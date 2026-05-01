대통령 우회 경고에… 삼전 노조위원장 “LG유플 얘기” 모른 척
이름 거론된 LG유플측 “황당”
“조합원 간의 편한 대화” 해명
이재명 대통령이 일부 노조의 과도한 요구가 다른 노동자에게 피해를 준다는 취지의 발언을 한 것과 관련, 삼성전자 노조위원장이 “LG유플러스 노조를 향한 얘기”라는 주장을 한 것으로 전해졌다.
1일 업계에 따르면 삼성전자 최대 노조인 초기업노조 삼성전자지부 최승호 위원장은 최근 조합원 커뮤니티에서 이 대통령의 발언이 삼성전자 노조에 대한 경고가 아니냐는 질의에 “LG(유플러스) 보고 하는 이야기다. 30% 달라고 하니”라고 답했다. 이어 “저희처럼 15% 납득 가능한 수준에서 해야하는데”라고 덧붙였다.
이 대통령은 전날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “일부 조직 노동자들이 자신들만 살겠다고 과도한 요구, 부당한 요구를 해서 국민들로부터 지탄을 받게 되면 해당 노조 뿐 아니라 다른 노동자들한테도 피해를 주게 된다”고 지적했다. 특정 기업 이름을 언급하지는 않았지만, 이달 총파업을 예고한 삼성전자 노조에 우회적 경고를 던졌다는 해석이 지배적이다.
뜻밖에 이름이 거론된 LG유플러스는 황당하다는 입장이다. 회사 관계자는 “영업이익 규모, 파업 준비 여부 등 여러 요소를 고려했을 때 LG유플러스 노조를 지목한 것은 조금 당황스러운 상황”이라고 말했다.
실제 LG유플러스의 지난해 영업이익은 8900억원이다. 노조 요구대로 영업이익의 30%를 성과급으로 지급할 경우, 1인당 지급되는 성과급은 2700만원 수준이다. 반면 올해 연간 영업이익이 300조원 이상으로 추산되는 삼성전자가 노조 요구를 받아들인다면 1인당 성과급은 6억원에 육박한다. 논란이 확산되자 삼성전자 노조는 “공식적인 입장이 아니다”라는 입장을 밝혔다. 최 위원장은 국민일보에 “조합원 간 대화에서 편하게 이야기했던 내용”이라고 말했다.
삼성 노조는 최근 김정관 산업통상부 장관이 “파업 사태는 상상조차 하지 못하겠다”고 말한 데 대해 공식 항의했다. 홍광흠 삼성그룹 초기업노조 위원장은 항의 서한에서 “장관께서 지난 기자회견을 통해 보여준 민간기업 노사관계에 대한 불균형한 시각에 깊은 분노를 표한다. 반도체 산업 노동자 악마화에 대해 경고한다”고 밝혔다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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