황인범마저… 홍명보호 ‘중원 공백’ 비상
[And 스포츠]
재활 전념했지만 결국 ‘시즌 아웃’
월드컵 포기 불확실… 회복 전망도
승선 불발땐 전술 새판짜기 불가피
홍명보호의 ‘중원사령관’ 황인범(페예노르트 로테르담·사진)이 부상으로 시즌 아웃될 전망이다. 한 달여 앞으로 다가온 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 출전에도 빨간불이 켜졌다.
네덜란드 매체 ‘1908.NL’은 3일(한국시간) 소식통을 인용해 황인범이 올 시즌 더 경기를 뛰지 못한다고 보도했다. 리그 2위를 달리고 있는 페예노르트는 시즌 종료까지 3경기를 남겨두고 있다. 황인범은 지난 3월 엑셀시오르와의 경기에서 상대에게 발을 강하게 밟혀 오른쪽 발목 인대를 다쳤다. 이후 두 달 가까이 재활에만 전념했지만 결국 복귀가 무산되는 흐름이다.
월드컵을 앞둔 올 시즌에만 벌써 세 번째 부상이다. 황인범은 지난해 9월 종아리 부상에 이어 두 달 뒤 허벅지까지 다친 바 있다. 이전까지는 부상과 거리가 멀었으나 최근 들어 부상 빈도가 눈에 띄게 늘었다. 이 때문에 올 시즌은 리그 절반가량을 날리며 17경기 출전에 그쳤다. 대표팀에서도 지난해 9월과 11월, 올해 3월 A매치에 잇따라 낙마했다. 지난해 10월 A매치에서도 풀타임을 소화하지 못했다.
대표팀으로선 황인범의 승선이 불발되면 적잖은 타격이 불가피하다. 그의 부재는 한 자리 공석 이상의 의미를 갖는다. 중원의 핵심인 그가 빠지면 전술의 뿌리 자체가 흔들릴 수 있어서다. 황인범은 왕성한 활동량과 탈압박, 패스, 넓은 시야를 바탕으로 한 공수 연계 플레이가 강점이다. 손흥민, 황희찬, 이강인, 이재성 등 대표팀 주축 공격진과도 오랜 기간 호흡을 맞춰 왔다.
홍명보 감독의 고민도 깊어질 수밖에 없다. 그동안 대표팀은 황인범의 파트너를 찾는 데 공을 들여왔다. 하지만 이는 시도해 보지도 못한 채 황인범의 대안을 찾아야 하는 과제를 떠안게 됐다. 지난 3월 A매치에서 김진규(전북)와 박진섭(저장), 백승호(버밍엄) 등으로 중원을 꾸려 봤지만 뚜렷한 해법을 찾지 못했다. 오히려 빌드업이 자취를 감추며 황인범의 공백만 두드려졌다.
이미 중원에는 부상 이탈자가 적지 않다. 앞서 미드필더 박용우(알 아인)와 원두재(코르파칸)가 장기 부상으로 전력에서 이탈해 부담이 큰 상황이다.
다만 ‘1908.NL’은 “황인범이 월드컵 출전을 포기해야 할지 불확실하지만 제때 회복할 것이라는 낙관적 전망은 있다”고 전했다. 황인범이 복귀하더라도 떨어진 실전 감각을 얼마나 빠르게 끌어올리느냐가 관건이 될 전망이다. 대표팀은 오는 16일 월드컵 최종 명단을 발표한다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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