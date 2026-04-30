“선거 전 특검법이라니” 與 지선 캠프 우려… 국힘은 ‘역풍’ 기대
영남권 등 보수 민심 자극할 수도
국힘 “특검 몰아붙일수록 유리”
더불어민주당이 30일 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 진상규명 특검법’ 발의를 강행하자 6·3 지방선거에 나선 지역 후보 캠프 내부에서 우려의 목소리가 제기됐다. 특히 험지나 격전지 캠프에선 중도층 이탈과 보수 결집만 가져올 수 있다는 반발 기류도 읽힌다. 거꾸로 국민의힘 내부에선 민주당 강경파 목소리가 커지면 해볼 만한 싸움이 될 수 있다는 기대가 나온다.
민주당 동진 전략의 전초기지인 대구와 부산·울산·경남(부울경) 캠프에선 당 강경파들의 개혁 드라이브에 대한 이견이 감지된다. 영남권 캠프 관계자는 “보수 결집이 속속 이뤄지는 분위기에서 중앙당 이슈가 부각되면 더 어려워지는 것은 사실”이라며 “내란 청산 구호가 더는 먹히지 않고 오히려 역효과라서 지금은 민생으로 승부를 볼 수밖에 없다”고 말했다. 보수 지역 정서상 이념 대립 프레임에 갇힐수록 지지층 결집을 자극해 여당 후보에 불리하게 작용할 수 있다는 것이다. 지도부가 선거 전 특검법 처리를 강행하는 것만큼은 참아야 한다는 성토가 많다.
수도권 캠프에서 뛰는 한 재선 의원도 “공소 취소 이슈가 전면적으로 확산하면 부담은 있다”며 “당에서 다룰 사안이라 후보가 메시지를 발신하기보다는 정중동이 낫다는 의견과 지지 세력을 뭉치게 하려면 입장을 내야 한다는 의견이 갈린다”고 말했다. 다만 다만 수도권은 부동산이나 세금 등 생활밀착형 의제에 유권자 관심이 쏠려 있어 선거 판세를 좌우할 변수로까지 번지지는 않을 것이란 관측이 우세하다.
국민의힘은 민주당 주도의 특검 정국이 선거운동의 기회가 될 수 있다며 내심 반색하는 분위기다. 여권의 강경 행보가 부각될수록 민주당에 대한 중도층 이반이 가시화되며 독주 기운을 끊어낼 수 있다는 것이다. 한 지도부 관계자는 “지방선거 전에 특검을 몰아붙일수록 영남 민심을 자극해 국민의힘에 유리한 구도가 만들어진다”며 “민주당이 특검 정국을 올해 하반기까지 끌고 간다면 2년 뒤 총선까지도 긍정적 영향을 줄 수 있다”고 말했다.
국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’(국조특위) 국민의힘 소속 윤상현 의원은 통화에서 “애초 국조특위는 진실 규명 목적이 아니라 특검으로 가기 위한 예비 절차였을 뿐”이라고 비판했다. 국민의힘 한 재선 의원은 “민주당은 점점 더 발 빼기 어려운 진창으로 빠져들고 있다”며 “특검법을 강행하는 순간 대대적 국민 저항에 부딪힐 것”이라고 말했다.
김혜원 박준상 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사