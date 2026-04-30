전쟁發 경제 위기 속 ‘반도체 불씨까지 꺼질라’ 작심 발언
‘친노동’ 이 대통령 강경 발언 배경
69% “삼성 파업 부적절” 여론 악화
대규모 성과급 국민 소외감도 의식
1일 노동자 靑 초청 노동절 기념식
이재명 대통령이 노동절을 하루 앞두고 ‘일부 노동조합의 과도하고 부당한 요구’를 언급한 것은 중동 전쟁에 따른 위기 상황에서 국내 대기업의 노사 분쟁이 경제에 치명적일 수 있다는 우려 때문으로 풀이된다. 삼성전자 노조의 대규모 성과급 요구에 대한 국민 여론도 좋지 않다.
이 대통령은 30일 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 일부 ‘조직노동자’들이 자신들만 살겠다며 과도하고 부당한 요구를 해 국민으로부터 지탄을 받고 있다는 취지로 발언했다. 친노동자를 자임해 온 이 대통령의 발언치곤 상당히 강경한 수위다. 청와대는 특정 기업을 지칭한 것이 아니라고 선을 그었지만 사실상 최근 연간 영업이익의 15%까지 상한 없는 성과급을 요구하며 총파업을 예고한 삼성전자 노조를 지칭한 것이라는 게 대체적인 해석이다. 여권 고위 관계자는 “대통령은 아침마다 삼성전자 파업 관련 사항을 언론 보도를 통해 보고받아 주지하고 있다”면서 “대통령 공식 발언인 만큼 청와대 내부에서 관련 논의가 없었다고 보긴 어렵다”고 말했다.
이 대통령의 작심 발언 배경은 중동 전쟁으로 인한 총체적 경제위기 상황이 작용한 것으로 보인다. 현재 반도체 기업 중심으로 간신히 경제성과를 내고 있는 상황에서 삼성전자 노조의 총파업이 경제 불씨를 꺼뜨릴 수 있다는 판단을 했다는 것이다. 6·3 지방선거가 한 달여 앞으로 다가온 시점에 연일 최고점을 경신하고 있는 주식시장이 삼성전자 총파업으로 출렁일 수 있다는 우려도 깔린 것으로 해석된다.
삼성전자 노조가 최대 45조원으로 추정되는 대규모 성과급을 요구하며 다수 국민에게 심리적 소외감을 주었다는 점도 이 대통령의 이례적인 노조 비판 이유로 꼽힌다. 창사 이래 최대 규모 파업 위기에 직면한 상황에서 노조위원장이 대화를 단절한 채 해외 휴가를 떠난 사실이 알려지며 국민 여론은 더욱 악화했다. 실제 여론조사기관 리얼미터가 지난 27일부터 이틀간 전국 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 한 조사(표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트)에서 응답자 69.3%가 삼성전자 노조의 성과급 요구와 파업 계획에 대해 “무리한 요구 및 산업경쟁력 약화 우려로 부적절하다”고 답했다.
강유정 청와대 대변인은 “노동자와 사용자, 국민 모두의 공생과 협력이 중요하다는 기본적이고 원칙적인 말씀을 하신 것”이라고 설명했다. 정부 고위 당국자는 “정부가 노조에 대해 강경한 태도를 취한 것이 아니다”면서 “여러 상황에 대한 종합적인 판단 속에 대통령이 해야 할 말을 한 것”이라고 말했다. 청와대는 1일 노동자 120명을 청와대로 초청해 ‘2026 노동절 기념식’을 개최한다고 밝혔다. 청와대가 노동절 기념식을 개최하는 것과 한국노동조합총연맹·전국민주노동조합총연맹 등 양대 노총이 참여하는 건 모두 사상 처음이다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사