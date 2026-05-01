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[포토] 노동절 연휴 첫날, 꽉 막힌 고속도로

입력:2026-05-01 23:53
수정:2026-05-02 00:24
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노동절 연휴가 시작된 1일 오후 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선에 나들이 차량들이 길게 늘어서 있다.

뉴시스

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