가족 관객 불러 모은 ‘슈퍼 마리오 갤럭시’ 깜짝 흥행
1980년대부터 세계적 사랑을 받은 게임 캐릭터가 주인공인 애니메이션 영화 ‘슈퍼 마리오 갤럭시’(사진)가 전 세대 관객을 극장으로 불러 모으며 깜짝 흥행을 일궈냈다.
3일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 지난달 29일 개봉한 ‘슈퍼 마리오 갤럭시’는 같은 날 개봉한 할리우드 화제작 ‘악마는 프라다를 입는다 2’와 관객 250만명을 돌파한 ‘살목지’를 제치고 지난 1일부터 박스오피스 1위로 올라섰다.
닌텐도 게임 시리즈가 원작인 ‘슈퍼 마리오 갤럭시’는 평범한 배관공에서 세상을 구한 히어로로 거듭난 마리오·루이지 형제가 악당 쿠파 주니어에게 납치된 은하계 수호자 로젤리나를 찾아 나서는 이야기다. 2023년 글로벌 흥행을 거둔 ‘슈퍼 마리오 브라더스’의 후속작으로 할리우드 배우 크리스 프랫, 잭 블랙 등이 목소리를 연기했다.
‘슈퍼 마리오 갤럭시’의 흥행은 강력한 지식재산권(IP)의 힘을 보여준다. CGV 연령별 예매 분포를 보면 40대가 49%로 압도적 비율을 차지해 원작 팬들의 열렬한 지지를 확인할 수 있다. 가정의 달 가족 단위 관람객이 보기에도 제격이다. 화려하고 속도감 있는 연출은 게임 속 세상을 체험하는 듯한 몰입감을 선사한다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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