승부처는 서·부·대 변수는 ‘보수 결집’

지선 D-30… 여야 대진표 확정

여야 지도부, 영남권 찾아 총력전

정원오-오세훈, 부동산 거센 공방

정원오(오른쪽) 민주당·오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 3일 서울 효창운동장에서 열린 제44회 서울특별시장기 축구대회 개회식에서 웃으며 악수하고 있다. 두 후보는 중도층 표심을 가를 부동산 문제를 놓고 거센 공방을 주고받았다. 6·3 지방선거가 한 달 앞으로 다가오면서 여야는 격전지 승리를 위한 총력전에 돌입했다. 가운데는 정몽규 대한축구협회장. 뉴시스

6·3 지방선거를 한 달 앞두고 여야의 광역단체장 대진표가 확정됐다. 탄핵 이듬해, 이재명정부 2년 차를 맞아 여당이 주도권을 쥐었지만 보수 결집과 중도층이라는 막판 변수는 남아 있다. 승부는 최대 격전지 서울과 보수의 심장 대구·부산·경남에서 판가름 날 것으로 보인다.





여야는 3일 보수 결집의 조짐을 보이는 영남권을 찾아 총력전에 돌입했다. 전날부터 2박3일간의 영남권 장정에 나선 정청래 더불어민주당 대표는 오중기 경북지사·김경수 경남지사 후보 선거사무소 개소식을 찾아 인물론을 앞세웠다. 부산 구포시장을 찾아선 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 후보를 지원 유세했다. 정 대표는 하 후보를 “인공지능(AI) 전문가”라고 소개하며 “열심히 하겠다”고 연신 몸을 낮췄다. 김부겸 대구시장 후보는 이날 보수 결집을 우려한 듯 지도부와 당원에게 “‘2찍(국민의힘 지지자 비하 표현)들 고생해보라’는 등 대구시민을 자극할 수 있는 원색적인 보수 비판을 자제해 달라”며 “쉽게 던지는 말 한마디, 법안 하나, 신중해 달라고 요청하고 싶다”고 말했다. 반면 국민의힘 지도부는 추경호 대구시장 후보 선거사무소 개소식에 총출동해 민주당의 ‘조작기소 특검법’ 발의에 십자포화를 가하며 보수 결집을 호소했다. 송언석 원내대표는 “이번 지선은 이재명 대통령 공소 취소의 정당성을 묻는 선거가 될 것”이라고 공언했다.



정원오 민주당·오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 중도층 표심을 가를 부동산 문제를 놓고 거센 공방을 주고받았다. 정 후보 측은 “지난 5년간 주택 공급의 씨를 말린 주범은 오 후보”라고 공세를 폈고, 오 후보 측은 “이재명 정권의 무리한 정책 실험과 현실 외면으로 수도권 (부동산) 전반이 타오르는 총체적 불장이 됐다”고 맞받았다.



최근까지 여론조사를 종합하면 대진표 확정이 늦은 경기도를 제외하면 광역단체 15곳 중 14곳에서 민주당 후보가 우위로 나타났다. 60%대 대통령 지지율, 40%대 민주당 지지율 등 거시 지표도 여권에 우호적이다. 그러나 국민의힘에서도 ‘해볼 만하다’는 기류가 커지고 있다. 지난해 비상계엄·탄핵 악재 속 대선에서도 TK·부산·울산·경남·강원에서 승리했다는 자신감이 배경이다. 국민의힘은 지선 격전지 사수, 2년 뒤 총선 과반 확보로 이어가는 ‘보수 재건’ 청사진을 그리고 있다. 정치권에선 20%대 무당층과 계엄 사태 후 관망 중인 ‘샤이 보수’의 향배가 최종 승부를 가를 것이란 전망이 나온다.



오주환 이형민 기자 johnny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 6·3 지방선거를 한 달 앞두고 여야의 광역단체장 대진표가 확정됐다. 탄핵 이듬해, 이재명정부 2년 차를 맞아 여당이 주도권을 쥐었지만 보수 결집과 중도층이라는 막판 변수는 남아 있다. 승부는 최대 격전지 서울과 보수의 심장 대구·부산·경남에서 판가름 날 것으로 보인다.여야는 3일 보수 결집의 조짐을 보이는 영남권을 찾아 총력전에 돌입했다. 전날부터 2박3일간의 영남권 장정에 나선 정청래 더불어민주당 대표는 오중기 경북지사·김경수 경남지사 후보 선거사무소 개소식을 찾아 인물론을 앞세웠다. 부산 구포시장을 찾아선 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 후보를 지원 유세했다. 정 대표는 하 후보를 “인공지능(AI) 전문가”라고 소개하며 “열심히 하겠다”고 연신 몸을 낮췄다. 김부겸 대구시장 후보는 이날 보수 결집을 우려한 듯 지도부와 당원에게 “‘2찍(국민의힘 지지자 비하 표현)들 고생해보라’는 등 대구시민을 자극할 수 있는 원색적인 보수 비판을 자제해 달라”며 “쉽게 던지는 말 한마디, 법안 하나, 신중해 달라고 요청하고 싶다”고 말했다. 반면 국민의힘 지도부는 추경호 대구시장 후보 선거사무소 개소식에 총출동해 민주당의 ‘조작기소 특검법’ 발의에 십자포화를 가하며 보수 결집을 호소했다. 송언석 원내대표는 “이번 지선은 이재명 대통령 공소 취소의 정당성을 묻는 선거가 될 것”이라고 공언했다.정원오 민주당·오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 중도층 표심을 가를 부동산 문제를 놓고 거센 공방을 주고받았다. 정 후보 측은 “지난 5년간 주택 공급의 씨를 말린 주범은 오 후보”라고 공세를 폈고, 오 후보 측은 “이재명 정권의 무리한 정책 실험과 현실 외면으로 수도권 (부동산) 전반이 타오르는 총체적 불장이 됐다”고 맞받았다.최근까지 여론조사를 종합하면 대진표 확정이 늦은 경기도를 제외하면 광역단체 15곳 중 14곳에서 민주당 후보가 우위로 나타났다. 60%대 대통령 지지율, 40%대 민주당 지지율 등 거시 지표도 여권에 우호적이다. 그러나 국민의힘에서도 ‘해볼 만하다’는 기류가 커지고 있다. 지난해 비상계엄·탄핵 악재 속 대선에서도 TK·부산·울산·경남·강원에서 승리했다는 자신감이 배경이다. 국민의힘은 지선 격전지 사수, 2년 뒤 총선 과반 확보로 이어가는 ‘보수 재건’ 청사진을 그리고 있다. 정치권에선 20%대 무당층과 계엄 사태 후 관망 중인 ‘샤이 보수’의 향배가 최종 승부를 가를 것이란 전망이 나온다.오주환 이형민 기자 johnny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지