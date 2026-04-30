민주당 ‘공소취소 특검’ 여파에… 부산·대구 보수결집 시그널
여당 압승 분위기에 이상 기류
여론조사 압도적 우위 무너져
내란 공세·사법개혁 역효과 분석
더불어민주당 정청래호 출범 후 몰아쳤던 내란 공세가 6·3 지방선거에서 험지 싹쓸이를 노렸던 동진(東進) 전략의 발목을 잡는 모습이다. 보수 후보 확정 후 영남권에서 보수 지지층이 빠르게 결집하며 여론 조사상 격차가 눈에 띄게 줄었다. 보수 후보가 결집 구심점이 됐고, 그간의 내란 공세에 대한 반발과 피로감이 이를 부채질한 것으로 풀이된다.
국민일보가 30일 주요 여론조사를 분석한 결과 민주당은 이달 초만 해도 압도적 우위를 점했던 부산과 대구에서 국민의힘 후보와의 격차가 좁혀지고 있는 것으로 나타났다. 전재수 부산시장 후보, 김부겸 대구시장 후보는 각각 박형준 국민의힘 후보, 추경호 후보에 대한 10% 포인트 우위를 최근 모두 내줬다. 대구의 경우 지난 18~19일(대구MBC·에이스리서치) 조사에서 김 후보(49.2%)가 추 후보(35.1%)를 14.1% 포인트나 앞섰지만, 지난 27~28일 조사(매일신문·한길리서치)에선 추 후보가 46.1%로 김 후보(42.6%)를 오차범위 내 앞섰다. 지난 28~29일(MBC·코리아리서치인터내셔널) 조사에서는 김 후보가 44%를 얻어 추 후보(35%)에 우위를 보였다. 그러나 김 후보 지지율은 민주당 지지율(43%) 수준이었고, 추 후보 지지율은 국민의힘 지지율(45%)보다 10% 포인트나 낮았다. 지지층 결집 시 추 후보의 지지율 상승 여지가 더 크다.
부산도 상황은 다르지 않다. 전 후보는 지난 9~10일(한국갤럽·세계일보) 조사에서 51% 지지율로 박 후보(40%)와의 격차를 11% 포인트까지 벌렸지만, 지난 17~19일 조사(KBS부산총국·한국리서치)에선 전 후보 40%, 박 후보 34%로 접전 상태였다. 전 후보는 지난 28~29일(MBC·코리아리서치인터내셔널) 조사에선 48%로 박 후보(34%)와의 격차를 벌린 상태다.
정치권에선 민주당 강경파가 주도해온 내란 공세와 검찰·사법 개혁 드라이브가 보수 결집 유인이 되고 있다는 해석이 나온다. 2차 특검 추진, 이재명 대통령 사건 공소취소 논란이 중도층엔 피로감을, 보수층엔 반발 심리를 자극했다는 것이다. 한 민주당 의원은 “대구·부산에선 ‘정청래 체제’에 반감 요소가 있다”며 “대구는 중앙당 지원 요청도 많지 않고, 선거에 불리할 수 있어 현지에 맡기는 분위기”라고 전했다. 다른 민주당 중진 의원 역시 “부산은 현재 접전 상황”이라며 “부산에서 바람이 불어야 부울경 전체 판세를 바꿀 수 있는데 최근 여론조사 흐름이 심상치 않다”고 말했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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