이 대통령 가덕도 테러범 도운 70대 등 4명 檢 송치
TF 축소… 부산청서 서울청 이전
이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표)에 대한 2024년 부산 가덕도 피습 사건을 수사하는 경찰이 당시 범행을 도운 혐의를 받는 70대 남성을 추가로 검찰에 송치했다.
경찰청 국가수사본부 가덕도 테러 사건 수사 태스크포스(TF)는 2024년 1월 이 대통령 피습 범행을 조력한 A씨를 살인미수방조 및 테러방지법 위반 혐의로 검찰에 불구속 송치했다고 30일 밝혔다. A씨는 피습범 김모씨의 전 직장 동료로, 김씨로부터 범행 관련 ‘변명문’(남기는 말)을 보수 유튜브 채널에 보내 달라거나 휴대폰 등 소지품을 없애 달라는 부탁을 받았다. 사건 당시 A씨는 김씨의 부탁을 거절했다고 주장해 초기 수사선상에서 빠졌다. 그러나 TF 수사 결과 A씨가 거절한 내역은 확인되지 않았고, 오히려 김씨와 지속해서 연락하며 피습을 정당화하는 등 범행에 동조한 것으로 파악됐다. TF 관계자는 “A씨는 김씨의 범행 결의를 강화한 조력자로 확인됐다”고 설명했다.
TF는 피습 현장을 보존하지 않고 물청소를 한 것과 관련해 옥영미 전 부산 강서경찰서장과 참모 등 3명도 직권남용 및 증거인멸 등 혐의로 불구속 송치했다. 앞서 사건을 수사한 고위공직자범죄수사처는 옥 전 서장의 증거인멸 혐의에 대해서는 무혐의로 불기소 처분한 바 있다. 하지만 TF는 옥 전 서장이 참모진과 논의하기 전 사건 현장 물청소를 결정한 정황을 확보한 것으로 알려졌다.
경찰은 사건이 발생한 부산 지역 내 수사는 마무리됐다고 보고 1일부터 TF 규모를 50명에서 20명으로 조정하고 서울경찰청으로 이전해 수사를 이어간다는 방침이다.
임송수 조민아 기자 songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사