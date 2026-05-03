초등생에 “오빠라 해봐”·상인엔 “컨설팅 받으라”… 민주당 잇단 구설

정청래 발언에 하정우도 맞장구

“문제 될 걸 모르는 게 문제” 비판

정원오, 생계 하소연에 훈계 설화

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 나선 하정우(오른쪽) 더불어민주당 후보가 3일 정청래 대표와 함께 부산 북구 구포시장을 찾아 상인과 인사하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 선거 초반부터 잇따른 설화에 휘말리고 있다. 지도부가 ‘오만함 경계령’을 내렸음에도 현장 발언을 둘러싼 구설이 이어지는 모습이다.



정청래 민주당 대표는 3일 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 후보를 지원하기 위해 구포시장을 방문했다. 1시간쯤 진행된 민생 행보 과정에서 정 대표는 초등학생 여아에게 하 후보를 “정우 오빠”라고 소개한 뒤 “오빠라고 해봐”라고 했다. 하 후보도 아이 눈높이에 맞춰 앉아 오빠라고 불러보라며 호응했다. 하 후보는 1977년생(만 49세)으로 여아와는 40살가량 나이 차가 있다.



전문가들은 여당 대표 발언이 부적절하다고 입을 모았다. 김재련 변호사는 “해당 발언이 영상 등으로 확산할 경우 아이에게 정서적 불편함을 줄 뿐 아니라 사회적으로 이런 행동이 문제없다는 부정적 사인이 될 수 있다”며 “아동복지법은 성적뿐만 아니라 정서적으로 불쾌감을 줄 수 있는 행위 역시 제한하고 있다”고 설명했다. 익명을 요구한 한 여성학자 역시 “의도와 별개로 여당 대표가 이런 상황이 문제가 될 거라 인식하지 못했다는 점 자체가 문제”라며 “최근 아동 대상 범죄와 디지털 성범죄 문제가 심각한 상황에서 성인지 감수성이 떨어지는 부적절한 사례”라고 평가했다.



박정훈 국민의힘 의원은 “최소한의 도덕심마저 없는 작태”라며 “이런 자가 집권여당 대표라는 게 대한민국 정치의 현실이다. 그걸 듣고 맞장구치듯 웃고 있는 하 후보도 한심하기는 마찬가지”라고 각을 세웠다. 민주당 성향 온라인 커뮤니티에서도 “당대표가 없던 논란을 더 만든다” “파장이 커질 것 같아 걱정” 등의 비판이 잇따랐다.



앞서 정원오 민주당 서울시장 후보의 발언도 논란이 된 바 있다. 정 후보는 지난달 25일 서울 남대문시장에서 경영난을 호소하는 상인에게 “관광객이 이렇게 많은데 왜 장사가 안 되느냐. 소비 패턴이 바뀐 거니까 컨설팅을 한 번 꼭 받아보라”고 말해 ‘훈계’ 논란을 빚었다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측은 “힘겨운 민생에 염장을 지른 망언”이라고 비판했고, 정 후보 측은 “관광객이 늘어날 가능성이 크니 남대문시장 잠재력을 터뜨려보자는 말인데, 억지 주장이 도를 넘었다”고 반박했다. 정 후보는 지난달 22일 교통 혼잡 해법에 대해서도 “아예 (자동차) 공급을 줄여버리면 도로를 넓힐 이유가 없다”고 말했고, 장동혁 국민의힘 대표는 “집이 좁다고 했더니 살 빼라는 말”이라고 꼬집었다.







GoodNews paper ⓒ 더불어민주당이 선거 초반부터 잇따른 설화에 휘말리고 있다. 지도부가 ‘오만함 경계령’을 내렸음에도 현장 발언을 둘러싼 구설이 이어지는 모습이다.정청래 민주당 대표는 3일 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 후보를 지원하기 위해 구포시장을 방문했다. 1시간쯤 진행된 민생 행보 과정에서 정 대표는 초등학생 여아에게 하 후보를 “정우 오빠”라고 소개한 뒤 “오빠라고 해봐”라고 했다. 하 후보도 아이 눈높이에 맞춰 앉아 오빠라고 불러보라며 호응했다. 하 후보는 1977년생(만 49세)으로 여아와는 40살가량 나이 차가 있다.전문가들은 여당 대표 발언이 부적절하다고 입을 모았다. 김재련 변호사는 “해당 발언이 영상 등으로 확산할 경우 아이에게 정서적 불편함을 줄 뿐 아니라 사회적으로 이런 행동이 문제없다는 부정적 사인이 될 수 있다”며 “아동복지법은 성적뿐만 아니라 정서적으로 불쾌감을 줄 수 있는 행위 역시 제한하고 있다”고 설명했다. 익명을 요구한 한 여성학자 역시 “의도와 별개로 여당 대표가 이런 상황이 문제가 될 거라 인식하지 못했다는 점 자체가 문제”라며 “최근 아동 대상 범죄와 디지털 성범죄 문제가 심각한 상황에서 성인지 감수성이 떨어지는 부적절한 사례”라고 평가했다.박정훈 국민의힘 의원은 “최소한의 도덕심마저 없는 작태”라며 “이런 자가 집권여당 대표라는 게 대한민국 정치의 현실이다. 그걸 듣고 맞장구치듯 웃고 있는 하 후보도 한심하기는 마찬가지”라고 각을 세웠다. 민주당 성향 온라인 커뮤니티에서도 “당대표가 없던 논란을 더 만든다” “파장이 커질 것 같아 걱정” 등의 비판이 잇따랐다.앞서 정원오 민주당 서울시장 후보의 발언도 논란이 된 바 있다. 정 후보는 지난달 25일 서울 남대문시장에서 경영난을 호소하는 상인에게 “관광객이 이렇게 많은데 왜 장사가 안 되느냐. 소비 패턴이 바뀐 거니까 컨설팅을 한 번 꼭 받아보라”고 말해 ‘훈계’ 논란을 빚었다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측은 “힘겨운 민생에 염장을 지른 망언”이라고 비판했고, 정 후보 측은 “관광객이 늘어날 가능성이 크니 남대문시장 잠재력을 터뜨려보자는 말인데, 억지 주장이 도를 넘었다”고 반박했다. 정 후보는 지난달 22일 교통 혼잡 해법에 대해서도 “아예 (자동차) 공급을 줄여버리면 도로를 넓힐 이유가 없다”고 말했고, 장동혁 국민의힘 대표는 “집이 좁다고 했더니 살 빼라는 말”이라고 꼬집었다.최수진 기자 orca@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지