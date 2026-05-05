[특별기고] 흡연·음주가 원인이라던 두경부암, ‘HPV’ 차단도 중요
6일부터 12세 남성 청소년도 HPV 백신 무료접종 시행
두경부암은 뇌와 안구를 제외한 구강(혀), 비부비동(코), 침샘, 인두(편도), 후두 등 30여개 부위에서 발생하는 악성 종양을 통칭한다. 발생 부위가 다양한 만큼 치료 역시 복잡하다. 국내에선 매년 5000명 이상 새로 진단되고 있다.
그동안 두경부암은 흡연과 음주가 주요 원인으로 알려져 왔다. 실제로 환자의 약 70~85%가 흡연력과 관련 있으며, 흡연과 음주를 동시에 할 경우 암 발생 위험은 최대 15~20배까지 높아진다. 또 국내 대규모 코호트 연구에서 남성의 두경부암 발생률이 여성보다 높은 것으로 확인된 바 있다.
하지만 근래 두경부암의 양상이 변화하고 있다. 과거와 달리 흡연과 무관한 환자가 늘고 있으며 특히 사람유두종바이러스(HPV) 감염과 관련된 두경부암이 전 세계적으로 빠르게 증가하고 있다. HPV는 흔히 자궁경부암의 원인으로 알려져 있지만 구인두암(편도암, 혀뿌리암 등) 같은 두경부암의 주요 원인으로도 작용한다.
주목해야 할 점은 HPV가 성 접촉을 통해 전파되는 바이러스라는 사실이다. 이로 인해 젊은 연령층에서도 두경부암 발생이 증가하는 추세다. 미국과 유럽 등에서는 이미 HPV 관련 구인두암이 빠르게 늘고 있다. 우리나라 역시 흡연 관련 두경부암은 줄어드는 반면 HPV 관련 암은 증가하는 양상을 보인다.
이런 변화는 예방 전략의 전환을 요구한다. 두경부암 예방을 위해 금연과 절주가 여전히 중요하지만, 이제는 HPV 감염 자체를 차단하는 것이 핵심 과제로 떠오르고 있다. 가장 효과적인 방법이 바로 HPV 예방접종이다.
최근 우리나라에서도 정책 변화가 이뤄졌다. 6일부터 12세(2014년생) 남성 청소년 대상으로 HPV 백신(4가) 무료 접종이 시행된다. 6개월 간격으로 2회 맞는다. 이는 HPV가 여성뿐 아니라 남성에서도 감염되고, 구인두암 등 다양한 암의 원인이 된다는 점이 반영된 결과다. 실제 HPV는 전 세계적으로 구인두암의 70% 이상과 관련 있는 것으로 알려져 있다.
HPV 백신은 감염 이전에 접종할 때 가장 효과적이므로 성 경험 전인 사춘기 전후 접종하는 것이 중요하다. 특히 남학생의 경우 그동안 예방접종의 필요성이 상대적으로 덜 강조됐지만, 이제는 본인의 건강과 사회 전체의 감염 감소를 위해 적극적인 접종이 필요하다. HPV 예방접종은 더 이상 여성만을 위한 백신이 아니다. 남성에게도 구인두암을 포함해 두경부암 예방을 위한 가장 효과적인 건강 관리법이다.
박준욱 서울성모병원 두경부암센터장
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