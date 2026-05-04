선 넘는 與 특검 만능주의… 3대 특검 비교해도 무소불위
막강권한 쥔 조작기소 특검
공소유지 사건 이첩 요구권 더 강화
“유무죄 판단까지… 사법권 침해”
‘李사건 파기환송’ 대법 수사 관측도
더불어민주당이 지난달 30일 발의한 ‘조작기소 특검법’이 ‘내란 청산’이라는 구호 아래 대대적으로 가동된 ‘3대 특검’(내란·김건희·채해병)보다도 막강한 권한을 부여하고 있다는 지적이 제기되고 있다. 재판 결과마저 좌우하는 무소불위 특검 출범으로 이어질 수 있다는 우려가 나온다.
3일 천준호 민주당 의원이 대표 발의한 ‘윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안’을 보면 지난해 6월 출범한 3대 특검에 비해 더 강력한 권한을 특별검사에게 부여하고 있다.
가장 도드라지는 대목은 특검의 수사 범위와 성격이다. 특검법이 수사 대상으로 명시한 12개 의혹은 대장동 개발비리·쌍방울 대북송금 사건 등을 포함해 모두 법원에서 재판이 진행 중인 사안들이다. 3대 특검이 검찰 등 앞선 수사기관들의 수사에도 불구하고 해소되지 않은 의혹을 주요 수사 대상으로 삼았던 점과 확연히 비교되는 대목이다.
공소유지 사건 이첩 권한 역시 대폭 강화됐다. 조작기소 특검법 제8조를 보면 특검으로부터 공소유지 중인 사건에 대한 이첩을 요구받은 기관장이 이에 따르지 않을 경우 요구한 때로부터 15일이 지난 시점에 자동으로 사건이 이첩되도록 강제조항을 설치해 뒀다. 사실상 공소유지 중인 검찰의 이첩 거부를 원천적으로 봉쇄한 것이다. 여기에 특검 지휘에 따르지 않는 검사의 공소 수행 업무 배제 및 교체권도 주어져 있다.
조재현 동아대 법학전문대학원 교수는 “검찰의 권한 남용 의혹이 제기됐다면 해당 행위에 대해서만 특검이 수사하면 될 일”이라며 “이미 재판이 진행 중인 사안에 강력한 이첩권을 행사해 개입할 수 있도록 하는 것은 과도하다”고 말했다.
이런 이첩 요구 권한은 ‘공소유지 여부의 결정’이라는 표현으로 특검법에 삽입된 공소취소권으로 연결돼 파괴력을 갖게 된다. 아직 1심 재판이 끝나지 않아 공소취소 대상이 될 수 있는 8개 사건의 공소취소 여부가 특검 판단하에 놓이기 때문이다. “재판에서 다뤄져야 할 유무죄 판단을 특검이 결정할 수 있게 되면서 사법권을 침해하는 결과를 낳게 된다”는 법조계 우려가 나오는 지점이다.
여권에서는 3대 특검 중 유일하게 공소취소 권한이 주어졌던 채해병 특검의 선례가 거론된다. 채해병 특검은 지난해 7월 박정훈(준장) 전 해병대 수사단장의 항명 혐의 재판에 대한 항소를 취하하며 사실상 공소취소권을 행사한 바 있다.
하지만 이 사안을 비교 대상으로 삼기는 어렵다는 게 법조계의 중론이다. 특검의 공소취소 사정권 내에 이재명 대통령이 기소돼 1심 재판 계류 중인 사안들이 포함되기 때문이다. 장영수 고려대 법학전문대학원 명예교수는 “대통령이 임명한 특검이 대통령 사건의 공소취소를 결정한다는 건 심각한 이해충돌”이라며 “일반적인 공소취소 사례와는 완전히 다르다”고 지적했다.
특검의 칼끝이 사법부를 향할 수 있다는 관측도 제기된다. 특검법은 이 대통령의 공직선거법 위반 사건을 수사 대상으로 삼고 있는데, 대법원 전원합의체는 지난해 5월 사건을 유죄 취지로 파기환송했다. 특검법 제2조 4항과 5항은 수사 대상 관련 고소·고발 사건과 수사 과정에서 포착된 인지 사건으로 수사를 확대할 수 있도록 허용하고 있는 만큼 특검이 당시 대법원의 재판 과정을 수사 대상으로 삼을 수도 있다.
법안은 특검의 대통령지정기록물 열람 권한도 국회 재적의원 3분의 2 이상(현재 191명 이상) 동의에서 재적의원 5분의 3 이상(172명 이상) 동의로 요건을 완화했다. 압도적 의석수를 차지하고 있는 범여권 의원의 동의만으로 열람이 가능해지므로 사실상 대통령지정기록물에 대한 접근을 제한한 관련법 취지가 유명무실해질 수 있다는 지적이 나온다.
정현수 윤준식 이서현 기자 jukebox@kmib.co.kr
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