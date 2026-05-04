‘엄카 대신 내 카드’ 청소년 신용카드 시대 열렸다

편리하지만 ‘빚 감각’ 약화 우려

부모 신용으로… 한도 최대 50만



오늘부터 중·고등학생도 정식으로 신용카드를 쓸 수 있게 된다. 미성년자가 ‘엄카’(엄마 카드)를 빌려 쓰던 관행이 양성화하고 신용 기반 사회의 규칙을 체득할 기회로 여겨지지만 외상 소비를 습관화하는 나쁜 결과를 낳을 수 있다는 지적도 나온다.



3일 금융권에 따르면 미성년자의 가족 카드 발급을 전면 허용하는 내용의 여신전문금융업법 시행령 개정안이 4일 시행된다. 그동안 신한 등 5개 카드사에 한해 가족 카드 발급이 한시적으로 허용됐었는데 이번에 공식 제도가 되는 것이다. 이제 만 12세 이상 미성년자는 자신 명의로 된 카드를 손에 쥘 수 있다. 다만 신청은 부모가 해야 한다. 본인 명의로 돼 있지만 부모 중 한 사람의 신용에 기대는 구조다. 한도는 기본 월 10만원인데 부모가 하락하면 50만원까지 늘릴 수 있다. 교통카드 외에 편의점, 병원 등 실생활 업종에서만 결제가 가능하다. 유흥과 사행성 업종에서는 이용할 수 없다. 체크카드의 경우 나이 제한이 만 7세 이상으로 낮아진다.



청소년의 결제 편의성이 높아질 것으로 기대된다. 현금 없는 사회로 변화하는 추세에 발맞추는 한편 긴급 상황 시 결제 수단이 마련되는 효과가 있다. 상당수 청소년이 부모 카드를 갖고 다니는 상황에서 비공식 카드 이용 관행을 부모 동의하에 한도 관리가 가능한 구조로 바꾼다는 데도 의미가 있다. 이 경우 부모가 카드 이용을 확인하고 통제하기도 쉬워진다. 부모가 자녀의 이용 내역을 함께 보며 필요 소비와 욕구 소비의 차이점, 카드 대금의 후불성 등을 찬찬히 가르치면 금융 시스템의 근간인 ‘신용’에 대한 감각을 몸에 익힐 수도 있다.



충분한 금융 교육 없이 카드 발급 문턱만 낮춰서는 안 된다는 지적도 있다. 공교육상 금융 교육이 미흡한 상황인데 부모가 잘 가르치기 어려운 가정이라면 미성년자의 카드 발급이 소비만 늘리는 결과를 낳을 수 있다는 우려다. 자녀가 쓴 돈을 부모가 갚는 만큼 카드 이용액이 다음 달에 실제로 청구되는 체계를 충분히 배우지 못할 가능성도 있다. 소비와 상환 간 연결 고리가 약해져 책임 없는 신용 소비 훈련이 될 수 있다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 김진욱 기자 reality@kmib.co.kr 813 응원 하기 온 세상 소식을 전합니다. 오늘부터 중·고등학생도 정식으로 신용카드를 쓸 수 있게 된다. 미성년자가 ‘엄카’(엄마 카드)를 빌려 쓰던 관행이 양성화하고 신용 기반 사회의 규칙을 체득할 기회로 여겨지지만 외상 소비를 습관화하는 나쁜 결과를 낳을 수 있다는 지적도 나온다.3일 금융권에 따르면 미성년자의 가족 카드 발급을 전면 허용하는 내용의 여신전문금융업법 시행령 개정안이 4일 시행된다. 그동안 신한 등 5개 카드사에 한해 가족 카드 발급이 한시적으로 허용됐었는데 이번에 공식 제도가 되는 것이다. 이제 만 12세 이상 미성년자는 자신 명의로 된 카드를 손에 쥘 수 있다. 다만 신청은 부모가 해야 한다. 본인 명의로 돼 있지만 부모 중 한 사람의 신용에 기대는 구조다. 한도는 기본 월 10만원인데 부모가 하락하면 50만원까지 늘릴 수 있다. 교통카드 외에 편의점, 병원 등 실생활 업종에서만 결제가 가능하다. 유흥과 사행성 업종에서는 이용할 수 없다. 체크카드의 경우 나이 제한이 만 7세 이상으로 낮아진다.청소년의 결제 편의성이 높아질 것으로 기대된다. 현금 없는 사회로 변화하는 추세에 발맞추는 한편 긴급 상황 시 결제 수단이 마련되는 효과가 있다. 상당수 청소년이 부모 카드를 갖고 다니는 상황에서 비공식 카드 이용 관행을 부모 동의하에 한도 관리가 가능한 구조로 바꾼다는 데도 의미가 있다. 이 경우 부모가 카드 이용을 확인하고 통제하기도 쉬워진다. 부모가 자녀의 이용 내역을 함께 보며 필요 소비와 욕구 소비의 차이점, 카드 대금의 후불성 등을 찬찬히 가르치면 금융 시스템의 근간인 ‘신용’에 대한 감각을 몸에 익힐 수도 있다.충분한 금융 교육 없이 카드 발급 문턱만 낮춰서는 안 된다는 지적도 있다. 공교육상 금융 교육이 미흡한 상황인데 부모가 잘 가르치기 어려운 가정이라면 미성년자의 카드 발급이 소비만 늘리는 결과를 낳을 수 있다는 우려다. 자녀가 쓴 돈을 부모가 갚는 만큼 카드 이용액이 다음 달에 실제로 청구되는 체계를 충분히 배우지 못할 가능성도 있다. 소비와 상환 간 연결 고리가 약해져 책임 없는 신용 소비 훈련이 될 수 있다.김진욱 기자 reality@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지