선거 전 특검 강행한 與… 검찰 폐지 전 공소취소 마무리 ‘계산’

10월에 중수청·공소청 체제 출범

현 검찰서 정리해야 돌발 변수 막아

선거 판세엔 큰 영향 없다 판단

이달 특검법 처리 일정상 불확실

천준호 더불어민주당 원내대표 직무대행과 국정조사특위 위원들이 지난달 30일 서울 여의도 국회 의안과에서 ‘윤석열 정치검찰 조작기소 진상규명 특검법’을 제출하고 있다. 사진공동취재단

더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 역풍 우려에도 ‘조작기소 특검 카드’를 꺼내든 배경에는 여러 정치적 계산이 깔려 있다. 당청 지지율이 높을 때 속전속결로, 공소청 출범 이후 변수를 키우기보다 예측 가능한 지금 체제에서, 지선 전체 판세에 큰 영향이 없고 이후 충분히 회복 가능할 때인 지금 처리하는 게 낫겠다는 계산이다. 그러나 격전지 당 후보는 물론 당내에서도 ‘민생 문제도 아닌데, 불필요한 정치 의제’라는 반발이 나오고 있다.



3일 국민일보 취재를 종합하면 민주당 지도부는 오는 10월 중대범죄수사청 및 공소청 체제 출범 전 이재명 대통령 재판 관련 사안을 정리해야 한다고 인식하는 것으로 파악된다. 현행 검찰 체제에서 사안을 마무리하는 게 돌발변수를 없앨 수 있다는 것이다. 한 조작기소 국정조사특위 위원은 통화에서 “국조가 출범할 때부터 공소청·중수청법 개정을 염두에 두고 관련 일정을 정리했다”고 말했다.



다만 이런 인식은 당 전반에 공유된 것은 아니어서 절차와 속도를 둘러싼 이견도 적지 않다. 한 민주당 초선 의원은 국민일보에 “가급적 5월 내 처리하겠다는 일정이나 특검법안의 구체적 내용이 사전에 공유된 적은 없다”며 “당내 의견과 여론을 더 수렴해 현실적인 추진안을 만드는 과정이 필요하다”고 말했다. 5월 내 특검법 처리가 물리적으로 쉽지 않다는 관측도 있다. 민주당은 원내대표 선거를 치러야 하고, 국회 법제사법위원회 논의 등도 거쳐야 해 본회의 상정 시점 자체가 불확실한 상황이다.



선거운동이 본격화하는 시점이어서 민주당의 험지나 경합 지역에선 역풍을 우려하는 기류 역시 강하다. 이미 보수 야권은 ‘이재명 대통령 면죄부를 위한 특검’ 프레임을 지선 전면에 내걸고 있다. 범여권에서도 반대 목소리가 나온다. 정의당은 지난 1일 성명을 내고 “사실상 이 대통령이 본인 사건의 공소취소 권한을 지니는 특검을 본인이 임명하는 꼴”이라며 “결코 동의할 수 없다”고 비판했다.



다만 원내 범진보 4당(조국혁신당·진보당·사회민주당·기본소득당)은 아직 특별한 입장을 밝히지 않고 있다. 한 혁신당 지도부 인사는 “당 차원에서 세밀한 논의를 진행 중”이라며 “법안 내용을 검토하고 4일 당의 입장을 밝힐 예정”이라고 말했다. 이어 “(특검의) 당위성 자체를 부정하는 것이 아니라 법안에 대한 우려를 어떻게 불식시킬 수 있을지 논의하고 있다”고 말했다.







윤예솔 최승욱 천양우 기자 pinetree23@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 역풍 우려에도 ‘조작기소 특검 카드’를 꺼내든 배경에는 여러 정치적 계산이 깔려 있다. 당청 지지율이 높을 때 속전속결로, 공소청 출범 이후 변수를 키우기보다 예측 가능한 지금 체제에서, 지선 전체 판세에 큰 영향이 없고 이후 충분히 회복 가능할 때인 지금 처리하는 게 낫겠다는 계산이다. 그러나 격전지 당 후보는 물론 당내에서도 ‘민생 문제도 아닌데, 불필요한 정치 의제’라는 반발이 나오고 있다.3일 국민일보 취재를 종합하면 민주당 지도부는 오는 10월 중대범죄수사청 및 공소청 체제 출범 전 이재명 대통령 재판 관련 사안을 정리해야 한다고 인식하는 것으로 파악된다. 현행 검찰 체제에서 사안을 마무리하는 게 돌발변수를 없앨 수 있다는 것이다. 한 조작기소 국정조사특위 위원은 통화에서 “국조가 출범할 때부터 공소청·중수청법 개정을 염두에 두고 관련 일정을 정리했다”고 말했다.다만 이런 인식은 당 전반에 공유된 것은 아니어서 절차와 속도를 둘러싼 이견도 적지 않다. 한 민주당 초선 의원은 국민일보에 “가급적 5월 내 처리하겠다는 일정이나 특검법안의 구체적 내용이 사전에 공유된 적은 없다”며 “당내 의견과 여론을 더 수렴해 현실적인 추진안을 만드는 과정이 필요하다”고 말했다. 5월 내 특검법 처리가 물리적으로 쉽지 않다는 관측도 있다. 민주당은 원내대표 선거를 치러야 하고, 국회 법제사법위원회 논의 등도 거쳐야 해 본회의 상정 시점 자체가 불확실한 상황이다.선거운동이 본격화하는 시점이어서 민주당의 험지나 경합 지역에선 역풍을 우려하는 기류 역시 강하다. 이미 보수 야권은 ‘이재명 대통령 면죄부를 위한 특검’ 프레임을 지선 전면에 내걸고 있다. 범여권에서도 반대 목소리가 나온다. 정의당은 지난 1일 성명을 내고 “사실상 이 대통령이 본인 사건의 공소취소 권한을 지니는 특검을 본인이 임명하는 꼴”이라며 “결코 동의할 수 없다”고 비판했다.다만 원내 범진보 4당(조국혁신당·진보당·사회민주당·기본소득당)은 아직 특별한 입장을 밝히지 않고 있다. 한 혁신당 지도부 인사는 “당 차원에서 세밀한 논의를 진행 중”이라며 “법안 내용을 검토하고 4일 당의 입장을 밝힐 예정”이라고 말했다. 이어 “(특검의) 당위성 자체를 부정하는 것이 아니라 법안에 대한 우려를 어떻게 불식시킬 수 있을지 논의하고 있다”고 말했다.청와대는 여당이 발의한 ‘조작기소 특검법’과 관련해 신중한 태도를 유지하고 있다. 청와대 관계자는 “특검법 발의는 국회에서 논의할 사안”이라며 “별도로 논의한 바 없다”고 말했다. 영남권의 한 민주당 의원은 “특검법이 국민적 공감대가 충분한 사안인지는 의문”이라면서도 “부담이 있는 건 사실이고, 더 늦어지면 선거에 더 큰 쟁점이 될 수 있는 만큼 어떤 식으로든 빨리 끝내고 가야 한다”고 말했다.윤예솔 최승욱 천양우 기자 pinetree23@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지