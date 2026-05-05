한국인 심혈관질환의 절반 ‘5가지 위험인자’가 가른다

[And 건강]

심혈관질환을 예방하려면 연령과 성별에 따른 위험 인자의 우선 순위를 반영한 맞춤형 예방 전략을 세워 실천할 필요가 있다고 전문가들은 지적한다. 게티이미지뱅크

서울대병원 최수연 이희선 교수팀

성인 624만명 13년 추적·연구 결과

혈압과 흡연, 비HDL 콜레스테롤,

당뇨병, 체질량지수와 깊은 연관성

50세 미만 男 혈압·흡연 특히 주의

