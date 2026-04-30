與, 이 대통령 ‘공소 취소’ 길 열었다

민주당 ‘조작기소 특검법’ 발의

특검, 공소 넘겨받아 취소 가능

지선 한달 앞 판세에 영향 주목

‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 더불어민주당 간사인 박성준(오른쪽) 의원과 곽규택 국민의힘 의원이 30일 서울 국회에서 열린 국조특위 전체회의에서 서로를 손가락질하며 언쟁하고 있다. 민주당은 이날 ‘윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안’(조작기소 특검법)을 발의했다. 뉴시스

더불어민주당이 윤석열정부 검찰의 조작기소 의혹 사건을 다룰 특검을 새로 출범시키고, 해당 사건 공소취소권까지 부여하는 ‘조작기소 특검법’을 발의했다. 법안이 통과되면 이재명 대통령 관련 사건에 대한 검찰 공소를 특검이 넘겨받아 취소할 수 있는 길이 열린다. 민주당은 공소유지권을 부여했을 뿐이라고 강변했지만 법조계에서는 이 대통령 공소를 취소하기 위한 수순이라고 의심하고 있다. 6·3 지방선거를 한 달 앞두고 대통령의 사법 이슈가 돌출하면서 판세에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.



천준호 민주당 원내대표 직무대행은 30일 국회에 특검안을 제출한 뒤 “이 대통령이 당대표였던 시절 윤석열 정권이 국가공권력을 총동원해 죽이기에 나섰다”며 “가급적 5월 중에는 특검안을 처리하겠다”고 밝혔다. 특검안에는 특검의 공소유지권이 명시됐다. 제8조는 “특별검사는 수사 경과를 고려해 필요하다고 판단되는 경우 검사의 수사, 기소 또는 공소유지 중인 사건에 대하여 이첩을 요구할 수 있다”고 규정했다.



특검 수사 대상은 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회(국조특위)가 다룬 7대 사건에서 12개 사건으로 대폭 늘어났다. 쌍방울 대북송금 사건과 대장동·위례·백현동 개발비리 의혹 및 성남FC 의혹 사건, 법인카드 사적 유용 의혹 사건 등이 총망라됐다. 법적으로 공소취소가 가능한 1심 재판들이다. 여기에 2심이 진행되고 있는 ‘위증교사 사건’까지 끼워넣었다. 이 중 법인카드·위증교사 사건은 국조특위에서 다뤄지지 않았다. 이밖에 문재인 정부 통계조작 의혹 사건, 서해 공무원 피격 관련 사건, 김용 전 민주연구원 부원장 금품수수 의혹 사건도 수사 대상에 포함됐다.



애초 민주당은 특검법 조문에 ‘공소취소’ 표현을 넣을지 검토했으나 당 안팎의 반발이 일자 공소유지권으로 표기하는 방향으로 선회했다. 국조특위 소속 이건태 의원은 ‘채해병 특검처럼 공소유지부터 공소취소까지 권한이 다 포함됐느냐’는 물음에 “그런 식으로 권한이 포함돼 있다. 특검이 독립적으로 판단할 것”이라고 말했다. 법조계는 공소취소를 위한 ‘꼼수입법’이라고 비판했다. 부장판사 출신 변호사는 “이 대통령 당선으로 재판이 멈춰 있는 상태에서 특검이 할 수 있는 공소 유지 업무란 결국 공소장 변경과 공소 취소밖에 없다”고 지적했다. 한 차장검사 출신 변호사는 “기소된 사건에 대해 검사가 특검에 공소 유지를 넘기는 제도는 본 적이 없다”며 “사법 체계의 근간을 무너뜨리는 행위”라고 비판했다.



특검 규모도 메머드급이다. 이 의원은 “파견검사 30명, 파견공무원 170명, 특별검사 6명, 특별수사관 150명 이내로 꾸릴 예정”이라며 “특검 기간은 최장 180일”이라고 설명했다. 특검은 교섭단체인 민주당 및 국민의힘, 비교섭단체 중 의원 수가 가장 많은 조국혁신당이 1명씩 추천하도록 했다.







GoodNews paper ⓒ 더불어민주당이 윤석열정부 검찰의 조작기소 의혹 사건을 다룰 특검을 새로 출범시키고, 해당 사건 공소취소권까지 부여하는 ‘조작기소 특검법’을 발의했다. 법안이 통과되면 이재명 대통령 관련 사건에 대한 검찰 공소를 특검이 넘겨받아 취소할 수 있는 길이 열린다. 민주당은 공소유지권을 부여했을 뿐이라고 강변했지만 법조계에서는 이 대통령 공소를 취소하기 위한 수순이라고 의심하고 있다. 6·3 지방선거를 한 달 앞두고 대통령의 사법 이슈가 돌출하면서 판세에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.천준호 민주당 원내대표 직무대행은 30일 국회에 특검안을 제출한 뒤 “이 대통령이 당대표였던 시절 윤석열 정권이 국가공권력을 총동원해 죽이기에 나섰다”며 “가급적 5월 중에는 특검안을 처리하겠다”고 밝혔다. 특검안에는 특검의 공소유지권이 명시됐다. 제8조는 “특별검사는 수사 경과를 고려해 필요하다고 판단되는 경우 검사의 수사, 기소 또는 공소유지 중인 사건에 대하여 이첩을 요구할 수 있다”고 규정했다.특검 수사 대상은 윤석열정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회(국조특위)가 다룬 7대 사건에서 12개 사건으로 대폭 늘어났다. 쌍방울 대북송금 사건과 대장동·위례·백현동 개발비리 의혹 및 성남FC 의혹 사건, 법인카드 사적 유용 의혹 사건 등이 총망라됐다. 법적으로 공소취소가 가능한 1심 재판들이다. 여기에 2심이 진행되고 있는 ‘위증교사 사건’까지 끼워넣었다. 이 중 법인카드·위증교사 사건은 국조특위에서 다뤄지지 않았다. 이밖에 문재인 정부 통계조작 의혹 사건, 서해 공무원 피격 관련 사건, 김용 전 민주연구원 부원장 금품수수 의혹 사건도 수사 대상에 포함됐다.애초 민주당은 특검법 조문에 ‘공소취소’ 표현을 넣을지 검토했으나 당 안팎의 반발이 일자 공소유지권으로 표기하는 방향으로 선회했다. 국조특위 소속 이건태 의원은 ‘채해병 특검처럼 공소유지부터 공소취소까지 권한이 다 포함됐느냐’는 물음에 “그런 식으로 권한이 포함돼 있다. 특검이 독립적으로 판단할 것”이라고 말했다. 법조계는 공소취소를 위한 ‘꼼수입법’이라고 비판했다. 부장판사 출신 변호사는 “이 대통령 당선으로 재판이 멈춰 있는 상태에서 특검이 할 수 있는 공소 유지 업무란 결국 공소장 변경과 공소 취소밖에 없다”고 지적했다. 한 차장검사 출신 변호사는 “기소된 사건에 대해 검사가 특검에 공소 유지를 넘기는 제도는 본 적이 없다”며 “사법 체계의 근간을 무너뜨리는 행위”라고 비판했다.특검 규모도 메머드급이다. 이 의원은 “파견검사 30명, 파견공무원 170명, 특별검사 6명, 특별수사관 150명 이내로 꾸릴 예정”이라며 “특검 기간은 최장 180일”이라고 설명했다. 특검은 교섭단체인 민주당 및 국민의힘, 비교섭단체 중 의원 수가 가장 많은 조국혁신당이 1명씩 추천하도록 했다.오주환 이형민 기자 johnny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지