정진석까지? ‘윤어게인 공천’에 들끓는 국힘
공주·부여·청양 재보선 공천 보류
김태흠 “탈당 불사” 등 반발 확산
정 “당헌대로”… 무소속 출마도 고려
국민의힘이 ‘윤어게인 공천’으로 몸살을 앓고 있다. 6·3 지방선거와 함께 열리는 국회의원 재보궐선거에 윤석열 전 대통령의 마지막 비서실장을 지낸 정진석 전 국회부의장 공천 기류가 보이자 당내 반발이 커지는 분위기다.
박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 3일 소셜미디어에 글을 올려 “일어나지도 않은 일을 두고 이야기하니 억장이 무너진다. 혹시라도 공천 결과가 국민과 우리 당의 기대와 다르게 나오면 그때 이야기하라”며 “자중지란을 경계하고 우리 모두 단일대오하자”고 밝혔다. 당내에서 충남 공주·부여·청양 재보선 공천 과정을 둘러싼 비판이 이어지자 직접 대응에 나선 것이다.
논란은 공관위가 지난 1일 해당 지역 공천을 보류하면서 시작됐다. 당 윤리위원회가 직권남용권리행사 방해죄로 기소된 정 전 부의장에 대한 복당 심사를 마무리해야 공천 면접이 가능하다는 이유였다.
당내에선 정 전 부의장 공천을 염두에 둔 조처 아니냐는 지적이 나왔다. 김태흠 충남지사는 페이스북에 “정 전 실장의 공천 과정을 지켜보면서 억장이 무너지는 심정을 감출 길이 없다”며 “자숙과 반성 없이 국민적 양심에 반하는 행위를 한다면 떠날 수밖에 없다”고 탈당 가능성까지 시사했다. 조은희 의원도 “윤어게인이 아니라 국민 눈높이에 맞는 통합과 미래의 공천으로 돌아오라”고 지적했다.
논란이 커지자 윤리위는 전날 예정한 회의를 돌연 취소하고, 추후 일정도 잡지 않았다. 정 전 부의장은 통화에서 “당헌·당규대로 민주적 절차의 정당성을 견지해야 한다. 빨리 윤리위를 소집해 문제를 처리해야 한다”고 밝혔다. 그는 무소속 출마도 고려하는 것으로 전해졌다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
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