조작기소 특검법 붙잡고 ‘뒤집기’ 나선 국힘… 대구에 투톱 출동 총공세
추경호 개소식 찾아 보수 결집 호소
국힘·개혁신당 수도권 후보들 회동
6·3 지방선거를 31일 앞두고 국민의힘 지도부가 대구를 찾아 더불어민주당의 조작기소 특검법 발의에 대한 총공세에 나섰다. 범야권 수도권 광역단체장 후보들은 4일 특검법 저지 방안을 논의하기 위해 회동키로 했다.
국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 지도부는 3일 대구 수성구 추경호 대구시장 후보 선거사무소를 찾아 보수 결집을 호소했다. 대구 공천 내홍의 당사자였던 이진숙 전 방송통신위원장도 참석했고, 이명박 전 대통령은 영상 축사를 보내 힘을 보탰다. 장 대표는 “조작기소 특검은 곧 (이재명 대통령) 임기 연장을 위한 사회주의 헌법 개헌으로 향하게 될 것”이라며 “보수를 지키고, 자유민주주의를 지키고, 대한민국을 지켜온 보수의 심장 대구에서 이제 다시 대한민국을 지키겠다는 뜨거운 불길이 일어나야 한다”고 목소리를 높였다. 추 후보는 “대구의 두 글자는 ‘대’한민국을 ‘구’해내는 곳이라는 의미”라고 화답했다.
송 원내대표는 국회 기자회견에서 “일반 국민은 교통범칙금 고지서만 나와도 꼼짝없이 내야 하는데 이 대통령은 조작기소 국정조사에 이어 특검까지 동원해 죄를 지워버린다고 한다”며 “21세기 대한민국에서 이런 특혜가 가능한 얘기인지, 해도 해도 너무하지 않느냐는 게 일반 국민 시선”이라고 말했다. 이어 “이번 선거는 대한민국이 특권과 불공정의 나라인지, 법치와 정의의 나라인지 묻는 선거가 될 것”이라고 강조했다.
개혁신당도 공세에 합류했다. 조응천 경기지사 후보는 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조작기소 특검법 통과를 막기 위해 여러 정당이 참여하는 ‘사법내란 저지를 위한 수도권 후보 긴급 연석회의’를 제안했다. 조 후보는 “자기 죄가 공소취소로 없어져 편안할 사람은 대한민국에 딱 한 사람이고, 그를 위해 5000만 국민이 절대 왕조의 신민으로 전락할 백척간두의 위기”라며 “일단 비상시국이란 사실에 동의하는 수도권 후보부터 머리를 맞대자”고 밝혔다.
오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 “조 후보가 제안한 범야권 공조를 환영한다”고 화답했다. 범야권 수도권 후보들은 4일 오찬 회동을 갖고 특검법 저지 방안을 논의할 예정이다. 국민의힘에선 오 후보와 유정복 인천시장·양향자 경기지사 후보가, 개혁신당에선 조 후보와 김정철 서울시장 후보가 참석한다. 오 후보는 “사법 3법에 따라 대법관 대부분을 임명할 4년의 시간을 두고도 불안해 공소취소를 획책하는 것은 국민이 도저히 납득·수용할 수 없는 야만의 시대로의 회귀”라고 비판했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
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