“체육인 생애주기 절벽 막을 것… 예산문제 정부와 긴밀 소통”
[국민 초대석] 임오경 국회 문체위 여당 간사
임오경 더불어민주당 의원은 대한민국 여자 핸드볼 황금기 시절 주전 센터백으로 활약하며 ‘우생순’ 신화를 썼다. 전천후 플레이메이커로 코트를 누비던 그는 이제는 국민의 대표이자 체육인의 대변자로서 입법권을 행사하는 국회의원이 됐다. 엘리트 체육인 출신이라는 강점을 살려 국회 문화체육관광위원회 여당 간사를 맡아 체육계 발전을 위한 입법과 정책 활동에 힘을 쏟고 있다.
4월 28일 국회 의원회관 사무실에서 만난 임 의원은 “스포츠는 단순히 국민 건강 증진 수단을 넘어 국가 경제와 K컬처에 기여하는 산업으로 자리 잡은 지 오래”라고 말했다. 2020년 국회 입성 때부터 체육인의 ‘생애 주기 절벽’ 해소를 목표로 내건 그는 정부와의 소통, 생활체육 정책 마련 등으로 바쁜 나날을 보내고 있다.
-어느덧 국회 입성 7년 차다. 가장 기억에 남는 대표 발의 법안은 무엇인가.
“지난달 23일 체육인의 공제와 복지를 지원하는 ‘체육인 복지법’ 개정안이 국회 본회의를 통과했다. 나 역시 체육인 출신으로 은퇴 후 삶에 대한 고민이 있었고, 많은 체육인이 어려움을 겪고 있다는 점을 잘 알고 있다. 그동안 체육인의 은퇴 이후 재정 상황을 뒷받침할 최소한의 안전장치가 부족했던 것도 사실이다.
기존 체육인 복지는 장학금이나 원로 체육인을 대상으로 한 단발성 지원에 머물렀다. 현역 선수나 지도자가 은퇴 후 겪는 급격한 생애 주기 절벽을 막기에는 한계가 있다는 지적이 꾸준히 제기됐다. 이번 개정안은 공제 사업 전담 조직 설치를 의무화하고, 책임 준비금과 이익금 적립 규정을 신설해 재정 안정성을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 체육계 종사자들의 사회 안전망을 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다.”
-프로야구 1200만 관중 돌파 등 프로 스포츠 인기가 뜨겁다. 그 이면에 과제가 있다면.
“스포츠 관람권 문제를 꾸준히 관심 있게 보고 있다. 입장권 판매는 이미 온라인 중심으로 전환됐다. 여기에 최근 프로야구의 경우 매진이 이어지면서 현장에서 표를 구하기가 더 어려워졌다. 이 과정에서 노인을 포함한 디지털 소외 계층의 관람 기회가 줄어드는 문제가 발생하고 있다.
경기장 주변에서도 매표소 직원과 대면하지 않고 키오스크로 표를 구매하는 경우가 일반화됐다. 이번 스포츠산업진흥법 개정을 통해 장애인뿐 아니라 노인도 관람 취약 계층에 포함시켰다. 사업자에게 이들의 관람권 보장을 위한 노력 의무를 부여한 것이다. 지난해 일부 구단에서 어르신 대상 현장 매표 좌석을 운영한 사례가 있는데, 이런 시도가 전 구단으로 확대되기를 기대한다.”
-근래 가장 공을 들이고 있는 법안은 무엇인가.
“더 안전한 스포츠 환경을 만들기 위해 일명 ‘스포츠안전재단법’ 통과에 힘을 쏟고 있다. 지난해 4월 NC 다이노스 홈구장인 창원NC파크에서 시설물 추락 사고가 발생해 관중이 목숨을 잃는 안타까운 일이 있었다. 스포츠 산업이 확대되는 만큼 관람 환경 안전 문제도 함께 중요해지고 있다.
현재 스포츠안전재단을 법정 법인화해 보다 엄격한 권한과 책임을 부여하는 내용을 담은 법안을 발의했다. 법안이 통과되면 정부 지원을 바탕으로 안전한 스포츠 환경 조성에 더욱 만전을 기할 수 있다. 다만 야당과의 협의 과정에서 법안이 계류 중이다. 여당과 기획예산처에서는 조직 신설에 따른 비용 부담을 우려하고 있지만, 이미 모든 인프라가 구축된 만큼 법적 지위만 부여하면 되는 사안이다. 스포츠 산업의 성장 속도를 고려할 때 반드시 합의를 이끌어내 통과시키겠다.”
-체육계 예산 문제도 주요 현안이다.
“문화체육관광부 추가경정예산안 초안에서 체육 분야 예산 945억원이 반영되지 않은 점을 확인했다. 여야 간사 협의를 통해 232억원을 확보했지만 여전히 부족하다. 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 계기로 설상 종목의 열악한 훈련 환경도 드러났다.
확보한 예산은 동계 종목 훈련 환경 개선과 스포츠 활동 인센티브, 장애인 스포츠 강좌 지원 등에 우선 투입할 계획이다. 내년도 예산 협의에서는 보다 적극적으로 나서 추가 확보를 추진하겠다. 또 지난 10년간 체육 기금이 문화·영화·관광 분야로 1조2000억원 이상 전출된 점도 짚고 넘어가야 한다. 일시적 지원은 필요하지만, 타 분야가 자체 재원 확보 노력 없이 체육 기금에 의존하는 구조는 바람직하지 않다. 체육기금은 ‘화수분’이 아니다.”
-스포츠 강국으로 자리 잡은 한국이 나아가야 할 방향은.
“전문체육과 생활체육이 선순환 구조를 이루는 것이 중요하다. 전문체육은 생활체육을 이끄는 역할을 하고, 생활체육은 다시 전문체육의 기반이 돼야 한다. 여기에 스포츠 산업을 결합하면 지방 소멸 대응에도 기여할 수 있다. 해마다 지방소멸대응기금으로 1조원 규모의 예산이 투입되고 있지만, 전국 89개 지자체가 여전히 소멸 위기에 놓이는 등 뚜렷한 성과는 부족한 상황이다. 지역 단위의 전문체육·생활체육 대회 유치를 확대해 방문객을 늘리고 소비를 촉진하는 등 스포츠를 통한 지역 경제 활성화 전략이 필요하다.
실제 인제군은 연간 60여개 대회를 유치해 75억원의 경제 효과를 냈고, 양구군은 인구 2만명 규모에도 7만명 이상의 방문객을 끌어들였다. 제천시는 스포츠를 통해 800억원 이상의 경제 효과를 창출했고 이를 청년 정책에 재투자했다. 정부와 국회는 스포츠 이벤트를 유치하는 지자체에 재정·행정적 인센티브를 제공하는 방식으로 지원을 강화할 필요가 있다.”
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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