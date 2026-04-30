“이란 안전보장” vs “美 제재”… 발 묶인 26척 ‘호르무즈 딜레마’
‘이란 파견’ 정병하 특사 귀국
첫 고위급 파견에 우호적 평가
이란측, 지정항로·통항료 고수
호르무즈 해협 내 우리 선박 26척의 통과를 위해 이란 측이 사전 협의, 지정항로 통항 및 통항료를 요구하는 것으로 알려졌다. 정부는 주이란 대사관을 철수시키지 않고, 전쟁 발발 후 유일하게 장관 특사를 보내면서 이란과의 관계에 공을 들이고 있다. 이 때문에 해협 통과를 위한 이란 측의 협조가 불가능한 상황은 아니지만, 미국의 역봉쇄(逆封鎖)로 선박 안전, 제재 우려가 발목을 잡고 있다.
30일 외교 소식통 등에 따르면 이란 측은 호르무즈 해협 통과를 원하는 선박은 모두 이란 정부와 사전 협의를 거쳐 지정 항로로 안내받아야 한다는 입장인 것으로 전해졌다. 앞서 이란혁명수비대는 호르무즈 해협 내 게슘섬과 라라크섬 인근 해역을 지나는 대체 항로를 제시한 바 있다. 기존 항로에는 기뢰가 설치돼 있어 이란군의 안내 없이 항행이 불가능하다는 것이다. 항로 안내에 따른 서비스 요금이나 통항료도 계속 요구 중인 것으로 알려졌다.
외교적 협의가 이뤄질 경우 선박 통과를 위한 이란 측의 협조를 구하는 건 불가능하지 않은 상황으로 보인다. 한국은 전쟁 발발 후 이란과 우호적 관계를 유지하고 있다. 지난 11일 정병하 외교장관 특사가 이란에 도착해 약 2주간 활동하며 아바스 아라그치 이란 외교장관 등 고위급 인사와도 잇달아 면담했다. 외교부 관계자는 “이란 측에서 전쟁 발발 후 최초로 외국의 고위급 인사가 방문한 것에 대해 높이 평가했다”며 “전시상황에서도 현지 대사관이 잔류하는 등 외교적 노력에 이란도 주목하고 있다고 한다”고 밝혔다.
정 특사가 임명된 건 지난 8일 미·이란이 2주간 휴전을 전격 발표한 직후다. 휴전으로 해협이 재개방되면서 우리 선박의 안전한 통과를 이란과 적극 협의하기 위해 급파됐다. 하지만 재개방 하루 만에 미국이 역봉쇄에 나서면서 상황이 급변했다. 당초 해협을 빠져나가길 원했던 선사들은 예상치 못한 변수에 고심이 깊어지고 있다. 이달 중순 정부가 이란과 미국, 중동 국가에 우리 선박 26척의 정보를 제공할 때까지만 해도 대부분 선사는 해협 통과를 원하는 분위기였다. 그러나 미·이란 간 협상이 결렬되고, 미국이 해협을 역봉쇄하자 안전을 보장받을 수 없다는 인식이 커지고 있다. 자칫 미국으로부터 제재를 받을지 모른다는 불안감도 작용하는 것으로 추정된다. 선사 입장에선 미·이란 협상이 타결돼 안전이 보장될 때까지 대기하거나 리스크를 감수하고서라도 조기 통항하는 방안을 저울질해야 한다.
정부는 26척의 선박이 모두 해협을 통과할 수 있도록 이란과 개별 협의 노력을 지속해 나갈 방침이다. 다만 통항료나 서비스 요금 지불은 불가능하다는 입장을 고수하고 있다. 통항료의 경우 이란 측의 요구 강도는 비교적 강하지 않아 보인다. 최근 이란 당국의 허가를 받고 호르무즈 해협을 통과한 일본 유조선도 통항료를 내지 않았다고 현지 언론은 보도했다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사