시사 전체기사 [포토] 노동절 연휴 첫날, 꽉 막힌 고속도로 입력:2026-05-01 23:53 수정:2026-05-02 00:24 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 노동절 연휴가 시작된 1일 오후 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선에 나들이 차량들이 길게 늘어서 있다.뉴시스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령 “나랑 사진 찍을 필요 없죠?”…천하람 “찍겠습니다” 2 악수 후 손 닦은 하정우…“유권자가 벌레냐” vs “네거티브 정치” 3 오세훈, 배달 라이더에 “어떤 분은 성과급 몇억, 힘빠지죠?” 4 국힘, 대구 달성 이진숙 공천…‘정진석 출마’ 충남 공주 보류 5 국힘 ‘절윤’한다더니… 이진숙·이용 등 ‘친윤’ 대거 단수 공천 해당분야별 기사 더보기 1 대통령 ‘과도한 요구’ 발언에 삼전 노조위원장, “우리 얘기 아냐” 딴청 2 삼성 노조, 이재용 자택 앞 천막농성… 사측 “법·절차 따라 대응” 3 “해남서 정장 사 입고 왔다”… 늘어선 줄, 청년들의 ‘절박한 봄’ 4 “LG유플 얘기” “책임 전가”… 勞勞 갈등 번진 삼전 성과급 논란 5 “뉴욕 가려면 50만원 더…” 오늘부터 유류할증료 2배↑ 해당분야별 기사 더보기 1 10명 중 4명 ‘러닝 크루 비호감’…“불편 주고 위협감 느껴” 2 “선생님이 교탁 뒤에서 몸을 만져요”…초등학교 담임이 한 짓? 3 경로우대 연령 ‘65세→70세’ 상향 국민 10명 중 6명 찬성 4 이미 결혼한 아들 청첩장 뿌린 초교 교장…교육당국 조사 5 [단독] ‘술타기’ 어렵게 입증해도 집유… 재범 막으려면 엄벌해야 해당분야별 기사 더보기 1 ‘뼈 때린 농담’ 남기고 떠난 찰스 3세…트럼프 “스카치 관세 폐지” 귀국 선물 2 “불편하면 가족도 끊는다” 美 Z세대 60% ‘노 콘택트’ 3 푸틴 최측근 “핵전쟁 가능”…트럼프, 이란 개입 거절 직후 강경 발언 4 트럼프, 이란전 데드라인 무시 가능성 5 이란, 중재국 파키스탄에 ‘새 종전안’ 전달 해당분야별 기사 더보기 1 ‘꽃잎’ ‘비정성시’ 재개봉… 스크린에 다시 오르는 비극의 역사 2 현실감 더했다지만… 사라진 판타지만큼 매력 잃은 속편 3 하정우의 전두환·손석구의 노태우 만난다 4 하정우가 전두환, 손석구가 노태우…윤종빈 신작 ‘보통사람들’ 5 ‘천만 관중’ 야구 인기에… 예능도 드라마도 ‘야구 천하’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 2 모나코 몬테카를로 발레단, 한국서 ‘백조의 호수’ 선보인다 3 김현서 파이프오르간 독주회, 아이노스 합창단 창단 30주년 감사 제61회 정기연주회 4 5회 맞은 ‘싱크 넥스트’… 김창완 등 16팀 면면 화려 5 ‘사랑은 배우고 익혀야 할 기술’… 20세기 대표 지성의 인생론 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] ‘술타기’ 어렵게 입증해도 집유… 재범 막으려면 엄벌해야 성수동 ‘포켓몬 30주년’ 행사에 수만명 몰려…경찰·소방 출동 의왕시 내손동 아파트 화재 감식…“가스 폭발 추정” 국힘, 대구 달성 이진숙 공천…‘정진석 출마’ 충남 공주 보류 푸틴 최측근 “핵전쟁 가능”…트럼프, 이란 개입 거절 직후 강경 발언 대통령 ‘과도한 요구’ 발언에 삼전 노조위원장, “우리 얘기 아냐” 딴청 ‘뼈 때린 농담’ 남기고 떠난 찰스 3세…트럼프 “스카치 관세 폐지” 귀국 선물 “음료 안 돼요”에 격분…버스기사 눈 찌르고 엽기 행각 벌인 60대 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요