중국 철강 생산량 1분기 4.6% 감소… K철강 반등하나

공급 과잉 해소에 실적 개선 기대

정부 반덤핑방지관세 부과도 효과



국내 주요 철강사들이 올해 1분기 엇갈린 성적표를 받아들었다. 대형 업체들이 업황 둔화로 고전한 반면 일부 기업은 글로벌 시장 공략으로 활로를 찾았다. 업계는 중국의 감산 기조와 정부의 무역 장벽 강화 등을 토대로 2분기부터 본격적인 반등에 나선다는 전략이다.



3일 업계에 따르면 국내 대형 철강사들은 건설 경기 침체와 원료비 상승 등의 영향으로 부진한 흐름을 보였다. 포스코는 올해 1분기 매출 8조9350억원, 영업이익 2130억원을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간보다 매출은 0.4%, 영업이익은 38.4% 감소한 수치다.



현대제철은 연결 기준 매출 5조7398억원에 영업이익 157억원을 기록했다. 특히 190억원 영업손실을 냈던 지난해 동기와 달리 흑자전환에 성공했다. 하지만 철강 중심 별도 기준으로 보면 영업손실 725억원으로 적자 폭이 29.1%나 확대됐다. 현대제철은 환율급등과 원료 비용 증가 등을 이유로 설명했다.



반면 동국제강은 깜짝 성적을 거뒀다. 1분기 매출 8572억원, 영업이익 214억원으로 지난해 같은 기간 대비 각각 18.1%, 403.9% 증가했다. 동국제강 관계자는 “내수 부진 속에서도 글로벌 수출 확대 전략을 밀어붙인 결과”라고 말했다.



철강업계는 근래 전방 산업인 건설 경기 부진에 따른 수요 둔화, 글로벌 공급과잉, 보호무역주의 강화 등으로 인해 어려움을 겪어왔다. 여기에 미국·이란 전쟁 여파로 환율과 원자재 가격까지 상승하면서 부담이 커진 상황이다.







그간 중국은 자국 내수 시장에서 소화하지 못한 철강재 물량을 해외 시장으로 밀어내기식 판매를 하면서 국내 기업들을 위협해 왔다. 중국의 감산 기조가 유지되면 공급 과잉 상태가 어느 정도 해소되고 가격 경쟁력이 회복될 수 있는 셈이다. 아울러 중동 전쟁 직후 전후 복구 과정에서 발생할 대규모 철강 수요도 향후 기회 요인으로 꼽힌다.



정부의 무역장벽 강화도 실적 개선에 영향을 줄 수 있다. 실제 지난해 중국과 일본산 열연강판에 대한 덤핑방지관세 효과가 나타나면서 올해 1분기 열연 수입량은 전년 동기 대비 40% 감소했다. 산업통상부 무역위원회는 지난달 16일 건축자재와 자동차 부품 등에 쓰이는 중국산 아연 도금 강판에도 22.34~33.67%의 반덤핑 방지 관세를 부과했다.



여기에 다음 달 시행을 앞둔 ‘K스틸법’은 국내 철강 생태계의 수익성을 방어하고 기술 혁신을 유도하는 실질적인 활로가 될 것으로 관측된다. 철강업계 관계자는 “중국의 감산 기조와 글로벌 철강 가격 상승 흐름이 이어진다면 실적 개선이 가능할 것”이라고 전망했다.



허경구 기자 nine@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국내 주요 철강사들이 올해 1분기 엇갈린 성적표를 받아들었다. 대형 업체들이 업황 둔화로 고전한 반면 일부 기업은 글로벌 시장 공략으로 활로를 찾았다. 업계는 중국의 감산 기조와 정부의 무역 장벽 강화 등을 토대로 2분기부터 본격적인 반등에 나선다는 전략이다.3일 업계에 따르면 국내 대형 철강사들은 건설 경기 침체와 원료비 상승 등의 영향으로 부진한 흐름을 보였다. 포스코는 올해 1분기 매출 8조9350억원, 영업이익 2130억원을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간보다 매출은 0.4%, 영업이익은 38.4% 감소한 수치다.현대제철은 연결 기준 매출 5조7398억원에 영업이익 157억원을 기록했다. 특히 190억원 영업손실을 냈던 지난해 동기와 달리 흑자전환에 성공했다. 하지만 철강 중심 별도 기준으로 보면 영업손실 725억원으로 적자 폭이 29.1%나 확대됐다. 현대제철은 환율급등과 원료 비용 증가 등을 이유로 설명했다.반면 동국제강은 깜짝 성적을 거뒀다. 1분기 매출 8572억원, 영업이익 214억원으로 지난해 같은 기간 대비 각각 18.1%, 403.9% 증가했다. 동국제강 관계자는 “내수 부진 속에서도 글로벌 수출 확대 전략을 밀어붙인 결과”라고 말했다.철강업계는 근래 전방 산업인 건설 경기 부진에 따른 수요 둔화, 글로벌 공급과잉, 보호무역주의 강화 등으로 인해 어려움을 겪어왔다. 여기에 미국·이란 전쟁 여파로 환율과 원자재 가격까지 상승하면서 부담이 커진 상황이다.다만 2분기부터 회복세를 보일 것이란 관측이 나온다. 특히 철강제 과잉 공급의 진원지 중국의 조강생산량이 감소하고 있는 점에 주목하고 있다. 중국의 지난 3월 조강생산량은 8700만t으로 지난해 3월(9280만t) 대비 6.3%나 줄었다. 올해 1~3월 누계 생산량 역시 전년 대비 4.6% 감소했다.그간 중국은 자국 내수 시장에서 소화하지 못한 철강재 물량을 해외 시장으로 밀어내기식 판매를 하면서 국내 기업들을 위협해 왔다. 중국의 감산 기조가 유지되면 공급 과잉 상태가 어느 정도 해소되고 가격 경쟁력이 회복될 수 있는 셈이다. 아울러 중동 전쟁 직후 전후 복구 과정에서 발생할 대규모 철강 수요도 향후 기회 요인으로 꼽힌다.정부의 무역장벽 강화도 실적 개선에 영향을 줄 수 있다. 실제 지난해 중국과 일본산 열연강판에 대한 덤핑방지관세 효과가 나타나면서 올해 1분기 열연 수입량은 전년 동기 대비 40% 감소했다. 산업통상부 무역위원회는 지난달 16일 건축자재와 자동차 부품 등에 쓰이는 중국산 아연 도금 강판에도 22.34~33.67%의 반덤핑 방지 관세를 부과했다.여기에 다음 달 시행을 앞둔 ‘K스틸법’은 국내 철강 생태계의 수익성을 방어하고 기술 혁신을 유도하는 실질적인 활로가 될 것으로 관측된다. 철강업계 관계자는 “중국의 감산 기조와 글로벌 철강 가격 상승 흐름이 이어진다면 실적 개선이 가능할 것”이라고 전망했다.허경구 기자 nine@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지