‘중동 악재’ 광주 기업에 100억원 지원
최대 2억원, 2년거치 일시상환
대출 금리 2% 포인트도 지원
광주시가 중동 사태로 인한 원자재 수급 차질과 물류비 상승으로 어려움을 겪고 있는 지역 수출입 기업을 위해 100억원 규모의 긴급 경영안정자금을 지원한다.
시는 지역 수출입 기업을 대상으로 긴급 경영안정자금 지원 신청을 받는다고 3일 밝혔다. 기간은 배정된 자금 소진 때까지다.
지원 대상은 광주시 일반경영안정자금 지원 대상인 제조 또는 서비스 매출 전업률이 30% 이상의 제조업체다. 제조업 관련 서비스업체, 지식서비스업체 등에 해당하면서 2024년 이후 수출입 실적이 있는 중소기업도 지원받을 수 있다.
지원 금액은 업체당 최대 2억원이다. 조건은 2년 거치 일시 상환이다. 시는 기업의 금융 부담을 덜어주기 위해 대출 금리 중 2% 포인트를 이자차액보전금으로 지원한다. 실효성을 높이기 위해 기존 일반경영안정자금을 이용 중인 기업이라도 요건만 충족하면 추가로 신청할 수 있도록 했다.
융자를 희망하는 기업은 광주경제진흥상생일자리재단 홈페이지 내 ‘자금지원신청(기금융자관리시스템)’에서 신청하면 된다. 한국무역통계진흥원이나 한국무역협회 홈페이지에서 직접수출실적증명서 또는 수입실적증명서를 발급받아 제출해야 한다. 재단 심사를 거쳐 승인서를 발급받은 기업은 시중은행 12곳에서 융자를 진행할 수 있다.
광주연구원 분석 결과 국제유가 20% 상승을 가정할 때 광주 전남의 산업별 산출액은 에너지산업 1.2%, 가공조립업 0.64%, 기초소재 0.59%, 모빌리티 0.38% 감소하는 것으로 추정된다. 소비자물가는 0.33% 상승하고, 실질 소비는 0.6% 감소하는 등 스태그플레이션 발생 가능성도 제기된다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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