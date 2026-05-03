[단독] ‘알몸각서’ 등 피해자 342명 성착취 총책 징역 11년 선고
성범죄자 교화 명목 ‘참교육단’ 결성
5년만에 군복무 중 검거… 불복 항소
온라인에서 물색한 피해자를 협박해 알몸 각서 등 성착취를 해온 범죄단체 ‘참교육단’의 총책이 뒤늦게 1심에서 중형을 선고받은 것으로 확인됐다.
3일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사26부(재판장 이현경)는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반 혐의(단체 등의 구성·활동, 공동강요 등)를 받는 A씨(21)에게 지난달 징역 11년을 선고했다. 성폭력·스토킹 치료 프로그램 40시간 이수, 신상정보 등록 20년도 함께 명했다.
A씨는 2020년 7월부터 2021년 3월까지 최소 342명의 피해자를 양산한 참교육단의 총책으로 활동한 혐의를 받는다. A씨 등은 소셜미디어에 ‘지인 능욕 사진(딥페이크 성착취물)을 합성해주겠다’ ‘미성년자인데 조건만남을 하겠다’ 등의 글을 올린 뒤 이에 응한 이들을 상대로 알몸 각서를 받고 반성문 작성을 강요했다. 피해자들을 강제로 조직원으로 포섭하고 명령에 따르지 않은 이들의 신상은 인터넷상에 공개했다.
총책 3명 중 B씨가 2021년 검거되고 조직이 와해되는 가운데서도 A씨는 처벌을 피했다. 그러다 서울경찰청이 지난해 군복무 중이던 A씨를 검거했고, 그는 10월 구속된 상태로 재판에 넘겨졌다.
A씨는 재판에서 참교육단은 범죄조직이 아니고 자신은 직접 알몸 각서를 요구한 적 없다고 주장했지만 법원은 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 “피고인은 성범죄자들을 교화한다는 명목으로 참교육단을 결성했는데, 실제 그 활동은 피해자를 농락하고 수치심과 모욕감을 주는 것으로 보인다”며 “피해자들 대부분은 나이가 어리고, 그 수치심을 이기지 못해 자살에 이른 사람도 있다”고 지적했다. A씨는 1심에 불복해 항소했다.
윤준식 김다연 기자 semipro@kmib.co.kr
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