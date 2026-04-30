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[포토] 황금연휴 앞둔 인천공항 북적

입력:2026-04-30 21:14
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황금연휴를 하루 앞둔 1일 인천국제공항 제1여객터미널이 여행객들로 붐비고 있다. 법무부에 따르면 황금연휴 기간 인천국제공항 이용객이 130만명에 이를 것으로 예상된다.

인천공항=윤웅 기자

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