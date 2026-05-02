트럼프, 이란전 데드라인 무시 가능성
의회 패싱 60일 만료… 불법 논란
헤그세스 “휴전으로 시계 멈춰”
도널드 트럼프 미국 행정부가 의회 승인 없이 대(對)이란 군사작전을 수행할 수 있는 전쟁권한법상 ‘60일’ 시한이 5월 1일(현지시간) 만료됐다. 하지만 미 행정부는 군사작전 지속 의사를 밝혀 ‘의회 패싱’ 논란이 일고 있다.
AP통신은 이날 트럼프 행정부 고위 관계자가 정부 입장을 설명하며 4월 7일 시작된 휴전으로 이란과의 전쟁은 이미 종료됐기 때문에 의회 승인을 구할 필요가 없다는 입장이라고 보도했다. 이는 전날 워싱턴DC에서 열린 군사위원회 국방부 예산안 청문회에 참석한 피트 헤그세스 국방장관의 발언과 같은 맥락이다. 헤그세스 장관은 “현재 휴전 상태로 60일 시계가 멈췄다”고 주장했다. 미국은 여전히 중동 일대에 대대적인 군사자산을 배치한 상태지만 휴전 이후 적대행위가 이뤄지지 않았다는 것이다.
로이터통신도 분석가와 의회 보좌관을 인용해 트럼프 대통령이 시한 연장 계획을 의회에 통보하거나 아예 시한을 무시할 가능성이 크다고 전했다. 또 지난 30일 트럼프 대통령이 이란과의 종전 협상을 압박하기 위해 새로운 군사 공격 계획을 발표할 예정임을 시사한 점을 들어 “전투 재개 시 60일 시한이 새로 시작된다”는 주장을 펼 수 있다고 분석했다.
전쟁권한법에 따르면 행정부는 의회에 군사력 사용을 처음 통보한 시점(지난 3월 2일)부터 60일 동안만 의회 승인 없이 군사행동을 할 수 있다. 시한 종료 시점은 1일 0시 또는 23시 59분으로 해석에 따라 갈린다.
민주당은 이번 사태를 ‘불법 전쟁’으로 규정하고 공세를 강화했다. 척 슈머 상원 민주당 원내대표는 “60일이 지난 시점에서 대통령이 전쟁권한법을 위반한 사실은 의심의 여지가 없다”고 비판했다.
공화당 내부에서도 전쟁 지속에 회의적인 의견이 제기됐다. 미 상원은 이날 의회 승인 없이 진행 중인 이란 군사작전을 종결시키는 결의안을 여섯 번째 표결에 부쳤으나 47대 50으로 결국 부결됐다. 다만 공화당의 수전 콜린스 의원이 입장을 바꾸며 찬성표가 늘었다. 그는 성명을 통해 “대통령의 최고사령관 권한에도 한계가 있으며 60일 시한은 단순한 권고사항이 아닌 필수 요건”라고 밝혔다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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