세계은행, 시장·거래상대 리스크 국장에 한국인 민진아 선임
재정경제부는 세계은행그룹(WBG)의 고위직인 시장 및 거래 상대방 리스크 담당 국장으로 한국인 민진아(사진)씨가 선임됐다고 3일 밝혔다.
민 신임 국장은 골드만삭스 등 민간 금융기관에서 경력을 쌓았다. 이후 2017년 WBG 내 기구인 국제투자보증기구(MIGA)에 선임 신용리스크 담당관으로 입사했다. 2021년부터는 MIGA 공기업 및 재보험 부문 신용리스크 총괄로 근무해왔다. 이화여대 수학과를 졸업하고 연세대 국제경영대학원서 석사 학위를 취득했다.
WBG 국장급에 한국인이 선임된 것은 소재향 양허성자금 국제협력국장(2014~19년), 추흥식 투자운용국장(2016~25년), 조현찬 국제금융공사 아태지역 인프라·자원개발국장(2018~19년) 이후 네 번째다. 민 신임 국장은 다음 달 1일 부임 예정이다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
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