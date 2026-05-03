불출석 9명 고발한 조작기소 특위… 내란 특위 고발 결과는 모두 ‘각하’
성과용 보여주기식 고발 지적
검찰이 지난해 국회 내란 혐의 진상규명 국정조사특별위원회에 불출석한 혐의로 고발된 윤석열 전 대통령 등 5명에 대해 모두 각하 처분을 내린 것으로 파악됐다. 국회의 출석요구서 전달 과정에 문제가 있었다는 이유에서다. 최근 국회 조작기소 국조특위의 불출석 증인 9명 무더기 고발도 각하 처분될 수 있다는 관측이 제기되면서 이른바 ‘보여주기식’ 고발 아니냐는 지적이 나온다.
3일 법조계에 따르면 내란 국조특위는 지난해 2월 윤 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관, 여인형 전 국군방첩사령관, 문상호 전 정보사령관, 노상원 전 정보사령관, 강의구 전 대통령비서실 제1부속실장, 김용군 예비역 대령 등 7명을 국회증언감정법상 불출석 등 혐의로 고발했다. 이에 대해 서울중앙지검은 군검찰에 이첩한 여 전 사령관과 문 전 사령관을 제외하고 나머지 5건을 모두 각하했다.
검찰은 국회가 증인에 대한 출석요구서를 적법하게 송달하지 않았다고 봤다. 국회증언감정법은 송달받는 이에게 직접 서류를 교부하도록 규정한 민사소송법을 따르도록 한다. 그러나 국회는 윤 전 대통령과 김 전 장관 등에게 전자 공문을 보냈던 것으로 전해졌다.
조작기소 국조특위가 지난달 30일 대장동 사건 핵심 관계자인 김만배씨 등 불출석자 9명을 국회증언감정법 위반 혐의로 고발하기로 한 데 대해서도 각하 처분이 되풀이될 수 있다는 지적이 나온다. 국회 사무처 관계자는 “전자 문서가 아닌 직접 서류를 교부하는 등 절차 준수를 강화했다”면서도 “제한된 인력으로 모든 증인에 대해 절차를 지키는 게 쉬운 일은 아니다”고 전했다. 이창현 한국외대 로스쿨 교수는 “성과를 위한 보여주기식 고발이 아닌지 되돌아봐야 한다”고 꼬집었다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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