 발발하며 계약을 해지했다. 이후 스페이스X와 손을 잡고 지난해 차중 2호·4호를 동반 발사하기로 했지만, 스페이스X 측 사정으로 다시 일정이 미뤄졌다. 이로 인해 차중 2호는 지난해 11월 한국형 발사체 누리호에 실려 발사된 차세대 중형위성 3호보다도 늦게 우주로 향하게 됐다. 오태석 우주항공청장은 “차중 2호의 성공적인 발사는 민간 주도의 뉴스페이스 시대를 여는 중요한 이정표”라며 “우리나라 위성 산업의 기술 내재화와 경쟁력을 크게 강화했다”고 말했다.양윤선 기자 sun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지