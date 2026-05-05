알레르기일까 눈병일까… 봄 불청객 결막염 감별법
알레르기, 참기 힘든 가려움 반복
각결막염, 충혈 눈곱 더 두드러져
꽃가루와 미세먼지, 황사 등으로 알레르기 결막염을 앓는 사람들이 늘고 있다. 게다가 전염성 눈병인 유행성 각결막염도 증가 추세다. 알레르기 결막염은 외부 자극 물질에 의해 눈의 표면이 과민 반응을 일으키는 질환이다. 반면 유행성 각결막염은 바이러스 감염에 의해 생긴다. 봄철 두 결막염은 증상이 비슷해 보여도 원인과 관리법이 달라 감별이 필요하다.
알레르기 결막염은 참기 어려울 정도의 가려움이 반복되는 것이 특징이다. 눈물이 많이 흐르거나 끈적한 분비물이 생길 수 있지만 대개 양쪽 눈에 비슷하게 증상이 나타나는 경우가 많다.
유행성 각결막염은 충혈과 함께 눈곱, 이물감, 통증이 더 두드러지고 한쪽 눈에서 시작해 반대쪽 눈으로 번지는 경우가 많다. 가려움을 참지 못해 눈을 비비는 행동은 증상을 악화시키는 원인이 된다. 결막 자극이 심해지고 염증 반응이 더 활성화되면서 가려움과 충혈이 반복되는 악순환으로 이어질 수 있다.
알레르기 결막염은 초기에는 인공눈물로 눈 표면의 자극 물질을 씻어내는 것만으로도 증상이 완화될 수 있다. 증상이 되풀이되거나 일상에 불편을 줄 정도라면 항히스타민제 등 약물치료가 필요하다. 증상이 심하면 단기간 스테로이드 점안제를 고려할 수 있다.
유행성 각결막염은 바이러스 감염에 의한 것인 만큼 알레르기 결막염과 같은 방식으로 접근해선 안 된다. 강동성심병원 안과 김경래 교수는 4일 “염증 정도에 따라 전문의 판단 아래 점안 치료가 이뤄질 수 있다”며 “다만 약을 넣는 것만큼이나 주변으로 옮기지 않도록 생활 접촉을 줄이는 것이 중요하다”고 조언했다. 눈곱이 많거나 통증, 시야 흐림이 동반되면 전염성 여부까지 함께 확인해야 한다. 손 위생을 철저히 하고 수건이나 베개, 세면도구는 가족과 함께 쓰지 않아야 한다.
민태원 의학전문기자
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