삼성바이오 전면 파업 사흘째… 1500억 손실 추산
2800명 참여… 노사 입장차 못 좁혀
노조, 신규 채용 등 사전 동의 요구
삼성바이오로직스 노동조합 전면 파업이 사흘째 이어지는 가운데 노사 간 입장 차가 좁혀지지 않고 있다. 노사는 4일 협상에 나설 예정이지만 타결 가능성은 불투명하다.
3일 업계에 따르면 삼성바이오로직스 노조는 지난 1일 창사 이후 첫 전면 파업에 돌입했다. 파업은 오는 5일까지 예정돼 있으며 조합원 약 2800명이 참여한 것으로 알려졌다.
삼성바이오로직스에 따르면 항암제, 인체면역결핍바이러스(HIV) 치료제 등을 포함한 일부 제품의 배치 생산이 중단됐다. 손실 규모는 1500억원에 달할 것으로 추산된다. 노사는 지난 3월 조정 중지 전까지 13차례 교섭과 2차례 대표이사 미팅을 진행했지만 합의에 이르지 못했다. 사측은 임금 6.2% 인상과 일시금 600만원을 제시한 반면 노조는 평균 14% 인상과 1인당 3000만원 격려금 지급 등을 요구하고 있다.
특히 노조가 제시한 단체협약 요구안에는 신규 채용, 인사고과, 인수·합병(M&A) 등 핵심 경영 사안에 대해 노조의 사전 동의를 받도록 하는 내용이 포함된 것으로 전해졌다. 회사 측은 기업의 인사·경영권과 직결된 사안이라는 점에서 수용이 어렵다는 입장이다.
노사는 4일 중부지방고용노동청 중재로 다시 대화에 나설 예정이다. 다만 지난달 30일 열린 노사정 간담회에서도 접점을 찾지 못했고 노조가 사측 교섭위원 전원 교체를 요구한 만큼 전망은 밝지 않다. 삼성바이오로직스 관계자는 “노조는 비상식적인 요구와 강압적인 파업 강요를 중단하고, 무거운 책임감을 가지고 대화 테이블로 즉각 복귀해야 한다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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