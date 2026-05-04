HD현대일렉, ‘친환경 고압차단기’ 독자 개발… 스웨덴 공급
불소계 온실가스 미사용 차단기
“유럽 고객사와 장기 계약 논의”
HD현대일렉트릭은 국내 최초로 개발한 ‘육불화황(SF6)-프리 고압차단기’의 최종 승인시험을 마치고 스웨덴 전력회사가 운영하는 변전소에 공급한다고 3일 밝혔다.
SF6-프리 고압차단기는 대표적인 불소계 온실가스인 SF6를 사용하지 않는 친환경 전력기기다. SF6은 우수한 절연·차단 성능으로 고압 전력기기에 널리 사용돼 왔지만, 지구온난화지수(GWP)가 이산화탄소의 2만3500배에 달해 각국의 규제 대상이 되고 있다.
이에 따라 유럽연합(EU)은 2024년 불소계 온실가스(F-Gas) 규정을 개정해 SF6를 포함한 불소계 온실가스 사용 규제를 단계적으로 강화하고 있으며, 2032년부터는 145㎸ 초과 고압차단기의 SF6 사용을 전면 금지할 예정이다.
HD현대일렉트릭은 이런 시장 변화에 선제적으로 대응하기 위해 SF6-프리 고압차단기 제품 포트폴리오 확대에 주력하고 있다. 현재 72.5㎸, 145㎸, 170㎸ 제품 개발을 완료했고, 2028년까지 전 제품군 개발을 마무리해 본격적인 시장 확대에 나설 계획이다. 특히 유럽 시장에서 잠재 수요가 가장 큰 420㎸ 제품은 올해 상반기 내 개발을 목표로 하고 있다.
HD현대일렉트릭 관계자는 “SF6-프리 고압차단기는 기술 장벽이 높은 고부가 제품”이라며 “유럽 고객사와의 장기 공급계약 논의도 진행 중인 만큼 향후 수주, 매출 확대가 기대된다”고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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