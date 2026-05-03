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아동·장애인 등 10명 중 2명 “재난·사고 때 혼자 대피 못해”

입력:2026-05-03 18:55
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안전취약계층 피해경험 1.2%P 높아

뉴시스

안전취약계층 5명 중 1명은 재난이나 사고 발생 때 혼자 대피하기 어려운 상태인 것으로 나타났다.

행정안전부는 3일 이 같은 내용의 ‘2025년 재난·사고 피해 조사’ 결과를 발표했다. 안전취약계층은 12세 이하 어린이, 65세 이상 노인, 장애인, 기초생활수급자, 차상위계층을 포함한다.

이번 조사는 전국 1만6484명을 대상으로 가구 방문 면담 방식으로 지난해 11~12월 진행됐다. 2020년 11월~2025년 10월 겪은 안전사고와 재난 현황을 파악한 것이다. 이 기간 안전취약계층의 안전사고 피해 경험률은 10.6%였다. 안전취약계층을 제외한 13~64세 국민 9.4%보다 1.2% 포인트 높은 것이다. 안전취약계층이 경험한 안전사고는 낙상(38.0%), 교통사고(34.1%), 화상(7.8%) 순이었다.


안전취약계층 20.9%는 재난·사고 발생 시 가족이나 타인, 보조기기의 도움이 있어야 대피할 수 있다고 응답했다.

자연재난 피해 경험률은 안전취약계층 1.4%, 비취약계층 1.0%였다. 안전취약계층이 경험한 자연재난 피해는 풍수해(29.3%), 한파(24.8%) 등이었다. 사회재난 피해 경험률은 안전취약계층 35.5%, 비취약계층 40.5%였다. 코로나19에 따른 감염병 피해는 안전취약계층 98.5%, 비취약계층 97.9%로 조사됐다.

안전수칙 인지율은 안전취약계층에서 비교적 낮게 나타났다. 어린이의 경우 다중운집 인파사고 발생 시 대처 방법을 안다고 답한 비율이 17.4%로 조사됐다. 김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “안전취약계층을 대상으로 재난·사고 예방 활동을 강화하겠다”고 말했다.


김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

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