삼성家 상속세 12조 완납… ‘사업보국’ 정신 실천
한해 전체 상속세의 1.5배… 역대 최대
의료 기부 미술품 기증 등 사회 환원
선대 회장 ‘성장 공유’ 유지 실현 평가
삼성 총수 일가가 고(故) 이건희 선대회장의 유산에 부과된 약 12조원의 상속세를 5년 만에 모두 납부했다. 세계적으로도 유례가 없는 규모의 상속세를 완납한 데다, 의료 지원과 문화재·미술품 기증 등 사회공헌도 병행하면서 재계 안팎에서는 삼성가 선대회장들의 ‘사업보국’ 정신이 계승·실천됐다는 평가가 나온다.
3일 재계에 따르면 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 유족들은 2021년 4월 상속세 신고 이후 5년간의 연부연납 절차를 최근 마무리했다. 단일 상속 기준 사상 최대 금액이다.
개인별 부담액은 홍 명예관장이 3조1000억원으로 가장 많고 이재용 회장 2조9000억원, 이부진 사장 2조6000억원, 이서현 사장이 2조4000억원 수준으로 알려졌다. 오너 일가는 계열사 지분을 매각하거나 배당금과 대출 등을 활용해 상속세 재원을 마련했다. 이들은 상속세 신고 당시 “세금 납부는 국민의 당연한 의무”라고 밝힌 바 있다.
약 12조원의 상속세는 이 선대회장이 남긴 계열사 지분과 부동산·미술품을 포함한 유산에 따라 산정됐다. 이는 2024년 정부가 상속세로 거둬들인 전체 세수 8조2000억원의 대략 1.5배 수준이며, 같은 해 전체 기업이 낸 법인세(약 58조1648억원)의 20%를 웃도는 규모다. 외부에 공개된 해외 상속세 납부 사례와 비교해도 압도적으로 높은 액수다. 업계에선 ‘기업의 성장을 사회와 공유한다’는 이 선대회장의 유지를 실현했다는 평가가 나온다.
재계에 따르면 오너 일가는 납세와 별도로 기부와 기증을 통해 유산을 사회에 환원해 왔다. 1조원 규모의 의료 지원 사업은 그 일환이다. 유족들은 2021년 국립중앙의료원에 7000억원을 기부해 한국 최초의 감염병 전문병원인 중앙감염병병원 설립 등을 지원했다. 서울대병원에도 3000억원을 기부해 소아암과 희귀질환 환자 아동의 치료 지원과 의료 환경 개선에도 힘을 보탰다. 상속세 완납으로 국가 재정으로 유입된 12조원 규모의 재원도 추후 복지와 보건, 사회 인프라 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 전망된다.
이른바 ‘이건희 컬렉션’ 미술품 기증도 대표적 공헌 활동이다. 오너 일가는 2021년 이 선대회장이 일생에 걸쳐 모은 미술품 중 약 2만3000점을 국립중앙박물관과 국립현대미술관, 지방 미술관에 기증했다. 당시 소장품을 매각해 상속세 재원에 보탤 것이라는 관측도 제기됐지만, 유족들은 기증을 통한 문화유산 보존과 공유를 택했다. 당시 기증한 미술품의 가치는 최대 10조원에 달할 것으로 추정됐다.
재계 관계자는 “이 선대회장은 치열한 경영활동을 통해 삼성을 글로벌 기업으로 일구며 사업보국을 실천해왔다”며 “상속세 완납은 그 과정에서 쌓은 부를 사회에 환원해 ‘노블레스 오블리주’를 실천한 대표적인 사례가 될 것”이라고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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