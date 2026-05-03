또 임신부 ‘뺑뺑이’… 280㎞ 헬기 이송했지만 태아 사망

신고 3시간30분 만에 부산 도착

고위험 임신부 등 의료체계 부실

“필수 의료 전반 구조 개선 필요”



충북 청주의 임신 29주차 여성이 응급 분만할 병원을 찾지 못해 280㎞ 이상 떨어진 부산까지 이송됐지만 태아는 숨지고 말았다. 열악한 응급 의료 체계를 개선해야 한다는 목소리가 한층 커지고 있다.



3일 소방 당국에 따르면 지난 1일 오후 11시3분쯤 청주시 흥덕구 한 산부인과에 출혈 증상으로 입원한 30대 임신부 A씨의 태아 심박수가 떨어져 상급 의료기관으로 전원 조치가 필요하다는 내용의 119 신고가 접수됐다.



산부인과는 충청권 병원 6곳에 이송 가능 여부를 문의했지만 전문의 부재 등의 이유로 수용이 불가하다는 답변을 받았다. 소방 당국은 전국 병원을 수소문한 끝에 신고 접수 후 약 3시간30분 만에 헬기를 투입해 부산 동아대병원으로 A씨를 이송했지만 태아는 숨졌다. 다행히 A씨 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.



이 사고로 응급환자 수용 거부와 지역 간 의료 격차 문제가 다시 도마에 올랐다. 의료계에서는 고위험 산모를 수용할 수 있는 시설과 전문 인원 확보가 제한적인 상황이 원인이라고 지적한다. 아울러 의료사고에 따른 법적 책임을 우려해 병원들이 환자 수용을 꺼리는 구조적 문제를 해결해야 한다고 본다.



환자 단체를 중심으로는 응급 의료체계 붕괴 상황과는 별개로 정당한 이유 없이 응급 환자를 받아들이지 않는 문제가 여전한 것이라고 지적한다. 앞서 부산지법 서부지원 민사1부(재판장 김동희)는 응급실을 찾지 못해 4세 아이가 숨진 사건과 관련해 응급환자 수용을 거부한 병원 2곳이 유가족에게 총 4억원을 배상해야 한다고 지난달 판결한 바 있다. 이 판결에서는 정당한 이유 없이 진료를 거부한 병원과 처치를 제대로 하지 않고 119로 환자를 인계한 다른 병원의 공동 불법 행위에 대한 배상 책임이 인정됐다.







2024년 8월 충북 음성에서는 분만 진통을 느낀 C씨가 천안과 청주 지역 병원 4곳으로부터 수용 불가 회신을 받았다. C씨는 분만할 병원을 찾던 중 구급차에서 급박하게 출산을 했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr 172 응원 하기 충북 소식을 전합니다 충북 청주의 임신 29주차 여성이 응급 분만할 병원을 찾지 못해 280㎞ 이상 떨어진 부산까지 이송됐지만 태아는 숨지고 말았다. 열악한 응급 의료 체계를 개선해야 한다는 목소리가 한층 커지고 있다.3일 소방 당국에 따르면 지난 1일 오후 11시3분쯤 청주시 흥덕구 한 산부인과에 출혈 증상으로 입원한 30대 임신부 A씨의 태아 심박수가 떨어져 상급 의료기관으로 전원 조치가 필요하다는 내용의 119 신고가 접수됐다.산부인과는 충청권 병원 6곳에 이송 가능 여부를 문의했지만 전문의 부재 등의 이유로 수용이 불가하다는 답변을 받았다. 소방 당국은 전국 병원을 수소문한 끝에 신고 접수 후 약 3시간30분 만에 헬기를 투입해 부산 동아대병원으로 A씨를 이송했지만 태아는 숨졌다. 다행히 A씨 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.이 사고로 응급환자 수용 거부와 지역 간 의료 격차 문제가 다시 도마에 올랐다. 의료계에서는 고위험 산모를 수용할 수 있는 시설과 전문 인원 확보가 제한적인 상황이 원인이라고 지적한다. 아울러 의료사고에 따른 법적 책임을 우려해 병원들이 환자 수용을 꺼리는 구조적 문제를 해결해야 한다고 본다.환자 단체를 중심으로는 응급 의료체계 붕괴 상황과는 별개로 정당한 이유 없이 응급 환자를 받아들이지 않는 문제가 여전한 것이라고 지적한다. 앞서 부산지법 서부지원 민사1부(재판장 김동희)는 응급실을 찾지 못해 4세 아이가 숨진 사건과 관련해 응급환자 수용을 거부한 병원 2곳이 유가족에게 총 4억원을 배상해야 한다고 지난달 판결한 바 있다. 이 판결에서는 정당한 이유 없이 진료를 거부한 병원과 처치를 제대로 하지 않고 119로 환자를 인계한 다른 병원의 공동 불법 행위에 대한 배상 책임이 인정됐다.의료 공백 문제는 전국에서 끊이지 않고 있다. 지난 2월 대구에서 조산 증세를 보인 임신 28주차 미국 국적의 B씨는 지역 대형 병원 7곳으로부터 전문의 부재와 신생아 중환자실 병상 부족 등을 이유로 수용 불가 답변을 받고 분당서울대병원으로 옮겨졌다. B씨는 응급 제왕절개 수술을 받고 쌍둥이를 출산했지만 쌍둥이 중 1명은 저산소증으로 출생 직후 숨졌다. 다른 아이는 뇌 손상을 입은 것으로 알려졌다.2024년 8월 충북 음성에서는 분만 진통을 느낀 C씨가 천안과 청주 지역 병원 4곳으로부터 수용 불가 회신을 받았다. C씨는 분만할 병원을 찾던 중 구급차에서 급박하게 출산을 했다.청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지