“반도체만 챙긴다” 삼성노조 집안싸움… 집단 탈퇴 러시
전체 조합원 80% 이상이 반도체
성과급 요구안·조합비 인상 주도
가전·스마트폰 부문 소외감 폭발
10일간 탈퇴신청 2500명 넘어서
삼성전자 노동조합에서 ‘탈퇴 러시’가 벌어지고 있다. 반도체 부문(DS) 중심의 성과급 요구안과 조합비 인상 등에 대한 불만이 커지면서 스마트폰·가전 부문(DX) 조합원 중심으로 이탈이 확산되는 모양새다. ‘노노(勞勞) 갈등’ 양상 속에 최근 열흘간 탈퇴를 신청한 조합원은 2500명을 넘어선 것으로 알려졌다.
3일 업계에 따르면 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부 홈페이지에는 최근 탈퇴 신청 글이 급증하고 있다. 노조가 평택캠퍼스 앞에서 대규모 집회를 열었던 지난달 23일 이후 열흘간 2500명 이상 탈퇴를 신청했는데, 29일 하루에만 1000건 넘는 탈퇴 글이 올라온 것으로 전해졌다. 지난 2일 기준 집계된 조합원 수는 총 7만4750명이다.
노조 측은 탈퇴 조합원 상당수가 DX 소속일 것으로 보고 있다. 최근 사측과의 임금·단체협상을 조합원의 80% 이상을 차지하는 반도체 부문이 주도하다 보니 내부에선 “노조가 DS만 챙긴다” “DX는 협상에서 소외되고 있다” 등 불만이 큰 상황이었다. 실제 노조의 핵심 요구사항은 DS 부문에 대해 영업이익의 15%를 성과급으로 지급하라는 것으로, 실적이 저조한 DX 부문에 대해서는 별다른 요구안을 제시하지 않고 있다.
삼성전자의 올해 1분기 영업이익을 보면 반도체 부문 실적이 94%(53조7000억원)를 차지했고, DX 부문은 전년 동기 대비 36% 급감한 3조원에 그쳤다. DX 부문 연간 실적이 적자를 기록할 것이란 전망까지 나온다. 노조 요구가 받아들여질 경우 DS 부문이 수억원대 성과급을 받을 때 DX 부문은 성과급은커녕 사업 재편 부담만 안게 될 수 있다. 보상 격차로 인한 내부 위화감 조성은 사측이 가장 우려하는 부분이다.
지난달 30일 조합비를 급여에서 공제하는 ‘체크오프’ 제도가 통과된 것도 무더기 이탈에 영향을 미쳤다. 사측에서 노조 가입 여부를 알게 되는 것이 부담스러운 조합원들이 탈퇴를 선택한 것이다. 또한 노조가 쟁의기간 중 월 조합비를 1만원에서 5만원으로 인상하고, 오는 21일부터 진행되는 총파업 기간에 스태프를 모집하며 최대 300만원 수당 지급을 발표한 것도 내부 반발을 키웠다. 한 DX 조합원은 “DX와 상관없는 남의 투쟁을 위해 내 돈을 뜯어가는 꼴”이라며 분통을 터뜨렸다.
최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 국민일보에 “총파업이 DS 위주로 진행되는 데다 당장 수혜가 DS 부문이 크기 때문에 일부 조합원이 탈퇴한 것”이라며 “다만 기본급 인상, 샐러리캡(보수 상한) 등 사안에 대해 같이 노력하고 있다”고 말했다.
박상은 이주은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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