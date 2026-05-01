박왕열 공급책 ‘청담’ 송환… 100억원 마약류 유통 혐의
태국 고급 주택단지 잠복 검거
‘마약왕’으로 불리는 박왕열에게 마약을 공급한 혐의를 받는 최모(51)씨가 태국에서 검거돼 1일 국내로 송환됐다. 텔레그램에서 일명 ‘청담’ 또는 ‘청담사장’으로 활동한 최씨가 국내에 유통한 마약 규모는 100억원에 달하는 것으로 조사됐다.
경찰청 마약조직범죄수사과는 최씨의 신병을 태국 당국으로부터 인계받아 마약류관리법 위반 등 혐의에 대한 수사를 진행할 예정이라고 밝혔다. 최씨는 이날 오전 9시8분쯤 인천국제공항에 도착했다. 그는 “마약 밀반입 및 공급 혐의를 인정하느냐” “박왕열과 무슨 관계냐”고 묻는 취재진 질문에 답하지 않았다.
최씨는 2019년부터 텔레그램을 통해 필로폰 약 22㎏ 등 총 100억원에 달하는 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통에 관여한 혐의를 받는다. 특히 최씨는 마약을 대량 유통한 혐의로 필리핀에서 송환돼 구속 기소된 박왕열에게 마약을 댄 ‘상선’이다. 그는 수감 중인 또 다른 동남아 마약 총책 김형렬과도 친분이 있는 것으로 조사됐다. 경찰 관계자는 “이들이 서로 거래한 구체적인 마약 규모는 수사를 통해 확인할 방침”이라고 말했다. 서울 강남 일대에서 유통됐던 케타민과 엑스터시 등 마약류 상당 부분이 최씨의 범행과 연루됐다는 의혹도 있다.
경찰은 앞서 송환된 박씨를 수사하는 과정에서 최씨가 핵심 마약 공급책이라는 단서를 확보하고 그의 행적을 추적했다. 최씨의 공식 출국 기록은 2018년 이후 존재하지 않았지만, 경찰은 그가 태국에 살고 있다는 첩보를 입수했다. 이후 현지 경찰과 함께 최씨가 태국 사뭇쁘라깐주에 거주 중임을 확인하고, 지난달 10일 불법체류 혐의로 검거했다. 양국 경찰은 최씨 검거를 위해 현지 고급주택 단지에서 3일간 잠복 작전을 벌였다.
경찰은 최씨의 타인 명의의 여권과 전자기기 압수물도 확보했다. 최씨가 타인의 여권으로 출국해 기록이 남지 않은 것으로 경찰은 추정한다. 경찰은 압수한 휴대전화 13대에 대한 디지털포렌식을 진행할 예정이다.
경찰은 최씨와 박씨의 공모 관계와 현지에 마약 생산 공장이 있었는지 등 마약 관련 범죄와 여권법 위반 등 추가 혐의에 대한 수사를 이어갈 방침이다. 최씨와 그의 가족은 서울 청담동의 고가의 부동산과 슈퍼카를 소유하는 등 호화생활을 한 것으로도 전해졌다. 경찰 관계자는 “피의자가 취득한 범죄 수익도 철저히 추적해 환수하겠다”고 말했다.
김다연 기자 yan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사