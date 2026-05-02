“노사 이분법 깨고 상생의 길 열겠다”

李, 양대노총과 첫 노동절 행사



“생각 다르다고 등 돌려선 안돼

일하는 사람 모두 공정한 대우

저도 소년공 출신, 자랑스러워”

이재명 대통령이 1일 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 참석자들과 이야기를 나누고 있다. 왼쪽부터 손경식 경총 회장, 김동명 한노총위원장, 이 대통령, 양경수 민노총 위원장. 양대 노총이 노동절 행사를 함께하는 것은 이번이 처음이다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 양대 노총 위원장과 사용자 단체 대표 앞에서 “‘친노동은 반기업’, ‘친기업은 반노동’이라는 낡은 이분법을 깰 때 우리는 비로소 더 나은 미래로 나아갈 수 있다”고 밝혔다.



이 대통령은 63년 만에 노동절이라는 명칭을 되찾은 1일 오전 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 “기업 없는 노동자도 없고, 노동자 없는 기업도 없다”며 “노동 존중 사회와 기업 하기 좋은 나라는 양립할 수 없는 것이 아니다. 노동과 기업이 함께 가는 상생의 길을 열겠다”고 강조했다.



이어 “서로의 생각이 늘 같을 수는 없다. 그러나 차이를 이유로 등을 돌려서는 안 된다”면서 “노동과 기업, 공정과 혁신, 성장과 분배가 선순환하는 ‘진짜 성장’을 실현하겠다”고 말했다.



기념식에는 노동자 대표로 김동명 한국노동조합총연맹 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장, 사용자를 대표하는 손경식 한국경영자총협회 회장과 송치영 소상공인연합회장 등이 참석했다. 양대 노총이 노동절 행사를 함께하는 것은 이번이 처음이다.



이에 대해 이 대통령은 “이 자리에 노동계와 경영계가 함께 하는 것 자체가 존중과 상생을 위한 그간의 노력을 보여주고 있다”고 말했다.







이 대통령은 또 노동자 안전 확보와 채용 방식에 따른 차별이 없도록 하겠다는 뜻도 분명히 했다. 이 대통령은 “노동자가 죽음을 무릅쓰지 않아도 되는 정상적인 나라를 반드시 만들겠다. 안전을 지키는 것은 비용이나 선택이 아닌 국가와 기업의 기본적 책무라는 점을 분명히 하겠다”면서 “정규직과 비정규직, 원청과 하청, 플랫폼 노동자와 프리랜서까지 일하는 사람이라면 누구나 공정한 대우를 받고 보호의 사각지대가 생기지 않도록 각별히 보살피겠다”고 밝혔다.



이 대통령은 자신이 ‘소년공’ 출신이라는 점을 언급하면서 “고단하지 않았다면 거짓말이겠지만, 노동하며 흘린 땀방울로 가족을 지킬 수 있었던 것은 제게 큰 위로이자 지금의 저를 있게 한 힘이었다. 저는 소년 노동자였고, 지금도 그 노동자의 이름이 자랑스럽다”며 “그래서 근로자의 날이 아닌 노동절이라는 제 이름을 찾은 오늘이 더욱 각별하다”고 말했다. 전날 수석보좌관회의에서 일부 노동조합을 향해 ‘과도하고 부당한 요구’를 한다고 날을 세웠던 이 대통령이 노동절 기념식에서 자신의 소년공 시절 기억을 소환한 것은 노동계와의 거리감을 좁히려는 시도로 해석된다.



최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령이 양대 노총 위원장과 사용자 단체 대표 앞에서 “‘친노동은 반기업’, ‘친기업은 반노동’이라는 낡은 이분법을 깰 때 우리는 비로소 더 나은 미래로 나아갈 수 있다”고 밝혔다.이 대통령은 63년 만에 노동절이라는 명칭을 되찾은 1일 오전 청와대 영빈관에서 열린 노동절 기념식에서 “기업 없는 노동자도 없고, 노동자 없는 기업도 없다”며 “노동 존중 사회와 기업 하기 좋은 나라는 양립할 수 없는 것이 아니다. 노동과 기업이 함께 가는 상생의 길을 열겠다”고 강조했다.이어 “서로의 생각이 늘 같을 수는 없다. 그러나 차이를 이유로 등을 돌려서는 안 된다”면서 “노동과 기업, 공정과 혁신, 성장과 분배가 선순환하는 ‘진짜 성장’을 실현하겠다”고 말했다.기념식에는 노동자 대표로 김동명 한국노동조합총연맹 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장, 사용자를 대표하는 손경식 한국경영자총협회 회장과 송치영 소상공인연합회장 등이 참석했다. 양대 노총이 노동절 행사를 함께하는 것은 이번이 처음이다.이에 대해 이 대통령은 “이 자리에 노동계와 경영계가 함께 하는 것 자체가 존중과 상생을 위한 그간의 노력을 보여주고 있다”고 말했다.이 대통령은 기술 발전에 따라 노동의 가치가 외면되지 않도록 각별히 살필 것을 약속했다. 이 대통령은 “기술 발전에 따라 기계와 인공지능(AI)이 인간 노동의 대부분을 대체하게 될 거라는 전망이 우세하다”며 “그러나 생산성 향상만을 위해 노동자에게 일방적 희생을 강요해서는 안 된다”고 역설했다. 그러면서 “피할 수 없는 변화의 물결이라도 함께 사는 상생의 길을 찾아내는 것이 우리 모두의 지속 가능한 내일을 위한 길”이라고 말했다.이 대통령은 또 노동자 안전 확보와 채용 방식에 따른 차별이 없도록 하겠다는 뜻도 분명히 했다. 이 대통령은 “노동자가 죽음을 무릅쓰지 않아도 되는 정상적인 나라를 반드시 만들겠다. 안전을 지키는 것은 비용이나 선택이 아닌 국가와 기업의 기본적 책무라는 점을 분명히 하겠다”면서 “정규직과 비정규직, 원청과 하청, 플랫폼 노동자와 프리랜서까지 일하는 사람이라면 누구나 공정한 대우를 받고 보호의 사각지대가 생기지 않도록 각별히 보살피겠다”고 밝혔다.이 대통령은 자신이 ‘소년공’ 출신이라는 점을 언급하면서 “고단하지 않았다면 거짓말이겠지만, 노동하며 흘린 땀방울로 가족을 지킬 수 있었던 것은 제게 큰 위로이자 지금의 저를 있게 한 힘이었다. 저는 소년 노동자였고, 지금도 그 노동자의 이름이 자랑스럽다”며 “그래서 근로자의 날이 아닌 노동절이라는 제 이름을 찾은 오늘이 더욱 각별하다”고 말했다. 전날 수석보좌관회의에서 일부 노동조합을 향해 ‘과도하고 부당한 요구’를 한다고 날을 세웠던 이 대통령이 노동절 기념식에서 자신의 소년공 시절 기억을 소환한 것은 노동계와의 거리감을 좁히려는 시도로 해석된다.최승욱 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지