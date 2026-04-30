“美, 호르무즈 통항 국제연합 추진”… 트럼프 “해협 봉쇄 계속”
WSJ “각국 대사관 서한” 보도
美, 호르무즈서 항모 1척 철수
푸틴 핵중재 제안… 트럼프 거절
이란 전쟁 종전 협상이 교착상태에 빠진 가운데 미국이 호르무즈 해협 통항을 위한 새로운 연합체를 구상하는 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 “핵 합의 전까지 해협 봉쇄를 계속하겠다”고 강조한 만큼 동맹국과 함께 해협 관리권을 확보하려는 물밑 작업으로 분석된다.
월스트리트저널(WSJ)은 29일(현지시간) 미 국무부가 각국 대사관에 ‘해양 자유 연합(Maritime Freedom Construct·MFC)’ 계획을 담은 문서를 발송했다고 보도했다. 국무부는 해협을 안전하게 통과할 수 있도록 새로운 국제연합체가 출범해야 한다고 주장한 것으로 전해졌다. WSJ는 문서에 “이란에 통일된 결의를 보여주고 유의미한 대가를 치르게 하려면 집단행동이 필수”라는 내용이 담겼다며 트럼프 행정부가 해협 관리에 다른 국가들이 동참하도록 압박했다고 전했다.
미국이 주도하는 MFC는 정보 공유와 외교적 협조를 도모하며, 제재를 이행하는 역할도 맡을 것으로 보인다. WSJ는 미 중부사령부(CENTCOM)와 국무부가 공동 운영을 맡는다고 전했다. 국무부는 외교 작전을 맡고 CENTCOM은 상선 운항을 위한 실시간 해양 상황을 제공하는 식이다.
해상 봉쇄 중인 미국이 추가 군사 대응을 검토 중이라는 보도도 나왔다. 악시오스는 브래드 쿠퍼 CENTCOM 사령관이 30일 트럼프 대통령에게 이란에 대한 잠재적 군사행동 방안을 브리핑할 예정이라고 보도했다. 3명의 소식통에 따르면 CENTCOM은 이란을 상대로 한 ‘짧고 강력한’ 공습 계획을 수립했다. 지상군을 투입해 해협 일부를 장악하고 상업 선박의 통항을 재개하는 방안과 이란이 보유한 고농축 우라늄을 확보하기 위한 특수부대 작전 등이 거론되는 것으로 전해졌다.
미국은 중동에 배치된 3척의 항공모함 중 홍해에 배치된 제럴드 R 포드함을 철수하기로 했다. 워싱턴포스트(WP)는 이날 기준 310일째 역대 최장기간 작전을 수행 중인 포드함이 곧 미국으로 돌아올 것이라고 보도했다. 해협 인근에는 조지 H W 부시호와 에이브러햄 링컨함이 남는다.
해상 봉쇄로 유류 저장시설에 여유가 없는 이란이 새로운 제안을 할 것이란 전망도 나왔다. CNN은 협상에 정통한 소식통을 인용해 이란이 이번 주 안에 중재국인 파키스탄을 통해 미국에 새로운 제안을 할 것이라고 보도했다. 트럼프는 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화하면서 푸틴 대통령으로부터 ‘이란의 농축 우라늄을 보관하겠다’는 제안을 받았다. 하지만 트럼프는 “우크라이나 전쟁이나 끝내라”고 답했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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