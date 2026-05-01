LG AI연구원의 인공지능(AI) 모델 ‘엑사원’이 공공 부문으로 영역을 확장한다.
LG AI연구원은 한국전자기술연구원(KETI)과 함께 행정안전부의 ‘AI 안전신문고’ 1단계 연구·개발을 마치고 연내 시범 서비스 준비에 나섰다고 30일 밝혔다. AI 안전신문고는 안전 신고 내용을 AI가 분석해 접수부터 분류, 담당부서 이관, 회신까지 전 과정을 지능화·자동화하는 차세대 안전 신고 처리 시스템이다. 현재도 키워드 기반 자동 분류 체계가 일부 적용돼 있지만 정확도가 떨어져 실무자가 일일이 확인한 뒤 소관 기관으로 이송해야 한다.
이에 LG AI연구원은 시각정보를 이해하고 추론할 수 있는 비전언어모델 ‘엑사원 4.5’를 투입했다. 엑사원 4.5는 사진과 영상 등 신고 내용을 선별해 분류하는 ‘두뇌’ 역할을 하게 된다. 예를 들어 신고자가 장마철에 막힌 빗물받이 사진을 올리면 엑사원이 사진을 분석해 자동으로 신고 내용을 생성하는 식이다. 이어 중요도를 분석해 소관 기관을 거칠지 즉각 조치 부서로 보낼지를 판단해 이송하는 역할까지 맡는다. 이를 통해 하루 3만9000여건까지 늘어난 안전 신고 처리 기간을 단축하고 행정 부담을 줄일 수 있을 것으로 평가된다.
AI 안전신문고에 데이터가 축적되면 신고 유형별 패턴을 분석해 안전 정책에도 반영할 수 있다. 새로운 유형의 안전 위험에 대한 선제 대응이 가능해진다는 것이다.
임우형 LG AI연구원 공동연구원장은 “엑사원으로 국민의 안전과 직결되는 안전 행정의 속도와 품질을 개선하겠다”고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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LG 엑사원, ‘AI 안전신문고’ 두뇌로 투입
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