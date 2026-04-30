시사 전체기사 [포토] 황금연휴 앞둔 인천공항 북적 입력:2026-04-30 21:14 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 황금연휴를 하루 앞둔 1일 인천국제공항 제1여객터미널이 여행객들로 붐비고 있다. 법무부에 따르면 황금연휴 기간 인천국제공항 이용객이 130만명에 이를 것으로 예상된다.인천공항=윤웅 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 악수 후 손 닦은 하정우…“유권자가 벌레냐” vs “네거티브 정치” 2 李대통령 “일부 노조, 자기만 살겠다 과도한 요구…다른 노동자도 피해” 3 요동치는 대구시장 선거 판세…대진표 확정되자 ‘혼전’ 4 강진원 강진군수 후보 성추행 의혹 파문…“언니 얼굴이 파랗게 질렸다” 5 반대 증언 쏟아졌는데도… 與, ‘조작기소 특검’ 강행 해당분야별 기사 더보기 1 경력 없어도 ‘월 60만원’ 구직 수당… 청년뉴딜 10만명 지원 2 ‘스페이스X發’ 우주ETF는 수익률 뚝↓… ‘젠슨황發’ 광통신주, 광속 하락 3 다시 들썩이는 집값… “급매물 이미 바닥, 급한건 사려는 사람” 4 [속보] 삼성전자 1분기 영업익 57.2조…반도체만 53.7조 5 총파업 예고하더니… 동남아로 휴가 떠난 삼전 노조위원장 해당분야별 기사 더보기 1 “선생님이 교탁 뒤에서 몸을 만져요”…초등학교 담임이 한 짓? 2 의왕 아파트 화재…부부 사망, 주민 6명 다쳐 3 “칭얼대서”… 8개월 아들 리모컨으로 폭행 숨지게 한 친모 4 어도어, 다니엘 모친·민희진 소유 부동산 가압류…총 70억원 5 10명 중 4명 ‘러닝 크루 비호감’…“불편 주고 위협감 느껴” 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프, “이란 농축 우라늄 맡겠다”는 푸틴에게 “우크라 전쟁이나 끝내라” 2 “불편하면 가족도 끊는다” 美 Z세대 60% ‘노 콘택트’ 3 “비혼 여성 암 발병률, 결혼한 여성보다 83%나 높아” 4 착륙 30분 전 기내에서 출산한 임산부…신발끈으로 탯줄 묶어 5 “이란 잃고 싶지 않은 중국이… 미·중 정상회담에서 중재를” 해당분야별 기사 더보기 1 입 가려 싸우면 퇴장… 달라진 월드컵 규정 2 쇼박스, 상반기 ‘왕사남’ 등 3편으로 2000만 관객 돌파 3 김도영 선두에 최정·장성우 가세…홈런 레이스 ‘토종 강세’ 4 현실감 더했다지만… 사라진 판타지만큼 매력 잃은 속편 5 ‘꽃잎’ ‘비정성시’ 재개봉… 스크린에 다시 오르는 비극의 역사 해당분야별 기사 더보기 1 ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 2 “꿀잠 위해서라면”… 숙면 비용 안 아끼는 ‘슬립맥싱’ 열풍 3 모나코의 공주는 왜 발레단과 내한할까 4 쇼핑하다 노래하고, 감성카페로… 무신사가 세운 ‘MZ 패션 놀이터’ 5 한복 디자이너 김영진 “내가 공연 의상을 놓지 못하는 이유는요” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 李, 삼성노조 겨냥 “자신만 살겠다고 과도한 요구” 대전 백화점서 여성에게 ‘흉기’… 남성 긴급체포 “이란 안전보장” vs “美 제재”… 발 묶인 26척 ‘호르무즈 딜레마’ ‘초보 정치인’ 하정우 등판하자마자 손털기 논란… “손 저렸다” 63년 만의 ‘빨간날’ 노동절… 누구에겐 ‘그림의 떡’ “몸이 저절로 반응”…휴가 잊고 사고 현장 뛰어든 군인 [아살세] 이미 결혼한 아들 청첩장 뿌린 초교 교장…교육당국 조사 의왕 내손1동 아파트서 불…주민 1명 숨져 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요