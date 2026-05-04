정부가 올해를 ‘섬 방문의 해’로 선포하고 섬을 찾는 관광객에게 최대 10만원의 여행비를 지급하기로 했다.
행정안전부는 휴가철인 7~8월과 ‘2026 여수세계섬박람회’ 기간인 9월 5일~11월 4일 섬을 방문해 1박 이상 머무는 관광객에게 숙박비를 지원한다고 3일 밝혔다. 세부 지원 기준과 신청 방법은 오는 18일 ‘2026 섬 방문의 해’ 홈페이지에서 공개된다.
전남도는 ‘전남 섬 방문의 해’를 자체 운영해 최대 10만원의 여행비를 별도로 지원한다. 한국관광공사는 오는 9월 섬 지역에 대한 숙박 할인 행사를 추진할 계획이다. 행안부는 ‘디지털 도민증’ 발급을 통한 ‘1인 1섬 홍보 캠페인’도 진행한다. 또 ‘찾아가고 싶은 섬’ 88곳에 대한 방문 인증 행사를 연다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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‘섬 가서 1박하면 10만원 쏜다’… 정부, 올해 ‘섬 방문의 해’ 지정
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