“낮춰 파느니 물려준다”… 양도세 중과 앞두고 증여 폭발

송파구 최다… 전년 동월比 4.5배

아파트 저가 직거래 비중도 급등

“종부세 부담까지 선제 방어” 분석

양도세 중과 유예 종료를 6일 앞둔 3일 서울의 한 공인중개사 사무소 앞에 다주택자 급매 매물이 붙어 있다. 최근 서울 전역과 경기도 일부 지역에서 아파트 등 집합건물 증여 건수가 급등했다. 연합뉴스

이달 9일 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 지난달 서울 전역과 경기도 일부 지역에서 아파트 등 집합건물 증여 건수가 급등한 것으로 나타났다. 다주택자들이 규제가 적용되기 직전까지 매도를 고민하다 대신 증여를 택한 것으로 해석된다.



3일 국민일보가 대법원 등기정보 광장 데이터를 분석한 결과, 지난달 서울 지역 증여 건수는 1998건을 기록해 3월에 비해 600건 이상 급등했다. 1·2월과 비교해 2배 이상 늘어난 수치인 동시에 전년 동월과 비교해도 3배 이상 많다.





자치구별로는 송파구가 166건으로 가장 많았다. 전년 동월 37건 대비 4.5배 많고 3월 대비해서도 2배 이상 많다. 함께 국내 최상급지로 분류되는 서초구가 117건, 용산구가 106건, 강남구가 105건이었다. 이외 양천구가 136건, 노원구가 119건이었고 동작구가 104건, 광진구가 100건을 기록했다.



경기도 역시 증여 건수가 1431건을 기록해 전월에 비해 131건 늘었다. 전년 동월 734건과 비교하면 2배 늘어난 수치다. 가장 눈에 띈 건 성남 분당구와 광명이다. 광명은 3월 47건이던 게 82건으로 뛰었다. 전년 동기 20건이었던 것과 비교하면 4배 뛴 수치다. 성남 분당구는 3월 57건이던 게 82건까지 뛰었다. 전년 동기 37건에 비해선 2배 넘게 뛰었다.



전문가들은 집주인들이 부동산 시장에 매물을 내놓았다가 제시되는 매도 가격이 만족스럽지 않자 증여를 택한 것으로 본다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “집을 팔지 못한 사람들이 증여를 선택했을 수 있다”면서 “본인이 생각하는 적정가격에 집을 내놓았겠만 거기서 더 가격을 떨어뜨려서 파느니 마지막에 증여로 가기로 결정한 게 아닐까 싶다”고 해석했다.







현행법상 신고가액이 최근 3개월 내 실거래가보다 30% 낮은 금액과 3억원 낮춘 금액 중 더 적은 금액의 범위를 벗어나지 않으면 정상 거래로 간주해 증여세를 부과하지 않는다. 때문에 저가 양도는 실제 급매물 거래가 늘어나는 하락기에 많이 이뤄진다.



다만 증여와 직거래 등의 급증을 이달 9일 양도세 중과보다도 더 멀리 내다본 행동으로 해석할 여지도 있다. 남 연구원은 “현재 정부의 규제 기조가 명확하기 때문에 앞으로의 대비를 한 것이라고 볼 수도 있다”면서 “양도세 중과뿐 아니라 (7월 세제개편에 예상되는) 종부세 부담까지 선제적으로 대응한 것일 수 있다”고 설명했다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이달 9일 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 지난달 서울 전역과 경기도 일부 지역에서 아파트 등 집합건물 증여 건수가 급등한 것으로 나타났다. 다주택자들이 규제가 적용되기 직전까지 매도를 고민하다 대신 증여를 택한 것으로 해석된다.3일 국민일보가 대법원 등기정보 광장 데이터를 분석한 결과, 지난달 서울 지역 증여 건수는 1998건을 기록해 3월에 비해 600건 이상 급등했다. 1·2월과 비교해 2배 이상 늘어난 수치인 동시에 전년 동월과 비교해도 3배 이상 많다.자치구별로는 송파구가 166건으로 가장 많았다. 전년 동월 37건 대비 4.5배 많고 3월 대비해서도 2배 이상 많다. 함께 국내 최상급지로 분류되는 서초구가 117건, 용산구가 106건, 강남구가 105건이었다. 이외 양천구가 136건, 노원구가 119건이었고 동작구가 104건, 광진구가 100건을 기록했다.경기도 역시 증여 건수가 1431건을 기록해 전월에 비해 131건 늘었다. 전년 동월 734건과 비교하면 2배 늘어난 수치다. 가장 눈에 띈 건 성남 분당구와 광명이다. 광명은 3월 47건이던 게 82건으로 뛰었다. 전년 동기 20건이었던 것과 비교하면 4배 뛴 수치다. 성남 분당구는 3월 57건이던 게 82건까지 뛰었다. 전년 동기 37건에 비해선 2배 넘게 뛰었다.전문가들은 집주인들이 부동산 시장에 매물을 내놓았다가 제시되는 매도 가격이 만족스럽지 않자 증여를 택한 것으로 본다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “집을 팔지 못한 사람들이 증여를 선택했을 수 있다”면서 “본인이 생각하는 적정가격에 집을 내놓았겠만 거기서 더 가격을 떨어뜨려서 파느니 마지막에 증여로 가기로 결정한 게 아닐까 싶다”고 해석했다.아파트 직거래 비중도 급등했다. 국토부 실거래가시스템 거래 자료에 따르면 서울 아파트 직거래 건수는 올해 2월 109건이던 게 3월 185건으로 늘었다. 지난달치는 아직 거래 신고 기한이 한 달가량 남았지만 직거래 건수가 234건으로 3월 건수를 이미 크게 넘어섰다. 지난달 계약한 아파트의 직거래 비중은 서초구가 15.8%로 가장 높았다.현행법상 신고가액이 최근 3개월 내 실거래가보다 30% 낮은 금액과 3억원 낮춘 금액 중 더 적은 금액의 범위를 벗어나지 않으면 정상 거래로 간주해 증여세를 부과하지 않는다. 때문에 저가 양도는 실제 급매물 거래가 늘어나는 하락기에 많이 이뤄진다.다만 증여와 직거래 등의 급증을 이달 9일 양도세 중과보다도 더 멀리 내다본 행동으로 해석할 여지도 있다. 남 연구원은 “현재 정부의 규제 기조가 명확하기 때문에 앞으로의 대비를 한 것이라고 볼 수도 있다”면서 “양도세 중과뿐 아니라 (7월 세제개편에 예상되는) 종부세 부담까지 선제적으로 대응한 것일 수 있다”고 설명했다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지